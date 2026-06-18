Tạm giữ 4 người chặn đường, khống chế ‘con nợ’ rồi cướp xe máy

TPO - Mâu thuẫn về khoản nợ 19 triệu đồng, nhóm 4 người chặn đường, dùng dao uy hiếp người phụ nữ rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ 4 người để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Công an tạm giữ nhóm đối tượng dùng

﻿dao uy hiếp người vay tiền.

﻿Ảnh: Công an phường Tây Nam

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn liên quan khoản tiền vay 19 triệu đồng chưa được thanh toán, Đào Thị Mãi (36 tuổi, quê TP Cần Thơ) đã rủ Huỳnh Tuấn Kiệt (30 tuổi), Trần Quốc Bảo (22 tuổi, cùng quê Cà Mau) và Huỳnh Văn Vũ (27 tuổi, quê Đồng Tháp) tìm chị T.T.M.H. (27 tuổi, quê Đồng Tháp) để đòi nợ.

Khoảng 20 giờ ngày 13/6, khi chị H. rời công ty trong Khu công nghiệp quốc tế Protrade (thuộc ấp Dòng Sỏi, phường Tây Nam), nhóm này đã chặn đường.

Các đối tượng liên tục đe dọa, gây áp lực buộc chị H. giao tài sản. Trong lúc xảy ra giằng co, một người dùng dao bấm uy hiếp, những người còn lại khống chế chị H., lấy xe máy của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tây Nam phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy xét và mời những người liên quan đến làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của các nghi phạm, cơ quan điều tra xác định hành vi của nhóm này có dấu hiệu cấu thành tội "Cướp tài sản" và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.