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Cô gái 22 tuổi tử vong sau khi xô xát với bạn trai ở phòng trọ

Tiến Anh

TPO - Công an TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cô gái 22 tuổi sau khi xô xát với bạn trai tại phòng trọ ở phường Dĩ An.

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra vụ một cô gái trẻ tử vong sau khi xô xát với bạn trai vừa xảy ra tại phường Dĩ An.

Nạn nhân là chị H. (22 tuổi, quê Đồng Tháp). Theo thông tin ban đầu, tối 14/6, người thân đến phòng trọ của chị H. trên đường số 5, khu phố Thống Nhất 1 thì phát hiện nạn nhân nằm trên nệm, có dấu hiệu bất thường.

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Khu vực phòng trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiến Anh

Thời điểm này, Phú (21 tuổi, quê Bến Tre cũ, bạn trai chị H.) cũng vừa trở về phòng trọ. Mọi người nhanh chóng đưa chị H. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vào ngày 15/6.

Làm việc với công an, Phú khai đang sống chung như vợ chồng với chị H. cùng con riêng 6 tuổi của chị. Chiều 14/6, cả hai xảy ra mâu thuẫn và có dùng nón bảo hiểm xô xát tại khu vực nhà xe. Phú chở con riêng của chị H. ra ngoài, còn nạn nhân quay về phòng trọ. Đến tối cùng ngày, sự việc được phát hiện.

Công an TPHCM đã phối hợp khám nghiệm tử thi, thực nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tử vong của chị H.. Phú đang bị công an tạm giữ để lấy lời khai, làm rõ hành vi.

Tiến Anh
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