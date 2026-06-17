Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

24 giờ truy tìm đối tượng chạy xe ngược chiều gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Văn Quân

TPO - Công an TP Đồng Nai đã nhanh chóng truy xét, làm rõ đối tượng gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 17/6, Công an TP Đồng Nai thông tin, các đơn vị nghiệp vụ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào tối 7/6, Công an TP Đồng Nai tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên đường Bùi Hữu Nghĩa, thuộc khu phố Đồng Nai, phường Biên Hòa.

1000014583.jpg
Đối tượng Đinh Trung Hiếu cùng phương tiện tại cơ quan Công an (ảnh:CAĐN)

Theo đó, vào khoảng 16h20 phút cùng ngày, ông L.H.K. (SN 1945, ngụ phường Biên Hòa, TP Đồng Nai) điều khiển xe máy biển số 60FE-12xx lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa theo hướng từ vòng xoay Hóa An đi ngã tư Chợ Đồn. Khi đến khu vực trước nhà số 95/14, xe máy do ông K. điều khiển xảy ra va chạm với xe máy số 60N5-98xx do một người đàn ông cầm lái, lưu thông theo hướng ngược chiều.

Cú va chạm khiến ông K. cùng phương tiện ngã xuống đường. Dù ông K. bị chấn thương sọ não nặng nhưng người điều khiển mô tô gây tai nạn không dừng lại cứu giúp nạn nhân mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đồng Nai) phối hợp Công an phường Biên Hòa, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét đối tượng gây tai nạn bỏ trốn.

Qua rà soát, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh trên nhiều tuyến đường, lực lượng chức năng đã lần theo hành trình của phương tiện gây tai nạn. Chỉ sau một ngày truy xét, đến ngày 8/6, tổ công tác đã xác định người điều khiển xe biển số 60N5-98xx là Đinh Trung Hiếu (SN 1973, ngụ khu phố Thới Sơn, phường Tân Triều, TP Đồng Nai).

Sau khi được lực lượng Công an vận động, Đinh Trung Hiếu đã tự nguyện mang phương tiện liên quan đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra trình diện.

Tại cơ quan Công an, Hiếu thừa nhận đã điều khiển xe đi ngược chiều, dẫn đến va chạm với xe của ông K. đang lưu thông đúng phần đường. Sau khi gây tai nạn, do lo sợ bị xử lý nên Hiếu đã bỏ trốn khỏi hiện trường và không thực hiện việc cứu giúp người bị nạn.

Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Văn Quân
#Tai nạn giao thông #Đi ngược chiều #Tai nạ chết người #Bỏ trốn #Không cứu người

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe