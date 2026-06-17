24 giờ truy tìm đối tượng chạy xe ngược chiều gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ngày 17/6, Công an TP Đồng Nai thông tin, các đơn vị nghiệp vụ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào tối 7/6, Công an TP Đồng Nai tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên đường Bùi Hữu Nghĩa, thuộc khu phố Đồng Nai, phường Biên Hòa.

Đối tượng Đinh Trung Hiếu cùng phương tiện tại cơ quan Công an (ảnh:CAĐN)

Theo đó, vào khoảng 16h20 phút cùng ngày, ông L.H.K. (SN 1945, ngụ phường Biên Hòa, TP Đồng Nai) điều khiển xe máy biển số 60FE-12xx lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa theo hướng từ vòng xoay Hóa An đi ngã tư Chợ Đồn. Khi đến khu vực trước nhà số 95/14, xe máy do ông K. điều khiển xảy ra va chạm với xe máy số 60N5-98xx do một người đàn ông cầm lái, lưu thông theo hướng ngược chiều.

Cú va chạm khiến ông K. cùng phương tiện ngã xuống đường. Dù ông K. bị chấn thương sọ não nặng nhưng người điều khiển mô tô gây tai nạn không dừng lại cứu giúp nạn nhân mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đồng Nai) phối hợp Công an phường Biên Hòa, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét đối tượng gây tai nạn bỏ trốn.

Qua rà soát, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh trên nhiều tuyến đường, lực lượng chức năng đã lần theo hành trình của phương tiện gây tai nạn. Chỉ sau một ngày truy xét, đến ngày 8/6, tổ công tác đã xác định người điều khiển xe biển số 60N5-98xx là Đinh Trung Hiếu (SN 1973, ngụ khu phố Thới Sơn, phường Tân Triều, TP Đồng Nai).

Sau khi được lực lượng Công an vận động, Đinh Trung Hiếu đã tự nguyện mang phương tiện liên quan đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra trình diện.

Tại cơ quan Công an, Hiếu thừa nhận đã điều khiển xe đi ngược chiều, dẫn đến va chạm với xe của ông K. đang lưu thông đúng phần đường. Sau khi gây tai nạn, do lo sợ bị xử lý nên Hiếu đã bỏ trốn khỏi hiện trường và không thực hiện việc cứu giúp người bị nạn.

Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.