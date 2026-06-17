Bánh bá trạng 80.000 đồng/cái vẫn ‘cháy hàng’ dịp Tết Đoan Ngọ ở TPHCM

TPO - Sở hữu phần nhân gồm nhiều nguyên liệu đặc trưng như xá bấu, lạp xưởng, tôm khô, hạt sen, nấm đông cô và trứng muối, bánh bá trạng của người Hoa tiếp tục vào mùa tiêu thụ cao điểm dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5). Dù giá bán gần 80.000 đồng/cái tại lò nhưng món bánh truyền thống này vẫn được nhiều người săn tìm.

Nhộn nhịp vào mùa bánh

Những ngày cận Tết Đoan Ngọ, nhiều khu vực có đông người Hoa sinh sống tại TPHCM như Bình Tiên, Minh Phụng trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Tại các cơ sở làm bánh bá trạng lâu năm, không khí sản xuất diễn ra liên tục từ sáng đến khuya để kịp giao những đơn hàng đã được đặt trước.

Tại nhà bà Chung Nữ (74 tuổi, ngụ đường Lò Siêu), gần 10 người cùng tham gia các công đoạn: từ rửa lá, sơ chế nguyên liệu, nhóm bếp đến gói bánh. Gắn bó với nghề gần 30 năm, bà cho biết hiện con dâu và cháu nội tiếp tục nối nghề để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Bánh bá trạng (bánh ú của người Hoa) được gói bằng lá tre

Những chiếc lá tre to sẽ được chần sơ qua nước sôi, sau đó rửa lại từng lá thật sạch trước khi gói bánh

“Mỗi năm đến dịp này, gia đình gần như làm việc xuyên đêm. Hai ngày trước Tết Đoan Ngọ là thời điểm bận rộn nhất vì phải hoàn thành cả nghìn chiếc bánh đã được khách đặt trước. Nguyên liệu phải chuẩn bị từ rất sớm nên tôi thường chỉ nhận đơn hàng trước khoảng một tuần”, bà Nữ chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều cơ sở đã nhận đơn từ khá sớm. Không ít khách hàng lựa chọn đặt bánh trước nhiều ngày để tránh tình trạng hết hàng khi nhu cầu tăng mạnh vào sát ngày Tết. Ngoài nhu cầu thưởng thức, bánh bá trạng còn được nhiều gia đình mua để cúng lễ hoặc biếu tặng người thân, bạn bè, khiến sức tiêu thụ tăng đáng kể mỗi dịp Tết Đoan Ngọ.

Nguyên liệu làm nên phần nhân đặc biệt của bánh bá trạng là thịt ba rọi, lạp xưởng, củ cải muối, đậu xanh, hạt sen, đậu phộng, nấm đông cô, lòng đỏ trứng muối. Tất cả đều được ướp gia vị trước khi gói bánh

Nguyên liệu độc đáo làm nên sức hút

Khác với bánh ú tro quen thuộc của người Việt, bánh bá trạng gây ấn tượng bởi kích thước lớn cùng phần nhân phong phú. Bên trong lớp nếp dẻo là sự kết hợp của thịt ba rọi, tôm khô, đậu xanh, nấm đông cô, hạt sen, lạp xưởng và lòng đỏ trứng muối.

Đặc biệt, một trong những nguyên liệu tạo nên nét riêng của món bánh này là xá bấu – củ cải muối quen thuộc trong ẩm thực người Hoa nhưng vẫn còn khá lạ lẫm với nhiều người tiêu dùng. Vị mặn ngọt đặc trưng của xá bấu hòa quyện cùng các nguyên liệu khác giúp chiếc bánh có hương vị riêng biệt.

Mỗi chiếc bánh nặng hơn 500 gram, có giá từ 78.000 đồng mua tại lò

Theo chị Minh Cúc, chủ trang bán hàng online Trần Gia Quán – Đặc sản người Hoa, mỗi chiếc bánh nặng khoảng 500 gram và được chế biến từ nhiều nguyên liệu cùng các loại gia vị đặc trưng. Để hoàn thiện một mẻ bánh, người làm phải trải qua nhiều công đoạn công phu.

Gạo nếp và đậu xanh được ngâm nhiều giờ trước khi chế biến. Thịt ba rọi, tôm khô, nấm đông cô, lạp xưởng hay trứng muối đều được lựa chọn kỹ lưỡng và tẩm ướp theo công thức riêng. Không chỉ phần nhân, lớp nếp bên ngoài cũng được nêm nếm gia vị để tăng độ đậm đà.

Sau khi gói chặt bằng lá tre, bánh được nấu liên tục từ 8-10 tiếng. Trong quá trình này, hương thơm của lá tre hòa quyện với các nguyên liệu bên trong, tạo nên mùi vị đặc trưng khó nhầm lẫn.

Bánh được luộc trên bếp than từ 8 - 10 tiếng đồng hồ

“Năm ngoái, lượng khách đặt hàng rất lớn, nhiều đợt bánh vừa nấu xong đã có người chờ lấy. Năm nay sức mua có giảm đôi chút do người dân cân nhắc chi tiêu hơn, nhưng đây vẫn là sản phẩm được nhiều khách tìm mua vào dịp Tết Đoan Ngọ”, chị Cúc cho biết.

Khảo sát tại một số cơ sở sản xuất cho thấy giá bánh năm nay tương đối ổn định. Tùy kích cỡ và thành phần nhân, bánh bá trạng bán tại lò từ khoảng 78.000 đồng mỗi chiếc. Những loại có thêm trứng muối hoặc nguyên liệu cao cấp sẽ có giá cao hơn. Trong khi đó, tại các chợ hoặc kênh bán hàng trực tuyến, giá một chiếc bánh có thể lên đến gần 100.000 đồng.

Bánh bá trạng là món bánh truyền thống của người Hoa không thể thiếu dịp Tết Đoan Ngọ

Các hộ sản xuất cho biết dù phần lớn công đoạn vẫn được thực hiện thủ công, yêu cầu về chất lượng ngày càng cao. Từ khâu chọn nguyên liệu, gói bánh đến thời gian nấu đều phải được kiểm soát kỹ lưỡng để đảm bảo mỗi chiếc bánh khi hoàn thành có hình thức đẹp, hương vị đồng đều.

Bên cạnh các cửa hàng truyền thống, kênh bán hàng trực tuyến cũng góp phần mở rộng thị trường cho bánh bá trạng. Nhiều cơ sở nhận đơn qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các sàn thương mại điện tử, giúp món bánh truyền thống của người Hoa tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng trong dịp Tết Đoan Ngọ.