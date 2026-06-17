Đánh sập đường dây 'tín dụng đen' lãi suất 365%/năm do một phụ nữ cầm đầu

TPO - Áp dụng mức lãi suất lên tới 365%/năm, nhóm đối tượng điều hành đường dây "tín dụng đen" tại TPHCM do một phụ nữ cầm đầu thu lợi hơn 2,68 tỷ đồng đã sa lưới pháp luật và lần lượt nhận các hình phạt nghiêm khắc.

Ngày 17/6, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên án 11 bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính hơn 2,68 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 17/6.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu (SN 1988, ngụ TPHCM) 2 năm 6 tháng tù. 10 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm tù, cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tín dụng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và đời sống của người dân.

Tuy nhiên, HĐXX ghi nhận quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhiều người có nhân thân tốt nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Sau khi cân nhắc tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên các mức án nêu trên đối với từng bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Thu là chủ mưu, cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng hoạt động trên địa bàn TPHCM. Lợi dụng nhu cầu vay vốn của những người không đủ điều kiện tiếp cận nguồn tín dụng chính thống, Thu cùng các đồng phạm tổ chức cho vay tiền theo hình thức trả góp hằng ngày.

Quá trình điều tra xác định các bị cáo áp dụng mức lãi suất lên tới 365%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật. Để duy trì hoạt động, Thu phân công từng người quản lý các khách vay, trực tiếp thẩm định, giải ngân, thu tiền góp và theo dõi công nợ.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng của nhóm bị cáo là hơn 2,684 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thị Thu phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền thu lợi bất chính do giữ vai trò cầm đầu, điều hành hoạt động cho vay.

Ngoài Thu, nhiều đồng phạm khác cũng thu lợi hàng trăm triệu đồng từ hoạt động tín dụng đen. Cụ thể, Bùi Văn Tuấn và Lê Văn Thuận thu lợi hơn 582 triệu đồng; Đỗ Đức Mạnh hơn 514 triệu đồng; Nguyễn Văn Hiếu hơn 765 triệu đồng; Cù Văn Long gần 500 triệu đồng; Nguyễn Hồng Sơn hơn 443 triệu đồng...