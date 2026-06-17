'Vua hài Trung Quốc' bị loại thẳng tay

Ngày 16/6, Sina đưa tin ban tổ chức vừa công bố danh sách các phim và nghệ sĩ sẽ vào vòng loại với hình thức bỏ phiếu để tranh giải thưởng điện ảnh Bách Hoa 2026. Tuy nhiên, ông vua phòng vé Trung Quốc - Thẩm Đằng - bất ngờ vắng mặt tại hạng mục Nam chính xuất sắc (Ảnh đế), trong khi anh có hai bộ phim đạt doanh thu cao phù hợp với điều kiện tranh giải là Bắt búp bê và Phi trì nhân sinh 3.

Thậm chí, nữ diễn viên chính của Bắt búp bê, bạn diễn quen thuộc với Thẩm Đằng là Mã Lệ cũng lọt vào danh sách ứng cử viên, trong khi nhân vật quan trọng nhất phim, có vai trò lớn trong việc thu hút khán giả tới rạp lại vắng mặt.

Thẩm Đằng lần thứ 5 bị giải thưởng Bách Hoa phớt lờ.

Tại Trung Quốc, Thẩm Đằng có vị trí gần như độc tôn trong mảng điện ảnh. Thẩm Đằng lại là cái tên bảo chứng chất lượng tác phẩm khiến khán giả tin tưởng. Phim của nam diễn viên thường có nội dung hài hước, phù hợp để cả gia đình cùng giải trí với nhau. Anh là diễn viên Trung Quốc duy nhất đạt doanh thu 40 tỷ NDT.

Thẩm Đằng là gương mặt quen thuộc với khán giả Trung Quốc trong mỗi mùa phim Tết. Năm 2021, Thẩm Đằng tham gia dự án Xin chào, Lý Hoán Anh là hiện tượng phòng vé Trung Quốc, đạt tổng doanh thu toàn cầu hơn 5,3 tỷ NDT (hơn 848 triệu USD). Mãn Giang Hồng thu về 4,544 tỷ NDT, điểm chất lượng trên Douban đạt 7/10, là quán quân mùa phim Tết 2023.

Bộ phim Phi trì nhân sinh 2 đạt doanh thu 3,3 tỷ NDT, điểm Douban 7,7/10 là á quân mùa phim Tết 2024. Bên cạnh đó, dự án Độc hành mặt trăng đạt doanh thu 3,1 tỷ NDT là quán quân phòng vé mùa hè 2023. Tháng 7/2024, bộ phim Bắt búp bê (Trảo oa oa) cũng thu về tới 3,3 tỷ NDT. Theo QQ, Thẩm Đằng là ngôi sao hiếm có của Trung Quốc vừa đảm bảo về doanh thu, có sức hiệu triệu khán giả tới rạp, vừa có diễn xuất chắc tay, đa dạng.

Thế nhưng, dù rất có sức hút với khán giả, là ngôi sao có thể đảm bảo thành công của dự án nhưng Thẩm Đằng dường như vô duyên với giải thưởng. Tính cả mùa giải 2026, nam diễn viên đã có 5 lần bị ban tổ chức giải Bách Hoa phớt lờ.

Cụ thể, năm 2016, bộ phim Goodbye Mr. Loser (Chàng ngốc đổi đời) gây sốt với doanh thu gần 1,5 tỷ NDT, nhưng Thẩm Đằng không được đề cử. Năm 2020, phim Phi trì nhân sinh 1 cũng trắng tay cả ở hạng mục phim hay nhất lẫn nam chính xuất sắc.

Đến năm 2022, Thẩm Đằng được đề cử giải Nam chính xuất sắc tại Bách Hoa với phim Độc hành mặt trăng, nhưng anh được 0 phiếu bầu chọn trong số 100 người đã bỏ phiếu. Thời điểm này, giải Bách Hoa đã nhận không ít chỉ trích của công chúng vì đối xử tệ với Thẩm Đằng.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng Thẩm Đằng đã bị ban tổ chức giải thưởng Bách Hoa tẩy chay ngầm. Dù là ngôi sao số một màn ảnh Hoa ngữ, nam diễn viên cũng chịu thua trước quyền lực ngầm của các nhà sản xuất, đầu tư đứng sau hậu trường.

Khán giả tức giận khi Thẩm Đằng bị chèn ép.

Mùa trao giải năm 2022, Thẩm Đằng có hai phim đạt doanh thu cao là Phi trì nhân sinh 2 và Mãn giang hồng đều do anh đóng chính. Thế nhưng, khi dàn diễn viên của Phi trì nhân sinh 2 như Phạm Thừa Thừa, Doãn Chính và 3 diễn viên phụ khác đều có mặt trong các mục đề cử, Thẩm Đằng lại bị gạt ra. Với phim Mãn giang hồng, ngôi sao trẻ Dịch Dương Thiên Tỉ được đề cử Nam chính xuất sắc thay vì Thẩm Đằng, dù trong danh sách diễn viên, Dịch Dương Thiên Tỉ còn đứng sau đàn anh.

Đến năm 2026, lịch sử vẫn lặp lại và Thẩm Đằng vẫn bị gạt ra khỏi danh sách ứng viên ngay từ những vòng đầu tiên. Khán giả bức xúc vì diễn xuất của Thẩm Đằng duyên dáng và có sức hút hơn nhiều nghệ sĩ khác. Các tác phẩm của anh cũng đạt doanh thu cao, đáp ứng đầy đủ tiêu chí của giải thưởng Bách Hoa nhưng "vua hài Trung Quốc" bị xử ép tới 5 lần.

Nhiều khán giả bình luận: "Bách Hoa có thù với Thẩm Đằng à", "Công đạo ở lòng người, khán giả chỉ xem phim của anh", "Thẩm Đằng không cần giải thưởng để nâng tầm bản thân nữa", "Giới điện ảnh toàn chơi theo nhóm, sau này năm nào cũng chỉ là mấy gương mặt đó thôi".

Theo QQ, giới giải trí vận hành theo quy luật riêng với những mối quan hệ lợi ích. Những người cầm quyền dùng tài nguyên trong tay nâng đỡ các ngôi sao, dù cho họ bất tài và đời tư bê bối. Ngược lại, nhiều diễn viên tài năng nhưng vì đắc tội với nhóm lợi ích phía sau mà bị chèn ép gắt gao.