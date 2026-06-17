Hơn 150 trẻ em ở Đắk Lắk bị xâm hại, nhiều vụ bắt nguồn từ mạng xã hội

TPO - Làm quen qua mạng xã hội, hẹn gặp giải quyết mâu thuẫn, quay và phát tán clip bạo lực... là những nguy cơ trẻ em đang phải đối mặt trên không gian mạng. Tại Đắk Lắk, hơn 150 trường hợp trẻ em bị xâm hại đã được ghi nhận, xử lý từ năm 2020 đến nay.

Ngày 17/6, ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trưởng đoàn khảo sát đã làm việc với Sở Y tế Đắk Lắk và các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn khảo sát.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Phạm Thị Minh Hiền cho biết, cùng với sự phát triển của công nghệ số, trẻ em trên địa bàn tỉnh ngày càng tiếp cận sớm với internet và mạng xã hội. Bên cạnh những lợi ích trong học tập, giải trí và giao lưu, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như tiếp cận thông tin độc hại, lộ lọt dữ liệu cá nhân, bắt nạt trực tuyến, lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật.

Từ năm 2021 đến nay, Đắk Lắk đã tổ chức 27 lớp tập huấn về quyền trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cho gần 2.000 lượt người. Nhiều hoạt động truyền thông được triển khai rộng khắp tại trường học, khu dân cư và trên các nền tảng số.

Đáng chú ý, từ năm 2020 đến nay, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận, phối hợp xử lý hơn 150 trường hợp trẻ em bị xâm hại. Trong đó, một số vụ việc liên quan đến môi trường mạng, xuất phát từ việc làm quen, phát sinh mâu thuẫn trên mạng xã hội, hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn hoặc đăng tải clip bạo lực lên mạng, chủ yếu liên quan đến học sinh THCS.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát tập trung làm rõ việc thực hiện các quy định bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, công tác giáo dục kỹ năng sử dụng internet an toàn cũng như cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chính quyền trong quản lý, giám sát trẻ em trên không gian mạng.

Kết luận buổi làm việc, ông Tạ Văn Hạ đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em; đánh giá đầy đủ tác động của internet và mạng xã hội đối với sức khỏe, tâm lý và hành vi của trẻ em để có giải pháp bảo vệ phù hợp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cũng nhấn mạnh cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và xã hội; phát huy vai trò của cộng tác viên, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể trong phát hiện sớm, can thiệp kịp thời các trường hợp trẻ em bị bạo hành, xâm hại hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.