Người đàn ông bị đột quỵ, nhồi máu não do sai lầm nhiều người mắc

TPO - Nam bệnh nhân 38 tuổi là lao động chính trong gia đình bất ngờ đột quỵ, nhồi máu não khi đang làm việc tại công trình. Theo bệnh sử, bệnh nhân đã được chẩn đoán tăng huyết áp nhưng không khám định kỳ, tự mua thuốc uống và sử dụng không đều đặn.

Ngày 17/6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (Chi nhánh Sài Gòn) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận nam bệnh nhân L.V.H. (38 tuổi, quê Quảng Trị, sinh sống và làm việc tại TPHCM) trong tình trạng chóng mặt dữ dội, yếu liệt nửa người bên trái tăng dần, nghi ngờ đột quỵ não cấp.

Theo người bệnh, trước khi nhập viện, anh đang làm nghề gia công nội thất gỗ tại một công trình ở trung tâm thành phố thì bất ngờ cảm thấy choáng váng. Chỉ trong thời gian ngắn, tay chân bên trái yếu dần và không thể tự đi lại. Nhận thấy tình trạng bất thường, anh H. lập tức nhờ tài xế xe công nghệ đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sai lầm khi uống thuốc huyết áp theo kiểu 'tùy hứng' khiến bệnh nhân bị đột quỵ

May mắn, thời điểm nhập viện cách lúc khởi phát triệu chứng khoảng 3 giờ là “cửa sổ vàng” để điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết. Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp Trung tâm Hồi sức Cấp cứu đã kích hoạt quy trình báo động đột quỵ (Stroke Code).

Trên kết quả đánh giá, người bệnh được chỉ định truyền thuốc tiêu sợi huyết đồng thời thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu như MRI não, CT tưới máu và chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA).

Chỉ sau 24 giờ điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, gần như hồi phục hoàn toàn. Chia sẻ sau khi qua cơn nguy kịch, anh H. cho biết, bản thân đã được phát hiện bị tăng huyết áp từ trước. Tuy nhiên, thay vì tái khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, anh thường tự mua thuốc bên ngoài để uống. Việc uống thuốc cũng không đều đặn, thấy khỏe thì quên uống hoặc tự điều chỉnh theo ý mình.

Theo các bác sĩ, đây là tình trạng không hiếm gặp trong thực tế. Nhiều bệnh nhân sau khi được chẩn đoán tăng huyết áp vẫn có tâm lý chủ quan vì không thấy triệu chứng rõ ràng. Một số người tự mua thuốc điều trị, dùng thuốc ngắt quãng hoặc tự ý ngưng thuốc khi thấy huyết áp ổn định. Chính những sai lầm này khiến nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và nhiều biến chứng tim mạch khác tăng cao.

Từ trường hợp trên, BS-CKII Võ Thúy Vân, Phó trưởng khoa Cấp cứu Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định khuyến cáo người dân không nên tự ý mua thuốc huyết áp sử dụng kéo dài mà không có sự theo dõi của bác sĩ. Người mắc tăng huyết áp cần tái khám định kỳ, dùng thuốc đúng chỉ định và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ đi kèm như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc béo phì.

Sau khi được bác sĩ điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua nguy kịch, sức khỏe bình phục tốt

Bên cạnh việc tuân thủ điều trị, người dân cần duy trì lối sống lành mạnh bằng cách vận động thể lực đều đặn ít nhất 150 phút mỗi tuần, hạn chế thuốc lá, kiểm soát căng thẳng và xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý với nhiều rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất.

Các bác sĩ cảnh báo, đột quỵ có thể xảy ra với bất kỳ ai, kể cả những người còn trẻ và đang trong độ tuổi lao động sung sức. Bệnh không còn là vấn đề riêng của người cao tuổi mà ngày càng xuất hiện nhiều ở nhóm người trong độ tuổi lao động. Các yếu tố nguy cơ phổ biến gồm tăng huyết áp, hút thuốc lá, rối loạn chuyển hóa, căng thẳng kéo dài, béo phì và lối sống ít vận động.