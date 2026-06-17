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Thiếu niên 14 tuổi ở Cà Mau bị ong vò vẽ đốt 55 vết, nguy kịch

Tân Lộc

TPO - Đi ghe cùng cha, không may ghe vướng vào tổ ong vò vẽ, đàn ong lao vào tấn công thiếu niên 14 tuổi khoảng 55 vết đốt, dẫn đến sốc phản vệ độ III nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 17/6, tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, Khoa Hồi sức tích cực – chống độc vừa tiếp nhận và điều trị cho thiếu niên 14 tuổi ngụ xã Nguyễn Phích (Cà Mau) bị ong vò vẽ tấn công.

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Em N.M.H bị ong vò vẽ đốt khoảng 55 vết.

Theo người nhà, sáng 16/6 em N.M.H (14 tuổi) đi ghe cùng cha không may vướng vào tổ ong vò vẽ. Nam sinh bị đàn ong đốt khoảng 55 vết. Sau khi bị đốt, em xuất hiện các triệu chứng mệt, chóng mặt, vã mồ hôi, môi tái.

Em H được đưa đến Bệnh viện Đa khoa U Minh trong tình trạng huyết áp tụt.

Các bác sĩ đã khẩn trương xử trí bước đầu. Sau khi qua cơn sốc, em H được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị phản vệ độ III do ong vò vẽ đốt, có dấu hiệu hoại tử trung tâm. Ngay sau đó, bệnh nhi được thở oxy, truyền dịch, thuốc kháng sinh.

Sau khoảng 26 giờ điều trị, tình trạng em H cải thiện rõ rệt. Hiện nam sinh tỉnh táo, huyết áp ổn định, giảm đau tại các vị trí ong đốt, ăn uống được và không còn nôn ói.

Các bác sĩ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ chức năng gan, thận và các chỉ số xét nghiệm liên quan để kịp thời xử trí. Đồng thời, bệnh viện cũng chuẩn bị sẵn nhân lực, trang thiết bị và phương án lọc máu trong trường hợp cần thiết.

Tân Lộc
#ong vò vẽ #sốc phản vệ #Cà Mau #bệnh viện #cấp cứu #thiếu niên

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