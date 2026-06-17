Châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Mỹ hậu thỏa thuận Iran, ưu tiên mở lại eo biển Hormuz

TPO - Các nước G7 phát tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ Mỹ trong giai đoạn hậu xung đột với Iran, bao gồm hoạt động rà phá thủy lôi và bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo châu Âu vẫn tỏ ra thận trọng khi chi tiết của thỏa thuận giữa Washington và Tehran chưa được công bố đầy đủ.

Các nước G7 hôm thứ Ba (16/6) bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các bước tiếp theo liên quan đến Iran, đặc biệt là nỗ lực khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz nếu thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Washington và Tehran được thực thi như kỳ vọng.

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẵn sàng triển khai máy bay chiến đấu và tàu khu trục tới khu vực, nhưng nhấn mạnh động thái này cần có sự đồng thuận không chỉ từ Mỹ mà còn từ Iran và Oman. Một quan chức Anh cũng xác nhận London "sẵn sàng" điều động khí tài quân sự tới Trung Đông, song chưa nêu rõ thời điểm hoặc điều kiện cụ thể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định Berlin sẵn sàng hỗ trợ khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng, trong khi Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết Rome có thể tiếp tục tham gia các nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng hải. Tuy nhiên, bà lưu ý rằng những vấn đề kéo dài tại Dải Gaza và Li-băng vẫn có thể ảnh hưởng tới triển vọng của thỏa thuận Mỹ - Iran.

Tuần này, các quan chức Mỹ tại hội nghị G7 đã ưu tiên việc kêu gọi hợp tác quốc tế để nhanh chóng rà phá thủy lôi ở eo biển, nơi từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới trước khi chiến tranh bắt đầu.

Một quan chức G7 tiết lộ Tổng thống Trump đã nhấn mạnh vấn đề này trong các cuộc trao đổi với lãnh đạo các nước thành viên. Trong cuộc gặp với ông Macron, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng việc nhiều quốc gia cùng điều tàu chiến tới hỗ trợ bảo đảm an ninh hàng hải là một lựa chọn đáng được cân nhắc.

Tuy nhiên, phản ứng thận trọng từ châu Âu cho thấy vẫn còn nhiều nghi vấn về tính bền vững của thỏa thuận dự kiến được ký kết với Iran vào cuối tuần này. Nhà Trắng hiện chưa công bố đầy đủ nội dung bản ghi nhớ hợp tác, khiến các đồng minh gặp khó khăn trong việc đánh giá mức độ cam kết của Tehran.

Cuộc chiến ở Trung Đông đã làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, gây gián đoạn nguồn cung và làm gia tăng áp lực lạm phát lan rộng ra ngoài khu vực. Mặc dù Mỹ đã phải chịu một số tổn thất kinh tế, nhưng tác động đặc biệt nghiêm trọng đối với các quốc gia phụ thuộc nhiều hơn vào eo biển này.

Các đồng minh châu Âu rất mong muốn thấy tuyến đường thủy được mở cửa hoàn toàn và khối lượng vận chuyển trở lại mức trước chiến tranh, nhưng các chuyên gia thừa nhận rằng việc khôi phục hoạt động bình thường có thể mất nhiều tuần khi các quan chức chính quyền Trump và các đối tác tìm ra hướng đi tiếp theo.

Một số đồng minh châu Âu đã bắt đầu chuẩn bị cho các hoạt động hỗ trợ. Pháp và Anh đang thúc đẩy kế hoạch thành lập lực lượng đa quốc gia nhằm bảo vệ hoạt động vận tải biển và tham gia rà phá thủy lôi. Thủ tướng Merz cho biết Đức đã điều những tàu rà phá thủy lôi đầu tiên tới khu vực và sẵn sàng mở rộng hỗ trợ khi cần thiết.

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