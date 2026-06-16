An Giang động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đất Campuchia

TPO - Trong chuyến công tác tại Campuchia, lãnh đạo tỉnh An Giang đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K92, K93 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn.

Ngày 15 - 16/6, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban chuyên trách về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh An Giang, đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K93 và Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang), đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước thăm Đội K93.

Tại xã Kiri Chong Koh, huyện Kirivong, tỉnh Takeo (Campuchia), nơi Đội K93 đóng quân trong những lán trại tạm giữa vùng rừng núi hẻo lánh, ông Lê Văn Phước chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận, biểu dương những kết quả tìm kiếm Đội K93 đạt được, đồng thời khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị, mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao quà tặng lực lượng quân sự tỉnh Takeo.

Từ đầu mùa khô 2025 - 2026 đến nay, Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 86 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 71 hài cốt tại Campuchia và 15 hài cốt trong nước; xác định được danh tính một liệt sĩ. Tính từ năm 2001 đến ngày 12/6/2026, đơn vị đã quy tập được 3.599 hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính 391 trường hợp.

Sáng 16/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cũng đến thăm Đội K92 đang làm nhiệm vụ tại Tiểu đoàn 340, thuộc Tiểu khu Quân sự Preah Sihanouk. Tham dự buổi làm việc có ông Lại Xuân Chiến - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Preah Sihanouk.

Tại đây, ông Lê Văn Phước biểu dương những kết quả Đội K92 đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tư liệu, nhân chứng phục vụ công tác tìm kiếm.

Đoàn công tác thắp hương nhà quàn Đội K92 tại Campuchia.

Theo báo cáo của Đội K92, từ năm 2001 đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3.244 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2.174 hài cốt trên địa bàn Campuchia và 1.070 hài cốt trong nước.

Theo kế hoạch Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh An Giang phấn đấu đến tháng 7/2027 tìm kiếm, quy tập khoảng 410 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Riêng giai đoạn mùa khô 2025 - 2026, đơn vị thu thập 54 nguồn tin, quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các tỉnh Kampot, Kep và Preah Sihanouk. Trong nước, đơn vị còn tìm kiếm, cất bốc được 27 hài cốt liệt sĩ.

Đội K92, K93 cho biết, dù điều kiện sinh hoạt khó khăn, đóng quân tại khu vực rừng núi, xa khu dân cư, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Đội K92, K93 cũng tích cực tham gia các hoạt động dân vận tại địa bàn. Đơn vị đã phối hợp khám bệnh, cấp thuốc, quà, thăm hỏi chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và người dân Campuchia nơi đơn vị đứng chân...