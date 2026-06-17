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Phát trực tiếp 1.000 vé concert Thanh xuân

Gia Linh

TPO - Concert Thanh xuân sẽ diễn ra tối 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả trẻ yêu mến và dự kiến đón khoảng 20.000 người tham dự. Bên cạnh các đợt phát hành vé trực tuyến, ban tổ chức dành tặng 1.000 vé trực tiếp cho khán giả.

Concert Thanh xuân do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, Báo Tiền Phong tổ chức nhằm chào mừng thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Chương trình dự kiến thu hút hơn 20.000 khán giả, quy tụ dàn nghệ sĩ được yêu thích như Quang Hùng MasterD, CONGB, buitruonglinh, Double 2T, Hà Myo, DJ Hoaprox, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng...

Không dừng ở một đêm nhạc giải trí, concert Thanh xuân hướng tới tôn vinh sức trẻ Việt Nam qua tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, Tổ quốc.

Bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, chương trình mở ra không gian gặp gỡ của nhiều thế hệ, nơi thanh xuân được nhìn lại, được tiếp nối và được thắp sáng bằng năng lượng của hôm nay.

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Concert Thanh xuân quy tụ dàn nghệ sĩ được khán giả yêu thích.

Ban tổ chức quyết định dành 1.000 vé giấy cho khán giả. Hoạt động phát vé diễn ra từ 8h đến 11h ngày 19/6 tại trụ sở Báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Người tham gia cần mang theo VNeID hoặc căn cước công dân để xác thực thông tin.

Để nhận vé, độc giả thực hiện đóng góp tối thiểu 70.000 đồng, gồm 20.000 đồng mua ấn phẩm Hoa Học Trò số 1483 và tối thiểu 50.000 đồng ủng hộ chương trình thiện nguyện. Mỗi người được nhận một vé mời và vé sẽ được ghi nhận thông tin người tham dự.

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Hướng dẫn nhận vé concert Thanh xuân trực tiếp vào sáng 18/6.

Ban tổ chức lưu ý số lượng vé có hạn nên hoạt động phát vé có thể kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến. Khán giả được khuyến cáo theo dõi các kênh thông tin chính thức của concert Thanh xuân để cập nhật lịch phát hành các đợt vé tiếp theo và những thông tin mới nhất về chương trình.

Để bảo đảm trật tự khu vực phát vé, ban tổ chức đề nghị khán giả không tập trung, xếp hàng trước 7h ngày 19/6, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan và khu dân cư xung quanh trụ sở Báo Tiền Phong.

Bên cạnh đó, hoạt động đăng ký vé trực tuyến vẫn được thực hiện trên nền tảng LaSoong. Trước đó, vào lúc 8h sáng 16 và 17/6, ban tổ chức đã mở cổng đăng ký vé điện tử trên nền tảng LaSoong. Toàn bộ vé tham dự được định danh chính chủ bằng căn cước công dân nhằm hạn chế tình trạng mua bán, chuyển nhượng trái phép, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho khán giả và công tác kiểm soát tại sự kiện.

Song song với hoạt động phát hành vé, ban tổ chức kêu gọi khán giả đóng góp tự nguyện từ 50.000 đồng cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Toàn bộ nguồn đóng góp sẽ được sử dụng cho các chương trình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đăng ký nhận vé trực tuyến

Bước 1: Đăng ký/Đăng nhập tài khoản LaSoong

Truy cập https://lasoong.com và thực hiện đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản LaSoong.

Bước 2: Truy cập chương trình concert Thanh xuân 2026

Tại trang chương trình concert Thanh xuân 2026, chọn “Đăng ký vé tại đây” để bắt đầu quá trình đăng ký.

Vé tham dự chương trình được phát hành theo từng đợt và theo từng nhóm khán giả phù hợp với kế hoạch của Ban Tổ chức. Trường hợp số lượng vé của đợt phát hành hiện tại đã hết, vui lòng theo dõi thông báo chính thức và chờ đợt phát hành tiếp theo.

Bước 3: Điền thông tin đăng ký

Điền đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu và chọn “Đăng ký nhận vé”.

Bước 4: Lựa chọn mức đóng góp cho chương trình thiện nguyện

Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí, dành cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ quan tâm.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức phát động hoạt động thiện nguyện, kêu gọi khán giả đóng góp tự nguyện khi đăng ký vé, với mức ủng hộ từ 50.000 đồng. Toàn bộ nguồn đóng góp sẽ được sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Người tham gia có thể lựa chọn mức đóng góp phù hợp để đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của chương trình.

Bước 5: Xác nhận thông tin và thanh toán

Kiểm tra lại thông tin người đóng góp, sau đó thực hiện thanh toán bằng cách quét mã QR được cung cấp trên hệ thống.

Bước 6: Nhận vé điện tử

Sau khi thanh toán thành công:

Vé được lưu tại mục “Vé của tôi” trên LaSoong.

Vé điện tử đồng thời được gửi tới địa chỉ email mà bạn đã sử dụng để đăng ký.

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Giao diện đăng ký vé trên nền tảng Lasoong.

Ban tổ chức lưu ý, mỗi vé chỉ dành cho một người và chỉ sử dụng một lần tại cổng kiểm soát. Khán giả chuẩn bị sẵn vé điện tử trên điện thoại, bảo đảm vé hiển thị đầy đủ thông tin người đăng ký và mã QR để làm thủ tục check-in nhanh chóng.

Khán giả nên có mặt trong khung giờ mở cổng check-in để nhận vòng tay và ổn định vị trí trước giờ diễn. Không mua bán, chuyển nhượng, sao chép, tẩy xóa hoặc sử dụng vé không hợp lệ.

Ban tổ chức có quyền từ chối các trường hợp sử dụng vé giả, vé đã quét trước đó hoặc vé không đúng thông tin đăng ký trên hệ thống.

Khán giả không mang vật sắc nhọn, chất cháy nổ, pháo sáng, đồ cồng kềnh hoặc các vật dụng bị cấm vào khu vực sự kiện. Vui lòng giữ gìn vệ sinh chung, không chen lấn, không vượt rào, không tự ý đổi khu vực, tuân thủ hướng dẫn của ban tổ chức, lực lượng an ninh và tình nguyện viên tại sự kiện.

Gia Linh
#concert #phát vé concert #TP Hà Nội #concert Thanh xuân #nghệ sĩ #trường đua F1 Mỹ Đình

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