Một biên kịch bị cấm phát ngôn

TPO - Một biên kịch Trung Quốc đã phải lên tiếng xin lỗi Bạch Lộc, tuy nhiên sau đó cô vẫn bị cấm phát ngôn vì đã bôi nhọ nữ diễn viên.

Ngày 17/6, trang Sina đưa tin biên kịch Mông Kỳ Kỳ đã lên tiếng xin lỗi Bạch Lộc vì đổ oan cho nữ diễn viên sử dụng quyền lực để thay đổi đội ngũ biên kịch phim Mạc ly, khiến công sức của Mông Kỳ Kỳ mất hết.

"Tôi là Mông Kỳ Kỳ, tôi xin gửi lời xin lỗi tới Bạch Lộc, do bị ảnh hưởng từ sự việc của phim Phượng tù hoàng nhiều năm trước, cộng thêm lần này có sự thay đổi trong cách liên hệ với dàn diễn viên chính, nên ban đầu tôi đã cho rằng việc thay đổi biên kịch là do Bạch Lộc. Sau khi xác minh từ nhiều phía, sự thật việc này không liên quan tới Bạch Lộc. Vì vậy, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới Bạch Lộc vì những phiền phức và bất tiện đã gây ra. Hy vọng mọi người giữ thái độ lý trí, không tin và lan truyền tin đồn thất thiệt".

Biên kịch Mông Kỳ Kỳ cho rằng chính Bạch Lộc là người khiến cô bị loại khỏi dự án Mạc ly. Bạch Lộc quyết định kiện Mông Kỳ Kỳ ra tòa vì tung tin nhảm, làm ảnh hưởng danh dự.

Sau bài xin lỗi, tài khoản của Mông Kỳ Kỳ đã bị cấm phát ngôn vì đã đưa ra những lời tố cáo mà không có cơ sở thực tế nào. Theo Sina, Mông Kỳ Kỳ bị chỉ trích vì sử dụng tầm ảnh hưởng để công khai bịa đặt, lan truyền thông tin sai lệch, khiến Bạch Lộc bị mang tiếng xấu, không những vậy còn làm gia tăng sự đối đầu giữa nhóm fan của Bạch Lộc và nhóm người ghét cô.

Bạch Lộc sau đó cũng thông báo kiện Mông Kỳ Kỳ ra tòa vì đưa ra phán đoán thiếu xác thực làm ảnh hưởng tới danh tiếng cô. Cũng có những người cho rằng việc cấm phát ngôn với Mông Kỳ Kỳ là hình phạt quá nặng. Một số còn cho rằng Bạch Lộc sử dụng quyền lực ngầm để hạn chế quyền được tự do phát ngôn của Mông Kỳ Kỳ.

Trước đó, khi phim Mạc ly vừa lên sóng, biên kịch Mông Kỳ Kỳ lên tiếng tố Bạch Lộc dùng sức ảnh hưởng của mình để thay thế đội ngũ biên kịch ngay trước ngày khai máy. Dù sau đó có nhiều đồng nghiệp lên tiếng bảo vệ Bạch Lộc, khán giả vẫn đặt nghi ngờ, danh tiếng nữ diễn viên và bộ phim bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lời tố cáo của Mông Kỳ Kỳ tạo nên áp lực lớn cho Bạch Lộc, bởi trước đó cô đang bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng đàn anh trong show Keep Running, do đó cảm tình của khán giả dành cho Mạc ly cực thấp.

Nội dung phim bị đánh giá thiếu mới mẻ, mô-típ nữ chính bị gia đình ghẻ lạnh, nam nữ chính "cưới trước yêu sau" đã xuất hiện quá nhiều trong các bộ phim cổ trang những năm gần đây. Diễn xuất của Bạch Lộc trong Mạc ly nhận nhiều tranh cãi. Nữ diễn viên bị góp ý cách trang điểm già cỗi, diễn cứng.

Những tranh cãi liên tiếp khiến thành tích của Mạc ly không khả quan. Chỉ số độ hot của nhân vật do Bạch Lộc, lượt xem hàng ngày đều thấp dưới kỳ vọng.

Bạch Lộc đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi phim thất bại, danh tiếng bị ảnh hưởng.

Bạch Lộc sinh năm 1994, nổi tiếng với các bộ phim truyền hình như Chiêu Diêu, Trường quân sự Liệt Hỏa, Chiêu Diêu, Châu sinh như cố, Trường nguyệt tẫn minh, Ninh An như mộng...