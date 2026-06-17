Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

3 vụ sạt lở nghiêm trọng ở Cà Mau

Tân Lộc

TPO - Chỉ trong vài giờ, trên địa bàn xã Tam Giang (Cà Mau) liên tiếp ghi nhận 3 vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Các điểm sạt lở làm ảnh hưởng trực tiếp đến 19 hộ dân, nhiều công trình, nhà ở và tài sản bị hư hỏng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Chiều 17/6, tin từ UBND xã Tam Giang (tỉnh Cà Mau), chỉ vài tiếng đồng hồ từ đêm 16/6 đến rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở đất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến 19 hộ dân, gây thiệt hại lớn về tài sản.

725474273-27769407692652688-5936960211593107421-n.jpg
Vụ sạt lở trên địa bàn xã Tam Giang (Cà Mau) ảnh hưởng đến 19 hộ dân, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo đó, các vụ thiên tai xảy ra liên tiếp tại nhiều điểm khác nhau trên địa bàn xã Tam Giang. Cụ thể, vào khoảng 23h20 đêm 16/6, tại khu vực chợ Nhà lồng Kinh 17 đã xảy ra vụ sạt lở làm sụt lún một đoạn bờ kè dài khoảng 40 m, rộng 4 m và sâu 4 m, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 17 hộ dân với 28 căn nhà kinh doanh. Hiện các ngành chức năng tiếp tục rà soát, thống kê cụ thể mức độ thiệt hại.

Khoảng 0h20 ngày 17/6, sạt lở xuất hiện tại ấp Bến Dựa, tác động trực tiếp đến căn nhà của một hộ dân, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng. Đến khoảng 1h sáng, một vụ sạt lở khác tiếp tục xảy ra tại ấp Hố Gùi, làm ảnh hưởng đến căn chòi của hộ dân, giá trị thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ cơ sở, UBND xã Tam Giang đã lập tức huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng các lực lượng xung kích tại chỗ giúp đỡ người dân di dời khẩn cấp tài sản, hàng hóa đến nơi an toàn và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả bước đầu.

Bên cạnh đó, lãnh đạo chính quyền địa phương cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên tinh thần các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời trao các suất hỗ trợ kịp thời nhằm giúp các gia đình vơi bớt khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Tân Lộc
#sạt lở đất #Cà Mau #thiệt hại #bảo vệ đất đai #thiên tai #sạt lở

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe