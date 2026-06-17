3 vụ sạt lở nghiêm trọng ở Cà Mau

TPO - Chỉ trong vài giờ, trên địa bàn xã Tam Giang (Cà Mau) liên tiếp ghi nhận 3 vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Các điểm sạt lở làm ảnh hưởng trực tiếp đến 19 hộ dân, nhiều công trình, nhà ở và tài sản bị hư hỏng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Chiều 17/6, tin từ UBND xã Tam Giang (tỉnh Cà Mau), chỉ vài tiếng đồng hồ từ đêm 16/6 đến rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở đất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến 19 hộ dân, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Vụ sạt lở trên địa bàn xã Tam Giang (Cà Mau) ảnh hưởng đến 19 hộ dân, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo đó, các vụ thiên tai xảy ra liên tiếp tại nhiều điểm khác nhau trên địa bàn xã Tam Giang. Cụ thể, vào khoảng 23h20 đêm 16/6, tại khu vực chợ Nhà lồng Kinh 17 đã xảy ra vụ sạt lở làm sụt lún một đoạn bờ kè dài khoảng 40 m, rộng 4 m và sâu 4 m, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 17 hộ dân với 28 căn nhà kinh doanh. Hiện các ngành chức năng tiếp tục rà soát, thống kê cụ thể mức độ thiệt hại.

Khoảng 0h20 ngày 17/6, sạt lở xuất hiện tại ấp Bến Dựa, tác động trực tiếp đến căn nhà của một hộ dân, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng. Đến khoảng 1h sáng, một vụ sạt lở khác tiếp tục xảy ra tại ấp Hố Gùi, làm ảnh hưởng đến căn chòi của hộ dân, giá trị thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ cơ sở, UBND xã Tam Giang đã lập tức huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng các lực lượng xung kích tại chỗ giúp đỡ người dân di dời khẩn cấp tài sản, hàng hóa đến nơi an toàn và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả bước đầu.

Bên cạnh đó, lãnh đạo chính quyền địa phương cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên tinh thần các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời trao các suất hỗ trợ kịp thời nhằm giúp các gia đình vơi bớt khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.