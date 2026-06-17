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Giới trẻ

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Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam

Xuân Tùng

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), ngày 17/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã tới chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam.

Thực hiện chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên

Tới chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn trong thời gian qua đã luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, nhất là trong công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi, công tác báo chí xuất bản. Qua đó, giúp tổ chức Đoàn thực hiện vai trò “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó.

Mọi hoạt động của tổ chức Đoàn đều hướng tới mục tiêu cốt lõi là giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi, thực hiện đúng chức năng là "trường học xã hội chủ nghĩa" của tuổi trẻ. Vì vậy, nhiệm vụ của Đoàn luôn gắn bó chặt chẽ và không thể tách rời với công tác tư tưởng, tuyên truyền và dân vận của Đảng", anh Bùi Quang Huy bày tỏ.

Anh Huy nêu rõ, những kết quả nổi bật về công tác tuyên truyền giáo dục của tổ chức Đoàn gắn với các ngày lễ lớn như 30/4, Quốc khánh 2/9... và việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian qua, là minh chứng rõ nét của sự phối hợp, định hướng từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy mong muốn, trong thời gian tới, T.Ư Đoàn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hướng dẫn từ Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, để hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp, giáo dục, rèn luyện và phát triển thanh niên theo lý tưởng của Đảng và Nhà nước.

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Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư dịp 21/6. Ảnh: Xuân Tùng

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Phan Xuân Thủy đánh giá rất cao sự chủ động, đổi mới của T.Ư Đoàn trong thời gian qua. Các chương trình của Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát các nhiệm vụ chính trị lớn của đất nước; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng tư tưởng của đoàn viên thanh niên và định hướng dư luận, tạo sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, với những thách thức và vận hội mới, vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc củng cố niềm tin của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, là hết sức quan trọng. Ông Thuỷ đề nghị, T.Ư Đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi để triển khai các công việc nhanh chóng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục.

Tại chương trình, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cũng đã thông tin, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ diễn ra trong hai ngày 24 – 25/6, tại Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của gần 790 đại biểu.

Lan tỏa sâu rộng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Tới chúc mừng Báo Nhân Dân, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ, Báo Nhân Dân đã và đang không ngừng tích cực đổi mới, sáng tạo, ứng dụng số, hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền của kỷ nguyên số.

Anh Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn Báo Nhân Dân đã luôn phối hợp chặt chẽ, đồng hành với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới thanh niên; lan tỏa các hoạt động, phong trào của tổ chức Đoàn và cổ vũ tuổi trẻ Việt Nam phát huy tính tiên phong, đổi mới sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhà báo Phan Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, trân trọng cảm ơn tình cảm, quan tâm của Ban Bí thư T.Ư Đoàn; đồng thời thông tin về một số hoạt động trong thời gian tới của Báo Nhân Dân nhằm thích ứng với xu thế chuyển đổi số, thu hút hơn nữa độc giả trẻ.

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Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng lẵng hoa chúc mừng Báo Nhân Dân dịp 21/6. Ảnh: Xuân Tùng

Tại Thông tấn xã Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá cao vai trò của cơ quan Thông tấn xã Việt Nam trong chuyển tải thông tin về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhất là các thông tin về hoạt động của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam ra thế giới.

Anh Bùi Quang Huy mong muốn, trong thời gian tới Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tổ chức Đoàn các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục thanh thiếu nhi ngày càng hiệu quả hơn.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Tuấn Hùng, trân trọng cảm ơn Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và T.Ư Đoàn. Trong thời gian tới, Thông tấn xã Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của T.Ư Đoàn để thực hiện nhiệm vụ thông tin, trong đó có các hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội, hoạt động đối ngoại thanh niên.

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Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng lẵng hoa chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam dịp 21/6. Ảnh: Xuân Tùng

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động đang công tác tại Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam. Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, trong dòng chảy của báo chí cách mạng, sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan tham mưu của Đảng là nhân tố quan trọng giúp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt được những kết quả tích cực.

Xuân Tùng
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