Nữ sinh Quốc học Huế là đại biểu trẻ nhất Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

TPO - Trong số gần 790 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Trương Nguyễn An Nhiên – nữ sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế (TP Huế) là đại biểu trẻ tuổi nhất. Nữ đại biểu thế hệ gen Alpha là không chỉ học giỏi, còn là cán bộ Đoàn năng động.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ diễn ra trong hai ngày (24 – 25/6) tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 786 đại biểu chính thức. Đại biểu trẻ tuổi nhất là Trương Nguyễn An Nhiên.

Trương Nguyễn An Nhiên (SN 26/4/2010) hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường THPT chuyên Quốc học Huế, Bí thư Chi đoàn lớp 10 Anh 1, trường THPT chuyên Quốc học Huế.

An Nhiên học lớp chuyên Anh 1, trường THPT chuyên Quốc học Huế. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Tiền Phong, An Nhiên cảm thấy vinh dự trở thành đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, và bất ngờ khi là đại biểu trẻ tuổi nhất.

“Em thấy tự hào khi được đại diện cho đoàn viên, thanh niên học sinh vùng đất Huế tham dự Đại hội, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng đến với diễn đàn lớn nhất của tuổi trẻ Việt Nam”, Nhiên nói.

Trương Nguyễn An Nhiên là gương mặt nổi bật trong học tập và hoạt động ngoại khoá từ những năm học THCS. Không chỉ liên tục giữ vững danh hiệu học sinh xuất sắc với điểm tổng kết trên 9 phẩy, là Liên đội trưởng xuất sắc, Nhiên còn đạt một số giải thưởng âm nhạc piano, như: Quán quân piano Liên hoan “Phím đàn xanh” 2023, giải Triển vọng Festival Piano Việt Nam 2023.

“Em muốn mang tiếng đàn của mình để xoa dịu nỗi đau, đồng hành cùng các bạn nhỏ đang phải gánh chịu những thử thách quá lớn so với tuổi thơ. Đó là lúc em thấy âm nhạc và hoạt động Đoàn có chung một nhịp đập: sự sẻ chia”, Nhiên bộc bạch.

Bên cạnh đó, em còn mang tiếng đàn piano của mình gắn với hoạt động thiện nguyện, dùng nghệ thuật để xoa dịu nỗi đau của những bạn nhỏ kém may mắn. Trong đó, có đêm nhạc cổ điển "Trăng Sol" để gây quỹ ủng hộ các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế.

An Nhiên từng là liên đội trưởng xuất sắc ở trường cấp 2.

Nhiên cho biết, làm quen với nhạc cụ từ năm mẫu giáo và chính thức gắn bó với cây đàn piano từ lớp 2. Với Nhiên, âm nhạc không chỉ là năng khiếu, mà là cầu nối tâm hồn đến với những giá trị nhân văn.

Tại trường THPT chuyên Quốc học Huế, nữ sinh tiếp tục phát huy sự năng động, tích cực tham gia và đóng góp cho hoạt động ngoại khóa, phong trào ở lớp, trường. Từ việc làm Phó chủ nhiệm CLB Quoc Hoc Dance QD 2917, dẫn chương trình Kỷ niệm 129 năm thành lập trường, đến việc hòa mình trong chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ, Tiếp sức mùa thi. An Nhiên cùng thành viên câu lạc bộ nhảy của trường tham gia biểu diễn văn nghệ ở nhà trường, địa phương.

Theo Nhiên, kỷ luật là bí quyết để cân bằng giữa việc học chuyên, công tác Đoàn và năng khiếu. Nhiên luôn đặt ưu tiên hoàn thành bài tập ngay tại trường để dành thời gian toàn tâm toàn ý cho các hoạt động ngoại khóa. Học năng khiếu là lúc nuôi dưỡng cảm xúc, còn hoạt động Đoàn là nơi rèn luyện bản lĩnh.

An Nhiên từng giành giải Quán quân piano "Phím đàn xanh" năm 2023. Ảnh: NVCC

Vững tri thức, mạnh kỹ năng

Đến với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Trương Nguyễn An Nhiên chia sẻ không chỉ mang theo niềm vinh dự, còn ý thức trách nhiệm mang đến tiếng nói, kỳ vọng của đoàn viên, học sinh Huế về các hoạt động, chương trình đồng hành, hỗ trợ người trẻ vững tri thức, mạnh kỹ năng, thực hành trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Nhiên bày tỏ, khoa học công nghệ ngày càng phát triển và ứng dụng sâu rộng vào các lĩnh vực của đời sống càng đòi hỏi đoàn viên, thanh niên nắm vững kiến thức và thành thạo kỹ năng và khả năng thực hành, áp dụng vào thực tiễn.

Chúng em rất mong trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Đoàn kết nối, đồng hành, hỗ trợ cơ sở vật chất hiện đại, xây dựng mô hình trường học thông minh, triển khai các lớp học số, thư viện số; nhân rộng các mô hình hoạt động tiếp sức đến trường, kết nối tri thức trẻ và các quỹ, học bổng. Đặc biệt, mở rộng các sân chơi, tạo môi trường phát triển thể chất, sức khoẻ tinh thần và khuyến khích người trẻ chủ động cập nhật tri thức mới, nâng cao kỹ năng số, năng lực sử dụng công nghệ, ngoại ngữ, hợp tác quốc tế, khả năng làm việc trong môi trường đa ngành, đa văn hóa.

“Em rất mong muốn Đoàn tổ chức thêm nhiều sân chơi học thuật sáng tạo, các chương trình giao lưu trong nước và quốc tế để chúng em có cơ hội va chạm, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và xử lý tình huống thực tế”, Nhiên bày tỏ.