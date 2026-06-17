Hàng triệu người xem video cô gái 9x xinh đẹp gặp Ronaldo

Céline Dept xúc động đến bật khóc khi gặp Cristiano Ronaldo “bằng xương bằng thịt”. “Chân sút” người Bồ Đào Nha hỏi thăm fan nữ, khen cô xinh đẹp và cảm ơn cô đã luôn theo dõi anh. Đáp lại, nữ influencer cho biết cô rất vui khi được gặp CR7 và xin được chụp ảnh cùng thần tượng.
Đăng tải những đoạn video ngắn từ cuộc gặp với CR7, Céline chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi không thể tin đây là sự thật. Hôm nay tôi đã có cơ hội gặp thần tượng của mình, Cristiano Ronaldo, người không chỉ truyền cảm hứng cho tôi bắt đầu chơi bóng đá, mà còn là người đã cho tôi động lực để nỗ lực hết mình, tin tưởng vào bản thân và không bao giờ bỏ cuộc. Một nguồn cảm hứng thực sự cho rất nhiều người. Đây là một ngày tôi sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn Ronaldo vì sự tử tế, cảm ơn Bồ Đào Nha vì sự đón tiếp nồng nhiệt, cảm ơn Michiel vì luôn ở bên cạnh tôi, và một lời cảm ơn rất lớn đến tất cả các bạn vì đã ủng hộ tôi mỗi ngày.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi phải thử màn bắt tay hoàn hảo với thần tượng vĩ đại của mình, Cristiano Ronaldo. Vì quá hồi hộp, nên tôi làm mãi không được. Chắc do bối rối khi gặp được cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại… Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã có một màn bắt tay hoàn hảo.
Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa vì tình yêu và sự ủng hộ trong vài ngày qua, tôi nhận ra đây không phải là một giấc mơ. Tôi càng có thêm động lực để phát huy hết khả năng của mình và tạo ra những nội dung tuyệt vời trong suốt mùa World Cup này. Siuuuuuu!”
Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng video này của Céline, bạn gái lâu năm của Ronaldo là mỹ nhân Georgina Rodriguez vào bình luận vỏn vẹn một biểu tượng trái tim và ngay lập tức tương tác này cũng nhận về hơn 2 triệu lượt "thả tim" từ cộng đồng mạng.
Céline Dept sinh năm 1999. Cô là TikToker, YouTuber nổi tiếng ở Bỉ, chuyên sáng tạo nội dung về bóng đá. Cô là người Bỉ đầu tiên đạt 10 triệu người đăng ký trên YouTube. Céline Dept hiện sở hữu 20,2 triệu người theo dõi trên TikTok và 60,9 triệu người theo dõi trên YouTube.
Trước khi trở thành hiện tượng mạng xã hội với những câu chuyện hậu trường sân cỏ và những màn gặp gỡ thần tượng, Céline Dept cũng từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo Club Brugge.