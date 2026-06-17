Anh Nguyễn Trần Anh Duy được bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Cần Thơ

TPO - Sáng 17/6, tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029, anh Nguyễn Trần Anh Duy - Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ đã được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Cần Thơ khóa I.

Tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029 có ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện các sở ngành, và 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 550.000 thanh niên trên địa bàn Thành phố.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, cùng lãnh đạo TP. Cần Thơ tham dự Đại hội. Ảnh: Hòa Hội

Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam TP. Cần Thơ đã triển khai hiệu quả, toàn diện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Công tác giáo dục lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị được thực hiện sâu rộng với hơn 16.500 cuộc tuyên truyền, lan tỏa đến hơn 612.000 lượt hội viên, thanh niên. Tập trung xây dựng hình ảnh người thanh niên Tây Đô “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, tinh thần xung kích, sáng tạo, thanh niên Cần Thơ đã để lại dấu ấn rõ nét trên mọi lĩnh vực, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, phong trào tình nguyện vì cộng đồng được nâng tầm về cả chất và lượng với hơn 12.450 công trình, phần việc thanh niên, mang lại giá trị làm lợi gần 42 tỷ đồng; Hội đã huy động hơn 3 tỷ đồng xây dựng 18 cây “Cầu Hy vọng” giúp nâng bước em đến trường.

Trước xu thế phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, Hội đã đi đầu với mô hình “Số hóa sản phẩm OCOP”; tích cực tham mưu thành lập Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Cần Thơ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mở ra không gian phát triển thực chiến cho giới trẻ. Bên cạnh đó, các hoạt động nâng cao thể chất qua chương trình “10.000 bước chân mỗi ngày”, rèn luyện kỹ năng tại Trại Tây Đô cũng được triển khai thường xuyên.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam yêu cầu, thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam TP. Cần Thơ tiếp tục xác định phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là phong trào xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Tình yêu Tổ quốc của thanh niên Tây Đô ngày hôm nay phải được cụ thể hóa bằng lòng tự hào sâu sắc về bản sắc văn hóa, về bề dày lịch sử, và bằng chính khát vọng xây dựng một Cần Thơ phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Cùng với đó, theo anh Lâm, Hội LHTN Việt Nam TP. Cần Thơ phải tập trung vào không gian số, sử dụng thành thạo AI, công nghệ số phải là kỹ năng phải có của mỗi đồng chí cán bộ Hội và thanh niên. Hội cần chủ động hơn nữa trong việc đưa công nghệ và chuyển đổi số vào toàn bộ hoạt động của mình, chú trọng kết nối thanh niên trên không gian số từ cơ sở.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng lưu ý Hội LHTN Việt Nam TP. Cần Thơ về các mô hình như Bình dân học vụ số, Tổ Công nghệ số cộng đồng, đội hình thanh niên hỗ trợ chính quyền hai cấp, đội hình xây dựng làng quê thông minh, đô thị thông minh cần tiếp tục được hoàn thiện, mở rộng và phát huy hiệu quả. Để các mô hình trở thành những công cụ thiết thực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và các dịch vụ số của chính quyền.

“Chuyển đổi số không chỉ đưa công cụ mới vào sử dụng, còn là không gian để thanh niên hình thành tư duy mới, phương pháp làm việc mới và tri thức mới. Qua đó tạo nên nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, phục vụ mục tiêu phát triển mới”, anh Lâm nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố đã có bước chuyển rõ nét. Tổ chức hội được củng cố, phương thức tập hợp thanh niên linh hoạt, phong trào thiết thực hơn, gắn hơn với nhiệm vụ phát triển thành phố. Thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong kiến tạo tương lai thành phố bằng tri thức, bản lĩnh, công nghệ, sáng tạo và những đóng góp cụ thể.

Trong nhiệm kỳ tới, ông Huyến đề nghị, các cấp Hội thành phố phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong thực hiện 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, tạo động lực mới để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đối với Nghị quyết số 68, ông Huyến yêu cầu, phải chuyển mạnh hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp từ tuyên truyền, cổ vũ sang đồng hành thực chất. Hội phải kết nối nguồn vốn, công nghệ, thị trường, chuyên gia và doanh nghiệp; hỗ trợ thanh niên đưa ý tưởng thành dự án, dự án thành sản phẩm, sản phẩm tiếp cận thị trường; từng bước làm chủ doanh nghiệp, làm giàu chính đáng.

“Các cấp bộ Đoàn phải phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt chính trị; trực tiếp định hướng, hỗ trợ và tạo điều kiện để Hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và nhu cầu chính đáng của thanh niên”, ông Huyến nhấn mạnh.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Cần Thơ khóa mới ra mắt đại hội.

Đại hội đã hiệp thương bầu 45 anh chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029. Tiếp đó, Ủy ban Hội đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để hiệp thương bầu các chức danh lãnh đạo của Hội LHTN Việt Nam TP. Cần Thơ khóa I.

Kết quả, anh Nguyễn Trần Anh Duy - Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029.

Các Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Cần Thơ khóa mới gồm: Chị Đỗ Thị Ngọc Duy, anh Nguyễn Ngọc Huy, anh Nguyễn Duy Phúc, anh Võ Văn Kha và Đại đức Thích Thiện Hậu.

Đại biểu điểm danh tự động bằng khuôn mặt trước khi vào Đại hội.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày, triển lãm bên lề Đại hội.

Đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

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