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Giới trẻ

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Người lính trẻ sáng tác ca khúc chính thức Đại hội Đoàn XIII

Diệu Nhi

TPO - Vô số lần sửa từng câu hát, thử từng giai điệu để sáng tác ca khúc chạm đến trái tim người trẻ - "Áo xanh gọi tương lai" của ca sĩ, nhạc sĩ, Đại úy QNCN Bùi Tuấn Ngọc đã góp phần tái hiện về một thế hệ đang mang trên vai trách nhiệm viết tiếp tương lai đất nước.

Trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, ca sĩ, nhạc sĩ, Đại úy QNCN Bùi Tuấn Ngọc - tác giả "Áo xanh gọi tương lai", ca khúc chính thức của Đại hội đã có những chia sẻ sâu sắc về hành trình tái hiện sức trẻ bằng giai điệu trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Lý giải về "Áo xanh gọi tương lai", anh Ngọc cho biết, tên bài hát mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Theo anh, việc nhấn mạnh và để hình ảnh áo xanh ngay ở tên bài hát nhằm thể hiện màu sắc của tuổi trẻ, khát vọng, niềm tin và tinh thần cống hiến.

Từ hình ảnh áo xanh, anh Ngọc gợi nhớ đến hình ảnh mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều in dấu bước chân tiên phong của thanh niên. Từ những phong trào cách mạng trong chiến tranh đến các công trình thanh niên trong thời bình, màu xanh luôn hiện diện ở những nơi khó khăn nhất, mới mẻ nhất và cần sức trẻ nhất.

“Nếu như trong thời chiến, màu áo xanh gắn với những người lính, những chiến sĩ cách mạng nơi tuyến đầu, hôm nay đó là màu áo của hòa bình, của hy vọng và của những chủ nhân tương lai của đất nước”, anh nói.

Chính vì vậy, thông điệp anh muốn gửi gắm qua ca khúc đó là tương lai không ở đâu xa, mà được kiến tạo từ chính những hành động hôm nay của tuổi trẻ. Mỗi màu áo xanh đang thôi thúc người trẻ sống có lý tưởng, có trách nhiệm và có khát vọng dựng xây quê hương.

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Tác giả ca khúc "Áo xanh gọi tương lai".

Chia sẻ về nguồn cảm hứng và hành trình sáng tác ca khúc này, anh Ngọc cho biết đã dành hơn một tháng để hoàn thiện. Điều khiến anh trăn trở nhất không phải là giai điệu của bài hát mà ở cách thể hiện tinh thần của thế hệ trẻ bằng ngôn ngữ gần gũi nhưng vẫn có chiều sâu.

Là một người lính, nghệ sĩ, đồng thời là cán bộ Đoàn của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Bùi Tuấn Ngọc cho rằng môi trường quân đội và công tác Đoàn đã mang đến cho anh những nguồn cảm hứng đặc biệt.

Vì vậy, khi viết ca khúc về Đoàn, anh phải cân bằng được những thông điệp, lý tưởng của tuổi trẻ nhưng cũng cần thể hiện một cách khéo léo, giàu cảm xúc và có sức lan tỏa.

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Ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc và ca sĩ Hòa Minzy biểu diễn ca khúc.

“Có những câu hát tôi sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Tôi không muốn bài hát chỉ dừng lại ở việc truyền đạt thông điệp mà còn phải tạo được sự đồng cảm. Người trẻ cần thấy chính mình trong đó, từ những ước mơ, áp lực, hoài bão cho đến trách nhiệm trước tương lai đất nước”, anh chia sẻ.

Theo anh Ngọc, môi trường quân đội giúp rèn luyện tính kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần phụng sự Tổ quốc, trong khi công tác Đoàn giúp anh gần gũi hơn với hơi thở của tuổi trẻ, những suy nghĩ, khát vọng và năng lượng sáng tạo của thế hệ mới.

“Chính sự hòa quyện giữa hai nguồn cảm hứng ấy đã tạo nên một ca khúc vừa mang tinh thần lý tưởng, trách nhiệm của người quân nhân, vừa thể hiện sự nhiệt huyết, lạc quan và tinh thần xung kích của thanh niên Việt Nam”, anh nói.

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Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao tặng Bằng khen cho ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Bùi Tuấn Ngọc.

Khi viết "Áo xanh gọi tương lai", anh chủ động tiết chế tính khẩu hiệu, tăng cường yếu tố hình tượng và cảm xúc. Giai điệu được xây dựng theo hướng hiện đại, dễ nhớ, có những đoạn cao trào tạo cảm giác hào hứng nhưng vẫn giữ được sự trang trọng cần thiết.

“Tôi mong người nghe cảm nhận đây không chỉ là một bài hát về Đoàn mà còn là bài hát về chính tuổi trẻ của họ”, anh nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, nhạc sĩ trẻ mong muốn ứng dụng mạnh mẽ hơn các công nghệ mới vào sáng tác và sản xuất âm nhạc, phát triển các sản phẩm nghệ thuật số kết hợp giữa giá trị truyền thống với phương thức truyền tải hiện đại.

Diệu Nhi
#nhạc sĩ #Bùi Tuấn Ngọc #Áo xanh gọi tương lai #tuổi trẻ #quốc tế #Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII #công trình thanh niên #hiến kế

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