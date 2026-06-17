Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII: Đồng Nai: Không để thanh niên nào đứng ngoài khí thế Đại hội Đoàn

TPO - Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại Đồng Nai, công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều đổi mới, gắn với các phong trào hành động thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ thành phố.

Tuổi trẻ Đồng Nai 'Bản lĩnh - Trách nhiệm - Khát vọng'

Trao đổi với Tiền Phong, anh Nguyễn Minh Kiên - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai, Bí thư Thành Đoàn Đồng Nai cho biết, Đại hội Đoàn XIII diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, đồng thời Đồng Nai vừa trở thành thành phố thứ 7 của Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Kiên - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai, Bí thư Thành Đoàn TP Đồng Nai.

Theo anh Kiên, tuổi trẻ Đồng Nai không chỉ chứng kiến sự chuyển mình của quê hương mà phải trở thành lực lượng tiên phong kiến tạo sự phát triển. Từ đó, Thành Đoàn xác định 3 thông điệp trọng tâm gửi tới đoàn viên, thanh niên, gồm: Bản lĩnh - Trách nhiệm - Khát vọng.

“Đó không phải là những khẩu hiệu mang tính hình thức mà là yêu cầu thực chất đối với mỗi đoàn viên và từng tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ mới”, anh Kiên nhấn mạnh.

Trong đó, bản lĩnh được hiểu là khả năng giữ vững lý tưởng, niềm tin trước những tác động đa chiều của thời đại số; trách nhiệm là tinh thần cống hiến bằng những việc làm cụ thể vì cộng đồng; còn khát vọng chính là động lực để tuổi trẻ biến các mục tiêu phát triển của thành phố thành hiện thực.

Đổi mới tuyên truyền trên không gian số

Trước thực tế phần lớn thanh niên tiếp cận thông tin qua mạng xã hội, Thành Đoàn Đồng Nai đã thay đổi mạnh mẽ phương thức truyền thông hướng tới Đại hội.

“Thanh niên hôm nay sống trên không gian số. Nếu Đoàn vẫn tuyên truyền theo cách cũ thì rất khó tạo sức hút”, anh Kiên nhìn nhận.

Một chương trình phổ biến công nghệ cho giới trẻ do Thành Đoàn Đồng Nai tổ chức

Theo đó, công nghệ AI được ứng dụng trong sản xuất nội dung truyền thông, từ thiết kế đồ họa, xây dựng kịch bản video đến chuyển tải các nội dung nghị quyết thành những sản phẩm ngắn gọn, dễ tiếp cận trên TikTok, Facebook Reels hay Zalo.

Cùng với đó, Thành Đoàn xây dựng mạng lưới “tuyên truyền viên số”, gồm những đoàn viên, thanh niên có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Thay vì đăng tải đồng loạt một nội dung, các bạn trẻ được khuyến khích sáng tạo và kể câu chuyện về Đại hội bằng ngôn ngữ riêng của mình, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa tự nhiên.

Mô hình này được phát triển từ kinh nghiệm của chiến dịch “Tự hào Thành phố Đồng Nai” trước đây. Đến nay, hơn 15 sản phẩm truyền thông số đã được triển khai, thu hút trên 750.000 lượt tiếp cận với sự tham gia của 100% cơ sở Đoàn trên địa bàn.

Không để thanh niên nào đứng ngoài khí thế Đại hội

Là địa bàn công nghiệp lớn với cơ cấu thanh niên đa dạng, Đồng Nai xác định phải có giải pháp tiếp cận riêng đối với từng nhóm đối tượng.

Nhiều chương trình thiết thực được Thành Đoàn Đồng Nai quan tâm tới đoàn viên, thanh niên.

Đối với thanh niên công nhân, Thành Đoàn phối hợp với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đưa thông tin Đại hội đến tận nhà máy, khu lưu trú và các nhóm trao đổi trực tuyến của người lao động. Các nội dung được thiết kế ngắn gọn, phù hợp với quỹ thời gian hạn chế của công nhân.

Với thanh niên nông thôn, hoạt động tuyên truyền được lồng ghép vào các chương trình phát triển kinh tế, sinh hoạt cộng đồng, lễ hội văn hóa địa phương để tạo sự gần gũi, thiết thực.

Riêng đối với thanh niên trong môi trường tín ngưỡng, tôn giáo, Thành Đoàn chú trọng phương châm tôn trọng, lắng nghe và phát huy vai trò của những đoàn viên tiêu biểu trong cộng đồng để lan tỏa thông điệp Đại hội một cách tự nhiên.

“Nguyên tắc xuyên suốt là tuyên truyền phải đến nơi thanh niên đang có mặt chứ không chờ thanh niên tìm đến với mình”, Bí thư Thành Đoàn Đồng Nai chia sẻ.

Từ truyền thông đến hành động cụ thể

Theo anh Nguyễn Minh Kiên, thành công của một đợt tuyên truyền không nằm ở số lượng tin bài hay lượt tiếp cận mà phải được đo bằng những hành động cụ thể được tạo ra sau đó.

Thành Đoàn Đồng Nai tập huấn An toàn thông tin trong thời đại số đến đoàn viên, thanh niên.

Vì vậy, toàn bộ hoạt động chào mừng Đại hội được gắn với đợt thi đua đặc biệt “500 ngày đêm Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá” theo Nghị quyết số 05 của Thành ủy.

Mỗi cơ sở Đoàn đều đăng ký ít nhất một công trình hoặc phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Thành Đoàn xây dựng bộ tiêu chí đánh giá theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tuổi trẻ Đồng Nai đã triển khai 39 công trình thanh niên cấp thành phố cùng gần 4.000 công trình, phần việc cấp cơ sở với tổng giá trị hơn 63,7 tỉ đồng.

Nhiều công trình mang dấu ấn rõ nét như thắp sáng hơn 24,8km đường khu vực giáp biên; xây dựng 30 căn Nhà nhân ái cho các hộ khó khăn; sửa chữa hơn 32km đường giao thông nông thôn; trồng mới trên 420.000 cây xanh...

Theo Bí thư Thành Đoàn TP Đồng Nai, mỗi công trình hoàn thành không chỉ tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng mà còn trở thành câu chuyện đẹp để lan tỏa tinh thần trách nhiệm, cống hiến của tuổi trẻ.

Kỳ vọng nghị quyết đi vào cuộc sống

Hướng tới giai đoạn sau Đại hội, Thành Đoàn TP Đồng Nai xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là đưa nghị quyết vào thực tiễn, tránh tình trạng “hay trên giấy nhưng khó triển khai”.

Anh Nguyễn Minh Kiên (bìa phải) trao đổi, động viên các đoàn viên thanh niên trong khởi nghiệp, phát triển thương hiệu sản phẩm địa phương.

Ngay sau Đại hội, các cấp bộ Đoàn sẽ tổ chức quán triệt theo hướng cụ thể hóa từng nhiệm vụ, xác định rõ đơn vị thực hiện, thời gian hoàn thành và các chỉ số đánh giá kết quả.

Bí thư Thành Đoàn TP Đồng Nai kỳ vọng tuổi trẻ TP sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trên ba lĩnh vực trọng tâm: Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng.

“Tổ chức Đoàn có thể tạo môi trường, phong trào và nguồn lực hỗ trợ. Ngọn lửa cống hiến phải được thắp lên từ chính mỗi người trẻ. Tôi tin với bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng của tuổi trẻ Đồng Nai hôm nay, những mục tiêu mà Đại hội Đoàn XIII đề ra sẽ sớm được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể”, anh Nguyễn Minh Kiên bày tỏ.