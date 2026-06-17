Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII: Hiến kế gửi Đoàn: Tổ chức nhiều lớp kỹ năng mềm, ngoại ngữ, công nghệ cho thanh niên

TPO - Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu tại vùng đất cực Nam Tổ quốc - Cà Mau đã gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội. Kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều chủ trương, giải pháp đột phá khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo, vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên mới.

Khát vọng cống hiến nơi đầu sóng

Trung úy Nguyễn Trường Minh - Phó Đội trưởng Vận động quần chúng, Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Hòn Khoai (Cà Mau) kỳ vọng, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ mới. Qua đó để khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trung úy Nguyễn Trường Minh - Phó Đội trưởng Vận động quần chúng, Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Hòn Khoai (Cà Mau) kỳ vọng nhiều giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Theo Trung úy Minh, tuổi trẻ Biên phòng luôn kỳ vọng tổ chức Đoàn sẽ ngày càng phát huy tốt vai trò thủ lĩnh và là người bạn đồng hành của thanh niên. Đoàn tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tổ chức Đoàn tiếp tục quan tâm đến lực lượng thanh niên đang làm việc, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo - những nơi còn nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng luôn là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia.

Trước yêu cầu của thời đại số, Trung úy Nguyễn Trường Minh mong muốn, Đoàn sẽ có thêm nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực số; khả năng ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn công tác. Qua đó góp phần xây dựng lớp thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tri thức, kỹ năng và khát vọng vươn lên.

“Tôi tin tưởng, Đại hội Đoàn lần thứ XIII sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, hun đúc lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến, để mỗi đoàn viên, thanh niên luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần”, anh Minh bày tỏ.

Phát huy vai trò xung kích bảo vệ Tổ quốc

Đại úy Lâm Thảo Duy - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau vừa được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Mang nhiệt huyết của tuổi trẻ Công an nhân dân, chị Thảo Duy kỳ vọng, Đại hội Đoàn lần thứ XIII sẽ đề ra nhiều chủ trương, giải pháp mang tính đột phá, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở.

Đại úy Lâm Thảo Duy - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau, vừa được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Đại úy Duy cũng mong muốn, Đại hội tiếp tục quan tâm định hướng, nhân rộng các mô hình thanh niên tham gia bảo vệ Tổ quốc; xây dựng các đội hình thanh niên xung kích, tổ công nghệ số cộng đồng; đội tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đội hình bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng... Qua đó, phát huy sức trẻ, trí tuệ và tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc đồng hành cùng các cấp, các ngành giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

“Tuổi trẻ Công an Cà Mau sẽ tiếp tục tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong đảm nhận việc khó, việc mới, tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó để góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”, Đại úy Duy chia sẻ.

Đồng hành cùng thanh thiếu nhi trong thời đại số

Là cán bộ phụ trách thiếu nhi tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, bạn Lê Nguyễn Lê nhìn nhận, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong tiến trình chuyển đổi số.

Bạn Lê Nguyễn Lê – Nhân viên phòng Nghiệp vụ và Đào tạo năng khiếu Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau.

Theo Lê, hình ảnh các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt đã dần trở nên quen thuộc. Các cấp bộ Đoàn đã bắt kịp xu hướng mới, đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh mạng xã hội, giúp lan tỏa thông điệp của Đoàn đến giới trẻ.

Nhiều sân chơi mới cho các em thiếu nhi, các hoạt động, các cuộc thi trực tuyến cho các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa thiếu điều kiện để tham gia các hoạt động trực tiếp đã được các cấp bộ Đoàn quan tâm, thực hiện thường xuyên.

“Trong giai đoạn tới, tôi mong Đoàn tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như các cuộc thi sáng tạo, lớp đào tạo kỹ năng mềm, ngoại ngữ, công nghệ cho thanh niên. Cùng đó, tăng cường kết nối giữa tổ chức Đoàn tại địa phương với trường học, cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời, mở rộng các chương trình dạy bơi, phòng chống đuối nước miễn phí cho học sinh”, bạn Lê kỳ vọng.