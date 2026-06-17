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Pháp luật

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Vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ': 493 bị hại đã bị lừa hàng trăm tỷ như thế nào?

Thanh Hà

TPO - Theo cơ quan Công an, bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ với số tiền lên tới 181 tỷ đồng.

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Hợp đồng mua bán kỳ nghỉ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ với số tiền 181 tỷ đồng.

Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 16 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 59 tỷ đồng trong tài khoản, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

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Tang vật liên quan đến vụ án.

Theo Công an TP Hà Nội, thủ đoạn của các đối tượng là thành lập các công ty bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được tặng quà và gọi điện mời chào tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại một số khu du lịch, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt, chỉ cần căn cước để xác nhận.

Khách mời đến công ty theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói từ 200 - 900 triệu đồng tuỳ theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (từ 5 - 40 năm).

Công an TP Hà Nội cho biết, các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng... khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.

Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản nào.

Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng; Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.

Đáng chú ý, theo cơ quan điều tra, việc chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa đảo chiếm đoạt tiền thực tế không bán kỳ nghỉ cho khách nào.

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Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

'Bánh vẽ' hợp đồng 200 triệu, lợi nhuận 10 tỷ đồng

Vẫn theo cơ quan điều tra, nắm bắt được nhu cầu cần chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ do khó khăn về tài chính, các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng kì nghỉ biết dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kỳ nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ và điều hành 1 đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh (từ 2 – 12% phí môi giới tùy theo vị trí).

Mục đích của việc này là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách hàng, các nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và sử dụng các số điện thoại là “sim rác”, đưa ra các thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường (giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng) để khiến khách tin tưởng sẽ được chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần.

Từ đó, các đối tượng yêu cầu khách phải nộp tiền qua nhiều hình thức như đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kì nghỉ mới mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kì nghỉ, nhưng để chuyển nhượng được khách buộc phải mua hợp đồng kì nghỉ mới.

Trên thực tế, nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 - 1,5 tháng, tuy nhiên trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền.

Sau đó, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác và tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới, thực hiện hành vi có sự câu kết giữa nhiều đối tượng với nhau, phân công vai trò cụ thể (có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…), thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau.

Công an TP Hà Nội cho biết thêm, các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kì nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án, điều tra, xác minh và tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố các bị can có liên quan, thu hồi tài sản của các đối tượng chiếm đoạt.

Thanh Hà
#Lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ #Chiếm đoạt tài sản du lịch #Hình thức bán sở hữu kỳ nghỉ giả #Mưu mô chuyển nhượng trái phép #Điều tra vụ lừa đảo du lịch

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