Thái Nguyên mưa lớn, nhiều tuyến đường bị sạt lở

TPO - Trận mưa lớn tối 16/6, rạng sáng 17/6 đã khiến tuyến ĐT.258C qua địa bàn xã Bằng Thành bị sạt lở đất đá tại 11 điểm. Một khối lượng lớn đất đá sạt tràn xuống mặt đường.

Ngày 17/6, UBND xã Bằng Thành (Thái Nguyên) cho biết trận mưa lớn xảy ra từ tối 16 đến rạng sáng 17/6 trên địa bàn xã đã gây thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu của nhân dân.

Theo đó, tại thôn Khuổi Khí, mưa lũ làm sạt lở ta-luy dương, ta-luy âm tại nhiều vị trí. Một hộ dân bị đất đá tràn vào nhà với khối lượng khoảng 40 m3, nguy cơ mất an toàn cao và buộc phải di dời đến nơi ở mới. Một hộ khác bị sạt lở làm hư hỏng nghiêm trọng kết cấu nhà ở.

Lực lượng chức năng khắc phục hậu quả do thiên tai.

Tại thôn Khuổi Lính, 15 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất đá, hơn 40 hộ dân có khoảng 7ha lúa, ngô bị vùi lấp hoàn toàn. Tuyến đường liên thôn Khuổi Lính - Khuổi Khí bị sạt lở nghiêm trọng với khối lượng đất đá khoảng 5.000 m3.

Ngoài ra, một số tuyến đường liên thôn cũng xuất hiện tình trạng sạt lở ta-luy, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đặc biệt, tuyến ĐT.258C qua địa bàn xã bị sạt lở đất đá tại 11 điểm, nhiều vị trí bị đất đá sạt tràn xuống mặt đường.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã Bằng Thành đã triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả. Các lực lượng tại chỗ được huy động để khắc phục giao thông, thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.