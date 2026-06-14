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Thái Nguyên đặt mục tiêu phát triển 60.000 căn nhà ở xã hội

Thanh Hiếu

TPO - Giai đoạn 2025 - 2030, Thái Nguyên được Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển 24.800 căn hộ nhà ở xã hội. Tuy nhiên, từ nhu cầu thực tế, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển khoảng 60.000 căn nhà ở xã hội, trong đó riêng năm 2026 sẽ hoàn thành 5.661 căn.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, việc phát triển nhà ở xã hội phải được lồng ghép với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch công nghiệp, dịch vụ và chương trình phát triển nhà ở của địa phương; bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phù hợp quy định pháp luật về nhà ở.

Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu năm 2026 sẽ hoàn thành 5.661 căn nhà ở xã hội, hướng tới hoàn thành 60.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030.

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Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đại Thắng, tỉnh Thái Nguyên

Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ tập trung rà soát quỹ đất quy hoạch nhà ở xã hội, đẩy nhanh thủ tục giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, việc dành 20% quỹ đất tại các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội sẽ tiếp tục được triển khai.

Đối với các dự án đã khởi công, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công. Với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công trong năm 2026.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội theo cơ chế thị trường nhằm hỗ trợ các đối tượng chính sách, người thu nhập thấp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Được biết, giai đoạn 2025 - 2030, Thái Nguyên được Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển 24.800 căn hộ nhà ở xã hội. Tuy nhiên, từ nhu cầu thực tế của địa phương, tỉnh đã đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển khoảng 60.000 căn nhà ở xã hội.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 16 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 16.171 căn hộ. Trong đó, 12 dự án đã được cấp phép xây dựng và đang triển khai thi công, 1 dự án đã hoàn thành.

Thanh Hiếu
#nhà ở xã hội #Thái Nguyên #Mục tiêu #chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội

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