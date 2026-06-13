Hồng Hạc City khai trương nhà mẫu: Sức hút từ đại đô thị sinh thái và giải pháp tài chính ưu việt

Liên doanh Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate Vietnam vừa chính thức ra mắt căn nhà mẫu đầu tiên thuộc đại đô thị Hồng Hạc City tại Bắc Ninh. Sự kiện không chỉ hé lộ không gian sống đẳng cấp mà còn công bố những giải pháp tài chính chiến lược, khẳng định vị thế của một dự án tâm điểm tại cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô.

Sức hút từ đại đô thị tâm điểm phía Đông Bắc

Cách đây ít ngày, Hồng Hạc City được vinh danh trong Top 10 Dự án Nhà ở Thương mại Tiềm năng nhất Việt Nam tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026. Việc ra mắt nhà mẫu tiếp tục được xem là cột mốc quan trọng, đưa những ý tưởng quy hoạch và các cam kết phát triển của chủ đầu tư đến gần hơn với khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Duy Toàn - Giám đốc Khối Kinh doanh và Tiếp thị của Phú Mỹ Hưng, nhấn mạnh rằng đây không đơn thuần là việc hoàn thiện một công trình kiến trúc, mà là minh chứng trực quan nhất cho thấy những ý tưởng và cam kết của chủ đầu tư đang từng bước được hiện thực hóa. Đối với Hồng Hạc City, nhà mẫu chính là nơi khách hàng có thể cảm nhận trọn vẹn nhịp sống tương lai của một đại đô thị đang dần thành hình.

Sự kiện của Phú Mỹ Hưng đã thu hút đông đảo sự quan tâm của giới thượng lưu và các nhà đầu tư nhạy bén trên cả nước.

Anh Trần Hoàng, một nhà đầu tư kỳ cựu gắn bó với Phú Mỹ Hưng tại phía Nam suốt hơn một thập kỷ, đã đặc biệt bay ra Bắc Ninh để tham dự. Anh chia sẻ bản thân hoàn toàn bị thuyết phục bởi quy hoạch hạ tầng bài bản và tiến độ thi công thần tốc của dự án.

Cùng chung sự hào hứng, chị Lan Phương, một nữ doanh nhân tại Bắc Ninh, cho biết chị đang tìm kiếm một không gian kết hợp giữa kinh doanh và an cư sinh thái.

Khẩu vị đầu tư của chị Phương hoàn toàn có cơ sở khi Hồng Hạc City sở hữu vị trí chiến lược tiếp giáp trực tiếp khu vực Gia Lâm (Hà Nội) và tỉnh Hưng Yên. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 15 phút để tiếp cận đường Vành đai 4 và dễ dàng kết nối với tam giác kinh tế vàng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh thông qua các tuyến hạ tầng huyết mạch như Quốc lộ 17, Quốc lộ 5 và Quốc lộ 38.

Không gian kiến trúc giao thoa tinh tế

Tâm điểm của sự kiện là căn nhà mẫu ký hiệu A12 thuộc dòng Nhà phố Thương mại liền kề (Shophouse) tại phân khu Hồng Phát. Ông Yosuke Mitsui, Trưởng Bộ phận Kinh doanh và Tiếp thị Khu vực Miền Nam của Nomura Real Estate Việt Nam tiết lộ, đây là một trong bốn căn nhà mẫu thuộc bộ sưu tập cao cấp "Bespoke Collection", mang âm hưởng thiết kế Modern Indochine (Đông Dương hiện đại) vô cùng tinh tế. Sự giao thoa kiến trúc thể hiện rõ nét khi mặt ngoài công trình mang dấu ấn bán cổ điển Pháp tráng lệ, còn không gian nội thất do Công ty Artsy Expressions đảm nhiệm lại toát lên vẻ đẹp duyên dáng vượt thời gian của di sản Á Đông.

Phối cảnh dãy nhà phố liền kề - những căn nhà đầu tiên thuộc phân khu Hồng Phát - Zone F1-1 sẽ được bàn giao vào cuối năm 2026

Căn nhà sở hữu kết cấu năm tầng hoành tráng với tổng diện tích sàn 382m² đến khoảng 430 m². Tầng trệt được thiết kế theo tiêu chí "nhà cao cửa rộng" với không gian mở rộng 120 đến 160 mét vuông, tạo điều kiện lý tưởng cho các không gian kinh doanh thương mại sầm uất. Phần không gian bên trong được bàn giao thô nhằm trao quyền tự do tối đa để gia chủ cá nhân hóa tổ ấm theo gu thẩm mỹ riêng.

Lợi thế tối ưu từ đòn bẩy tài chính

Bên cạnh sức hút từ thiết kế và vị trí, yếu tố khiến giới đầu tư đặc biệt an tâm chính là sự đồng hành của hàng loạt định chế tài chính lớn. Ông Yosuke Mitsui cho biết, dự án hiện đang hợp tác với bốn ngân hàng hàng đầu bao gồm Vietcombank, VIB, BIDV HCM và Standard Chartered để mang đến các gói vay vô cùng cạnh tranh. Niềm tin mạnh mẽ từ các ngân hàng xuất phát từ uy tín của hai nhà phát triển quốc tế, tiến độ thi công đáng tin cậy và đặc biệt là tính minh bạch pháp lý khi toàn bộ sản phẩm thuộc phân khu Hồng Phát mở bán đều đã được cấp sổ hồng từng căn.

Người mua nhà tại Hồng Hạc City sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% cho đến khi nhận bàn giao, đi kèm chính sách ân hạn nợ gốc lên đến 2 năm và thời gian vay kéo dài tối đa 30 năm.

Đại diện ngân hàng VIB cũng chia sẻ chi tiết về các giải pháp tài chính vượt trội được thiết kế riêng cho khách hàng của Hồng Hạc City. Theo đó, người mua nhà sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% cho đến khi nhận bàn giao, đi kèm chính sách ân hạn nợ gốc lên đến 30 tháng và thời gian vay kéo dài tối đa 30 năm. Đây là một cấu trúc tài chính vô cùng linh hoạt, giúp các nhà đầu tư dài hạn giảm thiểu tối đa áp lực dòng tiền và quản lý chi phí vốn hiệu quả trong giai đoạn chưa dọn về ở hoặc chưa cho thuê tài sản.

Tầm nhìn kiến tạo di sản truyền đời

Sự xuất hiện của căn nhà mẫu và những gói tài chính tối ưu chỉ là nét phác họa đầu tiên cho tầm nhìn chiến lược vĩ mô. Xuyên suốt chặng đường hơn 33 năm, Phú Mỹ Hưng luôn khẳng định triết lý lấy cư dân làm trung tâm.

Bước vào giai đoạn Phú Mỹ Hưng 2.0, doanh nghiệp không áp dụng tư duy xây dựng thần tốc rồi dừng lại, mà chia dự án thành các phân kỳ khoa học. Khi còn quỹ đất khai thác, chủ đầu tư còn động lực và trách nhiệm để tiếp tục đầu tư nâng cấp cảnh quan, bổ sung tiện ích.

Hồng Hạc City có mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 27,9%, nhường lại quỹ đất cho công viên trung tâm quy mô gần 18 ha và tỷ lệ cây xanh, mặt nước lên tới 19,6%.

Sự cộng hưởng cùng bề dày gần 70 năm kinh nghiệm của Nomura đã giúp dự án duy trì mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 27,9%, nhường lại quỹ đất cho công viên trung tâm quy mô gần 18 hecta và tỷ lệ cây xanh, mặt nước lên tới 19,6%. Hệ sinh thái tiện ích "all in one" này được kỳ vọng sẽ phục vụ hoàn hảo cho cộng đồng 27.700 cư dân tương lai.

Đại đô thị Hồng Hạc City cung cấp ra thị trường 2.884 sản phẩm được chia thành ba phân khu: Hồng Phát, Hồng Thịnh và Hồng Phúc. Việc khai trương nhà mẫu ngày hôm nay là bước chạy đà hoàn hảo để liên doanh chủ đầu tư tiếp tục ra mắt 397 căn thuộc zone F1-2 trong thời gian rất gần sắp tới.

Theo đúng lộ trình, đợt giao nhà đầu tiên của phân khu Hồng Phát sẽ diễn ra vào cuối năm 2026. Với nền tảng vững chắc từ quy hoạch, thiết kế cho đến sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ, Hồng Hạc City đang dần hiện thực hóa khát vọng kiến tạo một biểu tượng sống phồn vinh, nơi giá trị sống và giá trị tài sản không ngừng được bồi đắp và thăng hoa qua nhiều thế hệ./.