'Mua trước, xây sau': Khoảng lùi 2 năm hoàn hảo để kiến tạo tổ ấm tại Vinhomes Sài Gòn Park

Khoảng đệm 24 tháng giãn xây và chính sách “khóa trần” lãi suất trong 24 tháng tiếp theo đang giúp những gia đình trẻ nhẹ gánh tài chính hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà thấp tầng tại Vinhomes Sài Gòn Park. Đây không chỉ là khoảng lùi tài chính hợp lý, mà còn là quỹ thời gian lý tưởng để những cư dân ở thực thảnh thơi chuẩn bị cho một cuộc sống an cư trọn vẹn.

Giảm áp lực tài chính, tăng quyền chủ động cho khách ở thực

Hành trình tìm kiếm tổ ấm của các gia đình trẻ luôn là cuộc đấu trí căng thẳng với bài toán dòng tiền. Chị Kim Huệ (TP.HCM) chia sẻ: "Áp lực lớn nhất của nhà đất truyền thống là yêu cầu thanh toán dồn dập. Khách hàng vừa phải gồng gánh trả nợ ngân hàng ngay lập tức, vừa phải xoay sở chi phí hoàn thiện để dọn về ở trong một quỹ thời gian quá ngắn."

Sau thời gian kiên trì tìm kiếm tại các khu dân cư hiện hữu để có được “mảnh đất cắm dùi”, chị Huệ đã phải gác lại ý kiến vì thực tế khắc nghiệt trên. Chưa kể, ngay cả những căn nằm trong ngõ sâu, không gian tù túng, tiện ích nghèo nàn, thiếu môi trường phát triển cho con trẻ, giá bán cũng đã vượt ngưỡng 10 tỷ đồng, quá sức với gia đình chị.

Chị Kim Huệ (TP HCM) quyết định chọn nhà phố giãn xây tại Vinhomes Sài Gòn Park để được thảnh thơi tài chính tới 24 tháng

Bước ngoặt xuất hiện khi chị Huệ biết đến Vinhomes Sài Gòn Park và được tư vấn giới thiệu căn nhà phố diện tích 148m², giá khoảng 6,2 tỷ đồng với chính sách giãn xây 24 tháng.

“Khoảng thời gian này như một vùng đệm an toàn, giúp tôi kéo giãn nghĩa vụ thanh toán, chủ động tích lũy và lên kế hoạch tài chính dài hạn”, chị Huệ hào hứng chia sẻ.

Cụ thể, chị Huệ chỉ cần thanh toán trước phần tiền đất và giá trị thương mại khoảng 4,8 tỷ đồng. Nhờ gói hỗ trợ lãi suất 24 tháng và khoản chiết khấu 4% trên giá trị đất (tương đương 248 triệu đồng), số tiền cần đóng giảm xuống còn hơn 4,5 tỷ đồng.

Chị Huệ chọn giải pháp vay ngân hàng 70% (khoảng 3,2 tỷ đồng). Tính ra số tiền mặt tự có chị cần chuẩn bị ban đầu chỉ vỏn vẹn khoảng 1,3 tỷ đồng. Riêng phần giá trị xây dựng khoảng 1,4 tỷ đồng được cố định ngay từ đầu và lùi thời điểm thanh toán thêm 24 tháng.

Ở góc độ quản lý dòng tiền của một gia đình mua ở thực, chị Huệ đang tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

“Giữa bối cảnh thị trường tài chính trồi sụt, việc vay ân hạn gốc lãi và thêm ưu đãi khóa trần lãi suất chỉ 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo giúp gia đình tôi chủ động hoàn toàn chi tiêu, không lo kịch bản lãi suất thả nổi ăn mòn thu nhập”, chị Huệ nói.

Chị Huệ cũng bộc bạch căn giãn xây giúp chị hoàn toàn kiểm soát giá xây dựng và có đủ thời gian thong thả nghiên cứu, cân nhắc tỉ mỉ từng không gian công năng cho căn nhà mơ ước của các con, chuẩn bị tài chính kỹ lưỡng hơn cho phần nội thất.

An cư bền vững, tận hưởng cuộc sống chất lượng hơn tại siêu đô thị đồng bộ

Theo chủ đầu tư, các căn nhà phố đầu tiên sẽ được bàn giao vào tháng 12/2027, “điểm rơi” hoàn toàn trùng khớp với thời điểm hệ thống đại tiện ích quy mô của dự án đi vào vận hành, như Công viên Bách thảo Botanica Park, Công viên nước VinWonders Ocean Park, hệ thống trường học chất lượng cao nội khu…

Nhà phố Vinhomes Sài Gòn Park với mức giá hợp lý và hệ tiện ích tỷ đô sẽ được bàn giao sau chỉ 18 tháng nữa

Dưới góc nhìn chuyên môn, bà Lê Thị Thanh Hằng, Tổng giám đốc Vietnam Groove, nhận định việc khách hàng được nhận nhà và thụ hưởng trọn vẹn hệ thống đại tiện ích trong khi vẫn đang nằm trong thời gian hỗ trợ lãi suất là một lợi thế cực kỳ hiếm có.

“Đối với người mua ở thực, khoảng thời gian vàng này giúp họ ổn định cuộc sống, dọn về tổ ấm mới mà không chịu áp lực tài chính. Thậm chí, họ có thể tận dụng tầng trệt để tự kinh doanh, mở văn phòng hoặc cho thuê mặt bằng sinh dòng tiền đều đặn hàng tháng nhờ làn sóng dịch chuyển cư dân về đây”, bà Hằng phân tích.

Anh Hoàng Nam, một khách hàng tại Hóc Môn cũng chọn căn giãn xây, hào hứng tính toán với chính sách ưu việt này thì người mua như anh vừa có thời gian tích lũy, vừa kịp chuẩn bị nguồn vốn để hoàn thiện nhà.

“Thiết kế căn này rất thoáng, gia đình tôi định sẽ sinh hoạt hoàn toàn ở các tầng trên, còn toàn bộ tầng trệt sẽ cho thuê làm quán cà phê hoặc văn phòng đại diện. Vừa có nhà sinh thái để ở, vừa có nguồn thu nhập thụ động để trả lãi thì còn gì bằng”, anh chia sẻ.

Tương lai gần, siêu đô thị công viên sinh thái tri thức 1.080ha này sẽ quy tụ khoảng 135.000 cư dân cùng hàng chục nghìn sinh viên, tri thức trẻ. Quy mô dân số lớn và văn minh này chính là cái nôi lý tưởng cho môi trường phát triển của con trẻ, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh tại gia cực tốt cho gia chủ. Đó là chưa kể hàng triệu khách hàng là cư dân khu vực lân cận sẽ đổ về Vinhomes Sài Gòn Park để trải nghiệm các tiện ích, dịch vụ chưa từng có, như công viên nước, công viên bách thảo, vườn hoa nhà kính lớn bậc nhất thế giới…

Tiềm năng của dự án càng được bảo chứng khi đặt trong bức tranh hạ tầng đang dịch chuyển mạnh mẽ tại cực phát triển mới phía Tây Bắc. Việc thông xe toàn bộ đường Vành đai 3 trong năm 2026, cùng tiến độ triển khai cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và tuyến Metro số 2 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm chỉ còn 25 - 30 phút. Nhờ đó, khách mua ở thực tại Vinhomes Sài Gòn Park đang nắm giữ lợi thế hiếm có khi vừa lời dòng tiền, vừa lời thời gian kiến tạo tổ ấm, đồng thời sở hữu một bất động sản có biên độ tăng giá bền vững theo cấp số nhân.