TPHCM: Sắp có 'thuốc trị 'môi giới thổi giá, tạo sốt đất ảo

TPO - Hệ thống thông tin nhà ở, thị trường bất động sản của TPHCM dự kiến xong trong tháng 7. Người dân có thể tra cứu giá giao dịch thực tế, giảm tình trạng môi giới thổi giá, tạo sốt đất ảo.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM, đang hoàn thiện hệ thống dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên nền tảng số. Khi hệ thống đi vào vận hành, dữ liệu giao dịch từ cơ quan thuế, công chứng và các cơ quan liên quan sẽ từng bước được cập nhật, tạo nguồn thông tin tham chiếu về giá bất động sản trên thị trường.

Theo đó, khi mỗi bất động sản có mã định danh và giá giao dịch thực tế (qua công chứng, thuế) được cập nhật liên tục vào hệ thống, người dân có thể tra cứu biên độ giá trung bình của khu vực trước khi quyết định mua hoặc bán bất động sản, góp phần công khai, minh bạch hoạt động giao dịch bất động sản, giảm tình trạng môi giới thổi giá và tạo “sốt đất ảo”.

Đến nay, Sở Xây dựng TPHCM đã cấp 1.174 tài khoản cho các sở, ban, ngành liên quan; 168 UBND cấp xã; nhà đầu tư; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và sàn giao dịch bất động sản để thực hiện báo cáo trực tiếp thông tin, số liệu về nhà ở và thị trường bất động sản lên hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng xây dựng và quản lý.

Hiện tại, thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản ở địa bàn TPHCM trên hệ thống đang trong quá trình thu thập và hệ thống đang được Bộ Xây dựng hoàn thiện, dự kiến hoàn chỉnh trong tháng 7 tới.

TPHCM đang hoàn thiện hệ thống dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên nền tảng số.

Sở Xây dựng TPHCM cũng đã chuẩn bị cơ sở dữ liệu về danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cá nhân thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành chung cư, sàn giao dịch bất động sản.

Đồng thời, Sở Xây dựng đưa danh sách cá nhân thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội lên hệ thống và đã được cấp mã định danh theo quy định. Các dữ liệu còn lại cũng đã sẵn sàng đưa lên hệ thống để cấp mã định danh khi hệ thống hoàn thiện. Đối với các sở, ngành liên quan đang cung cấp số liệu báo cáo định hàng quý.

Sau khi hệ thống hoàn chỉnh, Sở Xây dựng TPHCM sẽ thực hiện cấp mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản theo quy định Nghị định 357/2025/NĐ-CP và hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Dự kiến sản phẩm bất động sản cấp mã được thực hiện từng giai đoạn, ưu tiên trước cho các dự án mới đủ điều kiện huy động vốn, dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội đang nộp hồ sơ, sau đó triển khai tiếp đối với các dự án đủ điều kiện được thực hiện ở giai đoạn trước.

Liên quan đến việc kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, Sở Xây dựng TPHCM cho biết cơ sở dữ liệu giữa Sở này với Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, cơ quan thuế và các tổ chức hành nghề công chứng (hợp đồng giao dịch) đang trong lộ trình kết nối kỹ thuật và chia sẻ dữ liệu, chưa hoàn toàn tự động liên thông.

Về phạm vi công khai thông tin, Sở Xây dựng TPHCM cho biết tổ chức, cá nhân có thể tra cứu các dữ liệu tổng thể về nhà ở và thị trường bất động sản của các địa phương khác trên Cổng thông tin điện tử của hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản.

Đối với các thông tin chuyên ngành, chi tiết về từng dự án bất động sản, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể liên hệ Bộ Xây dựng để được cấp quyền khai thác thông tin theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Nghị định số 357 ngày 31/12/2025 của Chính phủ.

TPHCM đang có khoảng 4,2 triệu thửa đất, trong đó gần 3,8 triệu thửa đã được số hóa thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai. Hơn 2,3 triệu thửa đất đã đạt các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất”, sẵn sàng phục vụ việc kết nối và khai thác dữ liệu. Nếu được cập nhật đầy đủ và vận hành hiệu quả, cơ sở dữ liệu giao dịch bất động sản không chỉ giúp người dân tham chiếu giá trước khi mua bán mà còn có thể trở thành nền tảng xây dựng chỉ số giá nhà đất của TPHCM, phục vụ công tác điều hành và giám sát thị trường.

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