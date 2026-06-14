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Ngôi nhà ấn tượng trong thế đất hình tam giác

Thúy Hiền

TPO - Dự án được xây dựng trên một lô đất hình tam giác được hình thành từ giao lộ ba nhánh trong cấu trúc ô bàn cờ đặc trưng của đô thị mới. Thay vì xem đây là điểm bất lợi của lô đất, nhóm thiết kế khai thác hình thế đất này như cơ sở để tổ chức không gian và vận hành công năng, dựa trên các hình khối cơ bản: tam giác - vuông - tròn.

Theo kiến trúc sư, khối tích công trình được cắt gọt và làm mềm có chủ đích để ôm theo góc đường theo đúng quy hoạch, những khoảng mở hé lộ lõi giao thông và nhịp chuyển động bên trong. Sự tương phản giữa khối thang “tĩnh” và lớp vỏ “động” - gồm ban công, vườn cây và các mảng “khoét” - tạo nên một cuộc đối thoại hình khối giàu nhịp điệu.

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Tổ chức không gian được cấu trúc xoay quanh “khối tròn” - trục giao thông đứng đóng vai trò như xương sống của công trình. Lõi tròn không chỉ kết nối các tầng mà còn phân định các vùng “động” và “tĩnh” tùy theo tính chất sử dụng. Đồng thời, đây là ống thông gió tự nhiên theo phương đứng, liên kết tầng trệt với hệ khe thoáng và giếng trời mái, tạo nên dòng lưu chuyển không khí xuyên suốt.

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Tầng trệt được tổ chức như một không gian trống, linh hoạt và xuyên suốt. Không gian trệt có thể chuyển đổi giữa tiếp khách và (hay) tổ chức văn phòng làm việc, đồng thời kết nối trực tiếp với các vùng đệm xanh. Lõi thang - “khối tròn” ở trung tâm đóng vai trò neo giữ cấu trúc giữa các lớp vỏ linh hoạt bao quanh.

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Ở các tầng trên, sảnh đệm và khoảng thông tầng quanh lõi giao thông trở thành lớp trung gian trước khi tiếp cận khu vực riêng tư. Các phòng ngủ được tổ chức đảm bảo sự riêng tư, trong khi các cạnh vạt xéo được khai thác thành ban công và mảng xanh đan xen, hình thành đối thoại giữa “đặc” và “rỗng” trên mặt đứng.

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Điểm kết của trục giao thông là tầng sinh hoạt chung trên cao, nơi ánh sáng mái đánh dấu trung tâm không gian và tầm nhìn được mở rộng vượt khỏi giới hạn công trình lân cận.

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Tổng thể công trình là một cách tiếp cận kiến trúc dựa trên việc hiểu bối cảnh đô thị để tái cấu trúc không gian sống theo hướng linh hoạt công năng ở, đa lớp và giàu tính đối thoại. Sự đan xen giữa đặc và rỗng, trong và ngoài, ngang và đứng không chỉ giải quyết bài toán sử dụng mà còn tạo nên một trải nghiệm không gian liên tục; nơi ánh sáng, gió và cây xanh như một hệ sinh thái nhỏ cùng kết nối và thích ứng.

Thúy Hiền
G+ Architects
#kiến trúc #nhà phố #đô thị #An Phú #công trình

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