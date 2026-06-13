Nội thất Ngọc Diệp và hành trình trẻ hóa tư duy không gian hiện đại

Liên tục đổi mới và bắt nhịp xu hướng không gian hiện đại, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Diệp (Nội thất Ngọc Diệp) không chỉ là cái tên lão làng từ năm 1996 mà còn là biểu tượng của sự năng động, sáng tạo trong ngành nội thất Việt.

Dẫn đầu xu hướng với các giải pháp công trình lớn

Nội thất Ngọc Diệp hiện là đối tác thi công hàng đầu cho hàng loạt dự án công sở, giáo dục, y tế trọng điểm quốc gia. Vượt qua những tiêu chí khắt khe nhất, sản phẩm của hãng tự hào góp mặt tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sức mạnh của công ty nằm ở khả năng cung cấp giải pháp đa dạng, từ không gian sảnh đón tiếp sang trọng, phòng hội trường trang bị ghế nỉ tiêu âm, đến các hệ thống module bàn làm việc năng động giúp tối ưu hóa diện tích. Không chỉ mạnh về đồ gỗ, Nội thất Ngọc Diệp còn cung cấp hệ thống lưu trữ bằng thép an toàn như két sắt, tủ sắt nhiều ngăn và các trang thiết bị nhà thi đấu, sân vận động.

Hệ thống ghế hội trường cao cấp do Nội thất Ngọc Diệp sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn thẩm mỹ và kỹ thuật khắt khe

Sứ mệnh ươm mầm tri thức và cộng đồng

Nội thất Ngọc Diệp đặc biệt ghi dấu ấn tại các không gian giáo dục, thư viện, trường học. Công trình Thư viện điện tử Bách Khoa và Thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân được trang bị đồng bộ nội thất, tạo ra không gian mở, kích thích sự sáng tạo của thế hệ trẻ.

Vận hành với tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001, doanh nghiệp luôn ưu tiên phát triển bền vững. Đi cùng thành tựu kinh doanh lọt top FAST500 và Thương hiệu Quốc gia, công ty không quên chia sẻ trách nhiệm xã hội. Hàng loạt hoạt động ý nghĩa đã được triển khai: Hỗ trợ 2,5 tỷ đồng phòng chống COVID-19; Tài trợ 1,1 tỷ đồng xây Nhà văn hóa khối 20/7 tại Tuần Giáo; và tổ chức chương trình "Cùng em đến trường" hỗ trợ học sinh nghèo Điện Biên, Lào Cai.

Đại diện Tập đoàn Ngọc Diệp trao tặng kinh phí ủng hộ nhân dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Hành trình 30 năm của Nội thất Ngọc Diệp là minh chứng rõ nét cho một doanh nghiệp Việt Nam kiên cường, sáng tạo và ngập tràn tinh thần nhân ái.