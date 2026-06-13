Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 1.243 tỷ đồng tại Quảng Ninh

TPO - Dự án Nhà ở xã hội Harmony One tại phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh có tổng mức đầu tư khoảng 1.243 tỷ đồng, quy mô hơn 1.100 căn hộ, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý I/2028.

Ngày 13/6, Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Harmony House tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Harmony One tại phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Phối cảnh dự án.

Dự án được triển khai trên khu đất II-OM21, thuộc phân khu 11, có diện tích khoảng 2,96ha. Theo quy hoạch được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, dự án gồm 4 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng cùng khu nhà ở thương mại liền kề và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 16/1/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư dự án, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.243 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 261 tỷ đồng, chiếm 21% tổng mức đầu tư, phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án cung cấp khoảng 1.146 căn nhà ở, gồm 1.100 căn hộ chung cư nhà ở xã hội để bán, cho thuê và thuê mua, cùng 46 căn nhà ở thương mại liền kề thấp tầng.

Lãnh đạo địa phương cùng chủ đầu tư ấn nút khởi công dự án.

Trong khi đó, hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 21/4/2026 xác định dự án có 1.128 căn nhà ở xã hội và 48 căn nhà ở thương mại liền kề, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 2.252 người dân.

Các tòa nhà ở xã hội có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 94.394m², chiều cao công trình khoảng 54,2m. Dự án cũng bố trí khoảng 8.720m² bãi đỗ xe, trong đó có khu vực dành cho bãi đỗ và sạc xe điện.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án khởi công trong quý II/2026. Hai tòa chung cư CT3, CT4 cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý II/2027. Toàn bộ dự án, gồm các tòa chung cư nhà ở xã hội, nhà ở thương mại liền kề và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, dự kiến hoàn thành vào quý I/2028.

Dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động tại khu vực phía Tây Quảng Ninh, nơi đang có tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp nhanh, đồng thời góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại, đồng bộ tại khu vực Việt Hưng – Hoành Bồ.