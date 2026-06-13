Thiết kế để phòng ngủ phía trên vươn ra 2,5m thành mái hiên cho ngôi nhà

TPO - Với kết cấu console vươn ra 2,5m, khối phòng ngủ phía trên trở thành một mái hiên lớn che phủ khu vực tầng trệt.

Dự án được thực hiện tại Huế, khu vực trung tâm thành phố có mật độ khá dày đặc, cộng thêm đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm khắc nghiệt với mùa hè rất nóng và mùa đông nhiều mưa. Vì vậy, phần lớn kiến trúc nhà ở tại đây vẫn là dạng nhà ống với hình thái kiến trúc tương đối quen thuộc, cũ và an toàn.

Gia chủ mong muốn xây dựng một ngôi nhà khác biệt, nơi họ có thể thật sự thư giãn sau một ngày làm việc bận rộn, thay vì tiếp tục sống trong “một chiếc hộp”. Khu đất có tổng diện tích gần 450m², nhưng KTS chỉ xây dựng ngôi nhà với quy mô khiêm tốn: tổng diện tích sàn 180m² (tầng trệt chỉ khoảng 80m²).

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Phần diện tích còn lại được dành cho cảnh quan, hồ bơi và khu vườn trồng cây. Vấn đề đặt ra là ngôi nhà cần có sự kết nối trọn vẹn với không gian cảnh quan rộng lớn xung quanh, tránh trở thành một khối kiến trúc tách rời. Vì vậy, KTS thiết kế tổng thể theo hai hướng không gian.

Tầng trệt được thiết kế với hình khối đơn giản nhất có thể; nó giống như sự tiếp nối theo phương ngang từ bức tường rào, trải dài theo chiều ngang khu đất, đồng thời chia khu vườn thành hai phần: phía trước là khu vực lối vào với chỗ đậu xe, hồ bơi và không gian tổ chức tiệc ngoài trời; phía sau là khu vườn trồng rau và cây ăn quả.

Tầng một được bố trí vuông góc với tầng trệt và kéo dài theo chiều dọc khu đất, nhằm tạo tầm nhìn hướng ra cả hai khu vườn phía trước và phía sau.

KTS trồng một cây lớn tạo bóng mát ở tầng trệt, xuyên qua khoảng ban công tầng trên để làm dịu không gian vào mùa hè. Bên cạnh đó, công trình cũng áp dụng thủ pháp tương phản đặc – rỗng. Tầng trệt được thiết kế mở tối đa nhằm kết nối cảnh quan phía trước và phía sau, đồng thời khai thác các yếu tố tự nhiên và thúc đẩy thông gió.