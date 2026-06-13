Tháp Hoàng Hậu Victory Hermes ghi nhận 100% giao dịch trong 2 giờ: Điều gì tạo nên sức hút?

Sáng ngày 13/6/2026, sự kiện ráp căn Victory Hermes - tháp mới thuộc đại đô thị The Win City - ghi nhận toàn bộ rổ hàng mở bán được khách hàng lựa chọn chỉ trong 2 giờ đồng hồ.

Kết quả này thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh. Nguồn cung liên tục gia tăng tại nhiều khu vực của TP.HCM, trong khi người mua ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước các quyết định xuống tiền. Trong bức tranh đó, Victory Hermes vẫn duy trì sức hút riêng nhờ hội tụ đồng thời ba yếu tố: nhu cầu ở thực lớn, nguồn cầu lưu trú bền vững và khả năng đón đầu chu kỳ phát triển mới của khu Tây Sài Gòn.

Đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường

Theo ghi nhận, sau hơn 7 tháng triển khai, The Win City đã đạt khoảng 1.850 giao dịch thành công. Điều này cho thấy sức hấp thụ của dự án không chỉ đến từ một thời điểm mở bán mà được duy trì xuyên suốt trong nhiều giai đoạn khác nhau của thị trường.

Đại diện chủ đầu tư, ông Trần Thế Anh - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Tiếp thị Thắng Lợi Homes đánh chiêng chính thức ráp căn - mở bán tháp Victory Hermes.

"Ngay cả khi thị trường có những giai đoạn trầm lắng, nhu cầu an cư vẫn luôn tồn tại. Người trẻ vẫn cần ngôi nhà đầu tiên, doanh nghiệp vẫn phát triển sản xuất và đội ngũ chuyên gia vẫn cần nơi lưu trú chất lượng. Dự án nào đáp ứng được những nhu cầu đó sẽ luôn có khách hàng." Ông Trần Thế Anh chia sẻ.

Đây cũng là định hướng mà The Win City theo đuổi ngay từ đầu khi tập trung vào nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực và khai thác sử dụng thực tế.

Nguồn cầu 220.000 chuyên gia và người lao động

Không chỉ phục vụ nhu cầu an cư, The Win City còn nằm giữa khu vực đang sở hữu nguồn cầu lưu trú rất lớn.

Hiện Đức Hòa và vùng phụ cận tập trung 39 khu công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy cao, quy tụ khoảng 220.000 chuyên gia và người lao động. Trong khi đó, nguồn cung căn hộ được quy hoạch bài bản, có hệ tiện ích đồng bộ để đáp ứng nhu cầu ở lâu dài và cho thuê vẫn còn khá hạn chế.

Với quy mô 13,18ha, gần 6.000 sản phẩm cùng hệ sinh thái hơn 100 tiện ích, The Win City không chỉ cung cấp nơi ở mà còn hướng đến việc hình thành một môi trường sống hoàn chỉnh, nơi cư dân có thể học tập, làm việc, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và giải trí ngay trong nội khu.

Đón đầu động lực tăng trưởng của khu Tây

Bên cạnh yếu tố nhu cầu, The Win City còn được hưởng lợi từ làn sóng đầu tư hạ tầng đang diễn ra mạnh mẽ tại khu Tây TP.HCM.

Hàng loạt công trình trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài hay Đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài đang từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đức Hòa với TP.HCM và các trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam.

The Win City giáp TP.HCM, cách nút giao Vành đai 3 - Tỉnh lộ 10 chỉ 5 phút di chuyển.

Đồng thời, việc Đức Hòa - Hậu Nghĩa được định hướng trở thành trung tâm hành chính mới cũng đang tạo thêm lực đẩy cho sự phát triển dân cư, thương mại và dịch vụ của khu vực.

Những động lực này không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho bất động sản mà còn tạo ra nguồn cầu ở và thuê thực từ đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý và các hộ gia đình dịch chuyển về khu vực.

Victory Hermes - Lời giải cho nhu cầu sống chất ngay cửa ngõ Tây Sài Gòn

Nếu hạ tầng và kinh tế tạo nên tiềm năng của khu vực, thì Victory Hermes được xem là sản phẩm cụ thể hóa nhu cầu sống đang ngày càng gia tăng tại cửa ngõ Tây Sài Gòn.

Là tháp mới thuộc phân khu Victory Heights, Victory Hermes sở hữu vị trí trung tâm hệ sinh thái The Win City, liền kề Victory Central Park 5.500m², hồ bơi Olympic Maximus 50m, Win Mark, Win Mec cùng chuỗi tiện ích thể thao, giải trí và thương mại được quy hoạch đồng bộ.

Tháp Victory Hermes mở bán vẫn tập trung vào nhu cầu ở thật của khách hàng. Giá chỉ 1,5 đồng/căn.

Đặc biệt, dự án được phát triển theo định hướng Family & Education với hệ tiện ích chuyên biệt như Mommy Care, Harmony, Creative Lab và kết nối trực tiếp Win Edu, mang đến môi trường sống và phát triển toàn diện cho các gia đình trẻ.

Với mức giá từ khoảng 1,5 tỷ đồng/căn, chính sách ưu đãi lên đến 100 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 9% trong 24 tháng cùng phương thức thanh toán linh hoạt, Victory Hermes đang trở thành lựa chọn phù hợp cho cả nhu cầu an cư lẫn đón đầu tiềm năng tăng trưởng của khu Tây Sài Gòn.

Thị trường có thể thay đổi theo từng chu kỳ, nhưng những nhu cầu nền tảng của xã hội vẫn luôn hiện hữu. Người trẻ cần một nơi để an cư, chuyên gia cần không gian lưu trú chất lượng và các đô thị mới cần những dự án đủ quy mô để đáp ứng chuẩn sống ngày càng cao.

Sự kiện Victory Hermes ghi nhận 100% giao dịch trong 2 giờ không chỉ phản ánh sức hút của một tòa tháp mới, mà còn cho thấy sức cầu thực vẫn đang hiện hữu tại những dự án đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường.