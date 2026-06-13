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Nhu cầu tìm kiếm bất động sản hạ nhiệt trên diện rộng

Ninh Phan

TPO - Thị trường bất động sản tháng 5 đang phân hóa rõ nét khi nhu cầu tìm kiếm hạ nhiệt trên diện rộng, đặc biệt là đất nền và nhà phố. Tuy nhiên, nghịch lý là giá bán vẫn tiếp tục tăng ở hầu hết các phân khúc và khu vực.

Nhu cầu giảm

Theo dữ liệu mới công bố của Batdongsan.com.vn, tháng 5 ghi nhận sự hạ nhiệt của nhu cầu tìm kiếm bất động sản trên diện rộng. Dù vậy, mặt bằng giá tại hầu hết các phân khúc và khu vực vẫn tiếp tục đi lên.

TPHCM tiếp tục là thị trường dẫn dắt về mức độ quan tâm khi chiếm 48,9% tổng lượng tìm kiếm bất động sản toàn quốc, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

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Tháng 5 ghi nhận sự hạ nhiệt của nhu cầu tìm kiếm bất động sản trên diện rộng.

Ở phân khúc căn hộ chung cư, nhu cầu thuê đang có dấu hiệu phục hồi tại cả Hà Nội và TPHCM. Trong khi đó, giá bán căn hộ tăng mạnh tại nhiều địa phương, bình quân tăng 26% so với cùng kỳ. Bắc Ninh là địa phương dẫn đầu về tốc độ tăng giá với mức tăng 61%, tiếp theo là Khánh Hòa tăng 37% và Hà Nội tăng 34%.

Đối với nhà riêng, TPHCM tiếp tục giữ sức hút về nhu cầu mua. Tuy nhiên, Hà Nội lại là địa phương ghi nhận mức tăng giá mạnh hơn. Giá bán nhà đất riêng tại Thủ đô hiện đạt trung bình 254 triệu đồng/m², cao gấp hơn hai lần so với mức 116 triệu đồng/m² tại TPHCM, qua đó nới rộng khoảng cách giữa hai thị trường lớn nhất cả nước.

Phân khúc nhà mặt phố ghi nhận sự sụt giảm về nhu cầu. Giá bán có xu hướng phân hóa giữa các khu vực. Hà Nội dẫn đầu về tốc độ tăng giá bán với mức tăng 24%, trong khi TPHCM nổi bật hơn ở thị trường cho thuê khi giá thuê tăng tới 38%.

Đáng chú ý nhất là phân khúc đất nền. Theo Batdongsan.com.vn, lượng quan tâm đối với đất nền tại Hà Nội giảm tới 55% so với cùng kỳ năm trước - mức giảm mạnh nhất trong các phân khúc. Dù vậy, giá bán vẫn tiếp tục tăng tại nhiều địa phương, trong đó Đà Nẵng tăng 44% và Quảng Nam tăng 39%.

Trong khi phần lớn các phân khúc có dấu hiệu chững lại, biệt thự tại khu vực miền Bắc lại ghi nhận tín hiệu tích cực hơn mặt bằng chung. Các địa phương như Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh đang đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Tại TPHCM, phân khúc này cũng xuất hiện dấu hiệu phục hồi nhẹ trong tháng 5...

Thị trường tiếp tục phân hóa mạnh

Trước đó, tại họp báo thường kỳ quý I/2026, dự báo về diễn biến thị trường trong những tháng còn lại của năm, Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) nhận định, khi các quy định pháp luật mới được triển khai đồng bộ và đi vào thực tiễn, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục xu hướng phân hóa rõ nét, đồng thời từng bước vận hành ổn định hơn.

Theo bà Hằng, việc nguồn cung được cải thiện sẽ góp phần ổn định mặt bằng chung của thị trường trong thời gian tới, hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân có nhu cầu ở thực.

Nhu cầu bất động sản dự báo sẽ tập trung chủ yếu vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền, căn hộ chung cư có giá phù hợp tại các đô thị lớn, cũng như đất nền tại những khu vực có hạ tầng đồng bộ, dân cư ổn định.

Bên cạnh đó, hoạt động môi giới bất động sản được dự báo sẽ ngày càng đi vào nền nếp, chuyên nghiệp hơn nhờ cơ chế quản lý chặt chẽ và việc nâng cao tiêu chuẩn hành nghề. Các hành vi đầu cơ, thổi giá sẽ tiếp tục được tăng cường giám sát, kiểm soát, góp phần hạn chế những biến động bất thường của thị trường...

Ninh Phan
#Bất động sản #dự án #chủ đầu tư #chung cư #nhà ở #đất nền

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