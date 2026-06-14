Khu 'đất vàng' xây khách sạn 5 sao ở Hà Nội trúng đấu giá cao gấp đôi giá khởi điểm

TPO - Khu “đất vàng” 3.366m2 ở 18 Cao Bá Quát (phường Ba Đình, Hà Nội) được đấu giá thành công với số tiền 1.379 tỷ đồng để làm khách sạn 5 sao - cao gấp đôi giá khởi điểm.

Theo nguồn tin của phóng viên, UBND TP Hà Nội đã có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng 3.366m2 đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát.

Doanh nghiệp trúng đấu giá khu “đất vàng” này là Công ty TNHH Duyên Hà, với số tiền 1.379 tỷ đồng - cao gấp đôi giá khởi điểm trên 679 tỷ đồng. Trước khi đấu giá, doanh nghiệp đã đặt cọc số tiền trên 135 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm đấu giá lô đất.

Khu đất 18 Cao Bá Quát (phường Ba Đình, Hà Nội) được đấu giá thành công với số tiền 1.379 tỷ đồng để làm khách sạn 5 sao. Ảnh tư liệu.

Theo thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong 30 ngày đầu tiên sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá của UBND TP Hà Nội và 90 ngày tiếp theo phải nộp nốt số tiền còn lại.

Theo hồ sơ đấu giá, khu đất tại 18 Cao Bá Quát được thực hiện dự án khách sạn 5 sao, tầng cao công trình 5 - 6 tầng: Lớp mặt phố Cao Bá Quát là 3 - 5 tầng (12- 20m); lớp sau có khoảng lùi từ 3m - 6m so với lớp mặt phố cao tối đa 6 tầng/22m. Tổng diện tích sàn 15.923 m2; mật độ xây dựng 79% trên cơ sở đảm bảo khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ...

Giá khởi điểm tại vòng đầu tiên của phiên đấu giá là 201,7 triệu đồng/m2, tương ứng từ 679 tỷ đồng. Phiên đấu giá này phải trải qua tối thiểu 3 vòng, bước giá tối thiểu cho vòng tiếp theo là 2 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 6,73 tỷ đồng cho cả khu đất.

Khu đất 18 phố Cao Bá Quát từng dính "lùm xùm" và bị Thanh tra TP. Hà Nội chỉ ra nhiều sai phạm. Khu đất trước đây được dự kiến đầu tư dự án Khu văn phòng do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, sau nhiều năm im lìm, dự án này nằm trong số 16 dự án bị Hà Nội công khai chấm dứt hoạt động vào năm 2018.