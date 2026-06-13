Lý Sơn dẫn đầu danh sách tìm kiếm các điểm đến nội địa mới nổi, sắp có khu nghỉ dưỡng 5 sao

Lượng người dùng quan tâm tìm kiếm du lịch Lý Sơn hè 2026 tăng mạnh so với năm 2025, góp phần đưa đặc khu có hòn đảo đặc biệt nhất Việt Nam - hình thành từ phun trào núi lửa - vươn lên dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa mới nổi, theo ghi nhận của nền tảng kỹ thuật số Agoda.

Điểm đến mới nổi, hấp dẫn nhất hè 2026

Dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú từ Agoda ghi nhận hè 2026 du khách có xu hướng tìm đến những địa danh hội tụ đủ các yếu tố thiên nhiên, văn hóa và tinh thần khám phá, từ biển đảo hoang sơ, trung tâm di sản đến vùng cao nguyên với khí hậu ôn hòa.

Là đảo tiền tiêu, nơi thấm đẫm giá trị lịch sử, văn hóa, thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, di sản văn hóa - lịch sử phong phú và các công trình giáo dục chủ quyền biển đảo, đặc khu Lý Sơn đang dẫn đầu danh sách những địa điểm mới nổi thu hút du khách mùa du lịch hè 2026.

Lý Sơn thu hút du khách với cảnh quan hoang sơ, tuyệt đẹp.

Thống kê của ngành du lịch Quảng Ngãi cho thấy, lượng du khách đến Lý Sơn tăng cao ngay từ đầu mùa hè, không khí tại cảng Sa Kỳ trở nên nhộn nhịp chưa từng thấy, kéo theo nhu cầu đi lại trên tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn tăng cao, tới 129,1% so với cùng kỳ năm 2025. Có những ngày cao điểm, lượng khách ra đảo Lý Sơn lên tới hơn 2000 người cùng lúc. Ban quản lý Cảng Sa Kỳ phải tăng các chuyến tàu thủy ra đảo lên 14 chuyến/ngày, tần suất hơn 30 phút/chuyến để đảm bảo vận chuyển hết lượng hành khách có nhu cầu ra đảo tham quan, du lịch.

Du khách tới đảo Lý Sơn chia sẻ, họ bị thu hút bởi cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, tuyệt đẹp, những bãi biển trong xanh, cát trắng mịn và những rặng san hô rực rỡ cùng các giá trị văn hóa đặc sắc, những lễ hội được bảo tồn và phát triển giàu bản sắc như đua thuyền truyền thống Tứ linh, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và những di tích lịch sử như núi Thới Lới, cổng Tò Vò, chùa Đục, chùa Hang, đảo Bé… Đây là những chứng tích lịch sử quan trọng, ghi dấu ấn về quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc.

Đặc biệt, đảo Lý Sơn với các di chỉ văn hóa Sa Huỳnh còn là một công viên địa chất với những giá trị cảnh quan và đa dạng sinh học được ví như Maldives giữa biển Đông của Việt Nam.

Lý Sơn còn liên tục làm mới hình ảnh điểm đến thông qua chuỗi sự kiện du lịch, thể thao và trải nghiệm biển đảo. Mới đây nhất, trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Quảng Ngãi năm 2026, Lễ hội chèo SUP Việt Nam đã được tổ chức tại đảo Lý Sơn, đem đến góc nhìn mới mẻ, trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo từ hòn đảo duy nhất của Việt Nam được hình thành từ phun trào núi lửa từ hàng triệu năm trước, góp phần quảng bá hình ảnh biển đảo Lý Sơn đến du khách trong và ngoài nước.

Crystal Holidays Heritage Lý Sơn - khu nghỉ dưỡng 5 sao đang được chờ đón

Là điểm đến giàu bản sắc với cảnh quan thiên nhiên độc đáo, di sản núi lửa hàng triệu năm tuổi và văn hóa biển đảo đặc sắc, Lý Sơn sở hữu tiềm năng du lịch rất lớn. Tuy nhiên, khoảng cách gần 15 hải lý (30km) so với đất liền cùng những trở ngại về giao thông đã phần nào hạn chế sức bật của ngành du lịch nơi đây, khiến Lý Sơn chưa thể phát huy trọn vẹn tiềm năng vốn có.

Với diện tích chỉ hơn 10km2, dân số khoảng 22.000 người, đặc khu Lý Sơn có mật độ dân số đông nhất trong 13 đặc khu của Việt Nam, gấp gần 20 lần đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh). Theo thống kê sơ bộ, toàn đảo Lý Sơn có hơn 130 nhà nghỉ, homestay và 7 khách sạn với hơn 1.000 phòng, có thể cùng lúc đáp ứng cho hơn 3.000 du khách. Tuy nhiên, toàn đảo chưa có các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng 5 sao, xứng tầm với danh xưng Maldives của Việt Nam.

Dự án Tổ hợp du lịch văn hóa Lý Sơn do Tập đoàn Everland làm chủ đầu tư sẽ được khởi công trong tháng 6/2026. Ảnh: Everland Group.

Dự kiến cuối tháng 6/2026, Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Crystal Holidays Heritage Lý Sơn sẽ được khởi công. Đây là khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên trên đảo, được kỳ vọng trở thành động lực mới cho du lịch địa phương, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp của du khách trong nước và quốc tế.

Dự án sở hữu quỹ đất rộng 3,1ha bên biển, là một trong số ít vị trí đủ điều kiện phát triển quần thể nghỉ dưỡng cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Ý tưởng quy hoạch được lấy cảm hứng từ lịch sử hình thành đảo, những dấu tích núi lửa hàng triệu năm, văn hóa cư dân biển đảo cùng thương hiệu tỏi Lý Sơn nổi tiếng. Trung tâm dự án tái hiện hình ảnh 5 ngọn núi lửa, từ đó lan tỏa tới các phân khu biệt thự mang phong cách kiến trúc Đông Dương - Indochine và Chăm đương đại.

Toàn bộ thiết kế hướng tới sự hài hòa với thiên nhiên và tôn trọng bản sắc địa phương. Các khu biệt thự được bố trí trên nền cảnh quan hiện trạng với cánh đồng tỏi, vườn cây và không gian xanh đặc trưng của đảo. Khu nghỉ dưỡng trước biển gồm hệ thống 18 bungalow và 18 căn biệt thự mang cảm hứng kiến trúc Chăm, kết hợp các không gian thiền, yoga, nghỉ dưỡng ngoài trời và cảnh quan sinh thái, mang đến trải nghiệm riêng tư, thư thái cho du khách.

Khi hoàn thiện, dự án sẽ bổ sung nguồn cung lưu trú cao cấp cho đặc khu biển đảo giàu tiềm năng Lý Sơn. Ảnh: Everland Group.

Sau nhiều năm nguồn cung lưu trú cao cấp gần như bỏ ngỏ, sự xuất hiện của Crystal Holidays Heritage Lý Sơn được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung nghỉ dưỡng chất lượng cao, nâng tầm trải nghiệm du lịch và mở ra cơ hội phát triển mới cho thị trường du lịch nghỉ dưỡng trên đảo.

Theo đại diện Tập đoàn Everland, Crystal Holidays Heritage Lý Sơn sẽ là mảnh ghép quan trọng hoàn thiện hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và văn hóa di sản của đảo, góp phần đưa Lý Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu của du lịch biển đảo Việt Nam.