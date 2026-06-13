Sự thật ít người biết về bãi biển Việt Nam vừa lọt top đẹp nhất thế giới

TPO - Soi Sim trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh là bãi biển duy nhất của Việt Nam lọt top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026, nhưng suốt nhiều năm qua lại không thể đón khách do dự án vướng mắc pháp lý. Quảng Ninh đang lãng phí một điểm đến giàu tiềm năng?

Từ doi cát nhỏ thành bãi tắm nhân tạo

Những ngày qua, thông tin bãi biển Soi Sim trên đảo Soi Sim thuộc vịnh Hạ Long được đưa vào danh sách Corona Beach 100 năm 2026, gồm 100 bãi biển đẹp nhất thế giới, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bãi tắm Soi Sim được quốc tế vinh danh thuộc top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới. Ảnh: Hoàng Dương.

Theo đơn vị bình chọn, Soi Sim được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp hoang sơ, sự kết nối hài hòa giữa rừng và biển, môi trường ít chịu tác động của con người và giá trị tự nhiên nổi bật.

Tuy nhiên, danh hiệu này cũng khiến không ít người trong giới du lịch Quảng Ninh bất ngờ. Bởi lẽ, Soi Sim không phải là bãi biển nổi tiếng về trải nghiệm tắm biển như Bãi Cháy (Quảng Ninh), Hồng Vàn (Cô Tô), Mỹ Khê (Đà Nẵng), Bãi Sao hay Bãi Khem (Phú Quốc)... Thậm chí, nhiều năm nay, phần lớn du khách đến vịnh Hạ Long không hề có cơ hội đặt chân tới bãi tắm này.

Điều nghịch lý hơn, bãi biển được giới thiệu là "nguyên sơ" nhưng trên thực tế đã trải qua quá trình cải tạo, tôn tạo để phục vụ mục tiêu phát triển du lịch và bảo tồn động thực vật trên vịnh Hạ Long.

Theo những người gắn bó lâu năm với vịnh Hạ Long, trước đây khu vực Soi Sim chỉ có một dải cát nhỏ nằm dưới chân đảo. Đây cũng là một dạng địa hình đặc trưng trên vịnh Hạ Long được hình thành qua hàng triệu năm qua.

Việc xây dựng, tôn tạo Soi Sim đã tác động không nhỏ đến cảnh quan tự nhiên vốn có của vùng lõi vịnh Hạ Long. Ảnh: Hoàng Dương.

Trong quá trình đầu tư phát triển, chủ đầu tư đã tiến hành bồi đắp, mở rộng bãi tắm bằng việc bổ sung lượng lớn cát, hình thành nên bãi biển như hiện nay. Nhiều hạng mục khác cũng được xây dựng trên đảo như bến cập tàu, nhà đón tiếp, hệ thống đường dạo, công trình dịch vụ, trung tâm bảo tồn động, thực vật...

Do đó, việc mô tả Soi Sim là một bãi biển hoàn toàn tự nhiên, ít chịu tác động của con người có thể chưa phản ánh đầy đủ thực trạng phát triển của điểm đến này.

Mặt khác, quy mô bãi tắm Soi Sim cũng khá khiêm tốn, diện tích không lớn, khả năng tiếp nhận khách hạn chế và chưa từng được kiểm chứng bằng hoạt động khai thác du lịch quy mô lớn.

Dự án "ngủ quên" giữa vịnh di sản

Nghịch lý lớn nhất của Soi Sim nằm ở chỗ, dù nhiều hạng mục đã được đầu tư từ nhiều năm trước, song dự án vẫn không thể đi vào hoạt động.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, Dự án Khu bảo tồn động, thực vật vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim do Công ty TNHH MTV Soi Sim làm chủ đầu tư đang vướng hàng loạt thủ tục pháp lý liên quan đến giao đất, giao rừng, giao khu vực biển và cơ chế cho thuê môi trường rừng.

Đảo Soi Sim nằm trong vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, đồng thời có diện tích rừng đặc dụng, nên mọi hoạt động đầu tư đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về lâm nghiệp, đất đai, bảo vệ di sản và đa dạng sinh học.

Công trình nhà bảo tồn trên đảo Soi Sim bị bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh: Hoàng Dương.

Do chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, nhiều năm qua bãi tắm Soi Sim phải tạm dừng đón khách. Điều này đồng nghĩa với việc một điểm đến nằm giữa tuyến tham quan đông khách nhất của vịnh Hạ Long, sở hữu hạ tầng đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng, lại gần như không tạo ra giá trị kinh tế, không phát huy được tiềm năng du lịch và không đóng góp tương xứng cho sự phát triển của địa phương.

Việc được đưa vào danh sách top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới chắc chắn là cơ hội quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long và du lịch Quảng Ninh. Nhưng đằng sau niềm vui ấy vẫn còn nhiều câu hỏi: Vì sao một dự án được đầu tư từ nhiều năm trước vẫn chưa thể hoàn thiện thủ tục để khai thác? Trách nhiệm thuộc về cơ quan nào? Các vướng mắc pháp lý sẽ được tháo gỡ ra sao để tránh lãng phí tài nguyên du lịch?

Hơn nữa, một bãi biển được vinh danh trên bản đồ du lịch thế giới nhưng không thể đón khách suốt nhiều năm qua đang trở thành một nghịch lý: Được quốc tế biết đến, nhưng "đóng băng" ngay trên chính quê hương mình.