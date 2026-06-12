5 giờ 'trải nghiệm như mơ' cùng hải trình 'The Beauty of Vân Đồn'

Chỉ với hơn 1 triệu đồng/người, du khách tới Vân Đồn mùa hè 2026 sẽ được trải nghiệm một hải trình xa hoa, quý phái tựa những thước phim trong bom tấn điện ảnh “Mama Mia”, nơi thanh âm của đất trời hòa quyện giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, chạm đến tận cùng mọi cảm xúc của con người.

Du thuyền Crystal Holidays Cruise đưa du khách tham quan vịnh Bái Tử Long trong hải trình “The Beauty of Vân Đồn”. Ảnh – Everland Group.

1. Nhìn những con phố oi ả, chật chội oằn mình giữa cái nắng đầu hè, Phương thầm ước giá như có một hòn đảo hoang sơ giữa biển khơi hiện ra trước mắt. “Mình sẽ mắc chiếc võng dưới những tán dừa, nằm đung đưa nghe biển hát, thả hồn miên man theo những con sóng biếc hay lặng yên nhìn ngắm mây trời”. Phương mỉm cười, như đang hình dung ra một giấc mơ xanh biếc giữa biển trời rộng lớn.

2. Mang giấc mơ xanh ấy hỏi “chị” Google, Phương hơi nhíu mày khi màn hình hiện lên mức giá khoảng 170 triệu đồng cho chuyến đi tới Ibiza – hòn đảo nổi tiếng của Địa Trung Hải. Mức giá này mới chỉ gồm tiền phòng, bữa sáng và thuê du thuyền trong ngày, chưa bao gồm vé máy bay quốc tế. Nếu lựa chọn những hòn đảo hoang sơ trong nước như Hòn Móng Tay, Bình Lập hay Hòn Nưa, chi phí di chuyển từ Hà Nội cũng không hề nhỏ.

Sực nhớ lời rủ của Quốc trong buổi cà phê sáng: “Cuối tuần đi Vân Đồn không? Nghe nói thiên đường biển đảo hè này đông lắm!”.

3. Đúng hẹn, sáng thứ Bảy, Phương và nhóm bạn thân có mặt ở Vân Đồn sau gần 3 giờ chạy xe. Cao tốc phẳng lỳ, tay lái bon bon, khung cảnh biển đảo trùng điệp qua mỗi cung đường khiến Phương vô cùng háo hức.

Đây không phải lần đầu Phương tới Vân Đồn, mà lại như lần đầu bởi so với lần gần nhất cô tới, khoảng 5 năm về trước, Vân Đồn đã khoác trên mình một chiếc áo hoàn toàn mới. Hạ tầng hiện đại với những khu nghỉ dưỡng 5 sao bên bờ vịnh, những căn hộ khách sạn view biển đẹp không thua kém gì trời tây.

Vân Đồn đang trở thành điểm đến nghỉ dưỡng yêu thích của du khách nhà giàu với hạ tầng hiện đại, tiện ích ngày càng đồng bộ . Ảnh – Everland Group

Quốc đã book hải trình The Beauty Vân Đồn cho cả nhóm và giục mọi người nhanh chóng di chuyển từ Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn tới bến cảng quốc tế Ao Tiên cách đó chưa đầy 1 km.

Từ tầng 2 của bến cảng nhìn ra vịnh Bái Tử Long, bộ đôi Crystal Holidays Cruise nổi bật trên mặt nước xanh biếc. Đây là những “resort di động trên biển” sẽ đưa du khách khám phá vịnh Bái Tử Long trong hải trình kéo dài 5 giờ.

Mỗi du thuyền gồm ba tầng với không gian rộng rãi, nội thất được chăm chút tỉ mỉ cùng hệ thống cửa kính toàn cảnh mở ra tầm nhìn khoáng đạt. Đồng hành cùng du khách là đội ngũ hướng dẫn viên bản địa giàu kinh nghiệm, giúp hành trình thêm sinh động với những câu chuyện văn hóa và lịch sử địa phương.

“The Beauty of Vân Đồn” gồm 3 hải trình xuất phát từ Cảng quốc tế Ao Tiên, đưa du khách khám phá những điểm đến đặc sắc của vịnh Bái Tử Long. Nhóm của Phương chọn tuyến Ao Tiên – Tây Hoi – Hòn Mèo – Bản Sen – Hang Nhà Trò, kèm bữa trưa phục vụ trên du thuyền hoặc tại các điểm dừng chân trên hành trình.

4. Du thuyền khoan thai rời bến cảng, xuôi theo những dòng nước trong xanh, giữa không gian khoáng đạt và tinh khiết của đại dương.

Hôm nay trời trong, nắng đẹp, đủ để những hòn “non bộ” khổng lồ hiện lên nhấp nhô trên mặt Vịnh, tựa như bức tranh thủy mặc. Gần 100 du khách tham gia tuyến hải trình thích thú dạo bộ trên boong, check in sundeck và trải nghiệm tiện nghi, dịch vụ cao cấp 5 sao trên du thuyền.

Đảo Tây Hoi – một điểm đến tuyệt đẹp trong hải trình “The Beauty of Vân Đồn”. Ảnh – Everland Group

Sau khoảng 30 phút lênh đênh trên Vịnh, du thuyền đã đưa du khách đến với đảo Tây Hoi – một hòn đảo nguyên sơ biệt lập, mê hoặc du khách với bãi biển riêng thanh bình, làn nước trong xanh màu ngọc bích, dải cát trắng mịn trải dài cùng những rạn san hô rực rỡ sắc màu. Tại đây, Phương và nhóm bạn thỏa sức tắm biển, chèo kayak, chèo SUP, tham gia các hoạt động thể thao bãi biển và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa khung cảnh thiên nhiên gần như còn nguyên vẹn.

Sau gần 2 giờ trên đảo, du khách trở lại du thuyền để thưởng thức bữa trưa với những sản vật tươi ngon của vùng biển Vân Đồn do các đầu bếp 5 sao chế biến. Bên ngoài ô cửa kính, khung cảnh vịnh Bái Tử Long liên tục thay đổi theo hải trình, tạo nên một trải nghiệm thư thái và đáng nhớ.

Sau bữa trưa, du thuyền đưa du khách đến với Hòn Mèo May Mắn ngộ nghĩnh, khám phá vẻ đẹp yên bình của đảo Bản Sen - nơi nổi tiếng với các vườn quế thơm nồng và cuộc sống dân dã, chiêm ngưỡng vẻ độc đáo của hang Nhà Trò – một kỳ quan địa chất giữa lòng vịnh Bái Tử Long. Tại đây, du khách được khám phá những câu chuyện dân gian nhuốm màu huyền bí qua lời kể của chính người dân bản địa.

Khép lại hải trình, du thuyền chầm chậm trở về Bến cảng Ao Tiên trong khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống mặt vịnh. Những tia nắng cuối ngày trải một lớp ánh vàng óng ả lên mặt nước, nhuộm cả không gian bằng vẻ đẹp dịu dàng và đầy mê hoặc. Trên sundeck, Phương và nhóm bạn vẫn nấn ná checkin thêm vài kiểu ảnh như để lưu lại trọn vẹn cảm giác thư thái, bình yên mà hành trình đã mang lại.

Tận hưởng không gian nghỉ dưỡng riêng tư trên các đảo là đặc quyền của du khách tại hải trình “The Beauty of Vân Đồn”. Ảnh – Everland Group

“Đây là chuyến đi tuyệt vời nhất mà mình được trải nghiệm. Mình nhất định sẽ trở lại Vân Đồn để trải nghiệm các tuyến còn lại của hải trình “The Beauty of Vân Đồn”, Phương chia sẻ. Cô và nhóm bạn vô cùng mãn nguyện với 5 giờ “trải nghiệm như mơ” khung cảnh thiên nhiên hoang sơ tuyệt mỹ cùng những dịch vụ xa hoa, đẳng cấp với chi phí du thuyền trọn gói chỉ hơn 1 triệu đồng.

“Mức giá này quá hợp lý và chất lượng dịch vụ hoàn toàn xứng đáng”, Quốc chia sẻ thêm.

5. Được khai trương từ mùa hè 2025, hải trình “The Beauty of Vân Đồn” đang từng bước trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương. Cùng với Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn dự kiến vận hành từ tháng 9/2026, những sản phẩm này đang góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái du lịch của Vân Đồn và vịnh Bái Tử Long, mang đến cho du khách thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm chất lượng cao.