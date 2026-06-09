Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trình Trung ương chậm nhất ngày 5/7

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành và tỉnh Quảng Ninh khẩn trương hoàn thiện Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh với tinh thần "chất lượng là trên hết". Hồ sơ cần hoàn thiện, trình Ban Chấp hành Trung ương chậm nhất vào ngày 5/7.

Đáp ứng 7/7 tiêu chuẩn

Sáng 9/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và UBND tỉnh Quảng Ninh về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, căn cứ vào các điều kiện, Quảng Ninh hiện đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương.

Các tiêu chuẩn gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã, tỉ lệ đô thị hóa, vị trí và chức năng, tiêu chí đô thị loại I, cùng cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Thu Giang

Đáng chú ý, kết quả lấy ý kiến nhân dân có 99,96% số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đồng ý với chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh. Đề án cũng đã được HĐND tỉnh thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành tại kỳ họp ngày 1/6/2026.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, việc đánh giá trình độ phát triển đô thị, phân loại đô thị loại I và triển khai chương trình phát triển đô thị đều phải căn cứ trên Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Vì vậy, địa phương đề nghị sớm hoàn tất thủ tục để quy hoạch được phê duyệt, tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đến thời điểm này, xét về tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự thủ tục, Quảng Ninh cơ bản đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bảo đảm hồ sơ đạt chất lượng cao nhất.

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu thành lập thành phố trực thuộc Trung ương không đơn thuần là hoàn thành các tiêu chí hành chính mà quan trọng hơn là xây dựng một đô thị thực sự chất lượng, có vai trò động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ đối với sự phát triển của vùng và cả nước.

"Quảng Ninh là một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Vì vậy, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương phải bảo đảm chất lượng đô thị bền vững, phát huy được vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và trên phạm vi cả nước", bà Trà nhấn mạnh.

Chất lượng phải là ưu tiên hàng đầu

Phó Thủ tướng yêu cầu, hồ sơ trình Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội không chỉ đáp ứng yêu cầu về trình tự, thủ tục mà còn phải thể hiện rõ bản sắc, tiềm năng, lợi thế và tầm nhìn phát triển của Quảng Ninh trong tương lai.

"Hồ sơ phải thực sự chất lượng, ấn tượng, phản ánh được tầm vóc và khát vọng phát triển của Quảng Ninh", Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Về tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chấp hành Trung ương chậm nhất vào ngày 5/7. Sau khi tiếp thu ý kiến của Trung ương, các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 nhằm bảo đảm sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chất lượng cao nhất.

Đối với tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai đồng thời các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch chung đô thị và công nhận đô thị loại I. Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 cần được hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ngay trong tháng 6; đồng thời hoàn tất các thủ tục công nhận đô thị loại I trước ngày 5/7.

Đối với Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng yêu cầu đặc biệt coi trọng chất lượng quy hoạch, tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện các nội dung cần thiết nhằm hạn chế tối đa việc điều chỉnh sau khi quy hoạch được phê duyệt.

"Tiến độ rất quan trọng nhưng chất lượng phải là ưu tiên hàng đầu", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.