JW Marriott giới thiệu Garden Party: Trải nghiệm tiệc vườn kết nối thiên nhiên và giá trị bền vững

Được phát triển dựa trên tinh thần sống cân bằng và kết nối với thiên nhiên của thương hiệu, Garden Party hiện có mặt tại bốn khách sạn và khu nghỉ dưỡng JW Marriott tại Việt Nam gồm Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc và Cam Ranh.
Điểm nhấn của trải nghiệm là bàn tiệc dài mang tính kết nối, nơi thực khách cùng chia sẻ những câu chuyện, thưởng thức thực đơn được xây dựng theo triết lý “mùa nào thức nấy” với nguồn nguyên liệu hữu cơ, thảo mộc bản địa và dấu ấn riêng của từng điểm đến.
Mỗi Garden Party được chăm chút đến từng chi tiết – từ thực đơn in trên giấy hạt giống, thẻ tên viết tay đến các nghi thức nâng ly và hoạt động tương tác mang tính cá nhân hóa. Các đầu bếp JW Marriott cũng khéo léo đưa thảo mộc từ khu vườn riêng vào từng món ăn nhằm tạo nên hành trình ẩm thực giàu cảm xúc.
Theo đại diện thương hiệu, Garden Party không chỉ là một buổi tiệc mà còn mở ra không gian để con người kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên, với cộng đồng và với chính mình. Trải nghiệm nhận đặt tiệc đến hết ngày 31/12/2026.