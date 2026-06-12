JW Marriott giới thiệu Garden Party: Trải nghiệm tiệc vườn kết nối thiên nhiên và giá trị bền vững

Trong nhịp sống ngày càng hối hả, nhu cầu tìm về những trải nghiệm chậm rãi, giàu kết nối đang trở thành xu hướng của du khách hiện đại. Đón mùa hè 2026, JW Marriott chính thức giới thiệu Garden Party – trải nghiệm tiệc vườn đặc trưng, nơi thiên nhiên, ẩm thực theo mùa và những cuộc gặp gỡ ý nghĩa cùng thăng hoa.

Mỗi Garden Party của JW Marriott đều tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, nguyên liệu tươi mới và những loại thảo mộc đặc trưng tại từng điểm đến.

Được phát triển dựa trên tinh thần sống cân bằng và kết nối với thiên nhiên của thương hiệu, Garden Party hiện có mặt tại bốn khách sạn và khu nghỉ dưỡng JW Marriott tại Việt Nam gồm Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc và Cam Ranh.

Điểm nhấn của trải nghiệm là bàn tiệc dài mang tính kết nối, nơi thực khách cùng chia sẻ những câu chuyện, thưởng thức thực đơn được xây dựng theo triết lý “mùa nào thức nấy” với nguồn nguyên liệu hữu cơ, thảo mộc bản địa và dấu ấn riêng của từng điểm đến.

Mỗi Garden Party được chăm chút đến từng chi tiết – từ thực đơn in trên giấy hạt giống, thẻ tên viết tay đến các nghi thức nâng ly và hoạt động tương tác mang tính cá nhân hóa. Các đầu bếp JW Marriott cũng khéo léo đưa thảo mộc từ khu vườn riêng vào từng món ăn nhằm tạo nên hành trình ẩm thực giàu cảm xúc.

Theo đại diện thương hiệu, Garden Party không chỉ là một buổi tiệc mà còn mở ra không gian để con người kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên, với cộng đồng và với chính mình. Trải nghiệm nhận đặt tiệc đến hết ngày 31/12/2026.