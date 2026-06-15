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Nhà phố khác lạ với những đường cong đan xen

Thúy Hiền

TPO - Dự án tọa lạc tại một khu đất 5x21m đặc trưng tại Đà Nẵng. Thay vì hình thức nhà hiện đại quen thuộc với những đường thẳng, công trình được kiến tạo dựa trên những đường cong, tạo ra diện mạo mềm mại và thu hút hơn.

Ngôi nhà được thiết kế dựa trên mong muốn của một gia đình trẻ về một không gian sống đơn giản, tiện nghi nhưng phải thực sự thoáng đãng để các thành viên dễ dàng gắn kết trong sinh hoạt hằng ngày.

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Điểm nhấn thị giác nằm ở những đường cong tinh tế xuất hiện từ lan can, vòm cửa đến trần và mặt tiền, không chỉ làm mềm mại tầm nhìn mà còn đóng vai trò dẫn dắt ánh sáng, mang lại cảm giác rộng mở và tăng thêm chiều sâu không gian trong từng bước chân dịch chuyển.

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Những đường cong cũng là giải pháp để công trình thích ứng hiệu quả với khí hậu nóng ẩm đặc trưng của miền Trung. Các đường cong đan xen cũng là biên giới của các lớp đệm nhằm giảm thiểu bức xạ mặt trời và thiết lập dòng gió tự nhiên lưu thông xuyên suốt công trình.

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Hệ giếng trời tại trung tâm phối hợp cùng cấu trúc lệch tầng đóng vai trò như một bộ máy đối lưu không khí theo phương đứng, cung cấp nguồn sáng ổn định cho khu vực bếp ăn và giữ cho toàn bộ công trình luôn duy trì được sự mát mẻ.

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Giải pháp kiến trúc này đã giải quyết triệt để bài toán bí khí và thiếu sáng của những ngôi nhà ống có bề ngang hẹp, thay thế sự ngột ngạt bằng một bầu không khí trong lành, nơi mọi ngóc ngách đều có thể chạm vào nắng và gió trời bất chấp mật độ cư dân dày đặc xung quanh.

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Vật liệu chủ đạo của ngôi nhà là gỗ, bê tông trần, sơn gai và sàn terrazzo, tất cả hòa quyện để tạo nên một không gian sống chân thực, nơi kiến trúc không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là sợi dây liên kết cảm xúc bền chặt cho gia đình trẻ giữa lòng phố thị.

Thúy Hiền
HINZ
#nhà phố #đà nẵng #thiết kế kiến trúc #đường cong #không gian sống

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