Từ điểm đến du lịch đến cực tăng trưởng mới: Ninh Bình thu hút nhà đầu tư bất động sản

Lịch sử cho thấy, mỗi dự án hạ tầng lớn hoàn thành đều kéo theo sự dịch chuyển của dòng vốn, doanh nghiệp và dân cư. Với sự hội tụ của cao tốc Bắc – Nam, Vành đai 5 cùng các động lực công nghiệp và y tế, Ninh Bình đang bước vào giai đoạn được nhiều nhà đầu tư xem là tiền đề cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Hạ tầng kết nối đang tạo mặt bằng giá trị mới cho bất động sản Ninh Bình

Trong chu kỳ phát triển mới, giá trị bất động sản không còn được quyết định đơn thuần bởi vị trí địa lý mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng kết nối. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, mỗi khi hạ tầng giao thông chiến lược được hoàn thiện, một mặt bằng giá trị mới sẽ được hình thành.

Giai đoạn 2018–2022, sau khi tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn đi vào vận hành, giá đất tại nhiều khu vực của Quảng Ninh ghi nhận mức tăng 30 - 50%. Tại Hưng Yên, thị trường ghi nhận mức tăng tương tự khi Vành đai 4 được triển khai cùng sự xuất hiện của các khu công nghiệp và đô thị quy mô lớn. Bắc Giang cũng từng bước chuyển mình từ một địa phương nông nghiệp thành trung tâm sản xuất điện tử của miền Bắc nhờ hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện.

Ở các địa phương này, hạ tầng luôn là mắt xích khởi đầu của chuỗi tăng trưởng. Kết nối thuận lợi hơn giúp thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất và gia tăng dòng chuyên gia, lao động đến làm việc. Khi hoạt động kinh tế phát triển, nhu cầu sử dụng bất động sản tăng theo, tạo nên mặt bằng giá trị mới cho toàn khu vực.

Ninh Bình đang bước vào giai đoạn tương tự, khi hội tụ nhiều hành lang hạ tầng chiến lược trong cùng một thời kỳ. Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã đưa thời gian kết nối với Hà Nội xuống còn khoảng 1 giờ. Cao tốc Bắc - Nam phía Đông tiếp tục mở rộng khả năng liên kết với các trung tâm kinh tế trên cả nước, trong khi tuyến Ninh Bình - Hải Phòng dự kiến bàn giao mặt bằng trước 30/6/2026 được kỳ vọng kết nối trực tiếp địa phương với hệ thống cảng biển và logistics lớn nhất miền Bắc.

Hệ thống ba tuyến vành đai chiến lược của Hà Nội sẽ được khép kín trong tương lai.

Đáng chú ý, Vành đai 5 Vùng Thủ đô dài khoảng 340 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 261.000 tỷ đồng với 6 làn xe, có dự phòng mở rộng lên 8 làn xe đi qua địa bàn 7 địa phương gồm: TP. Hà Nội (51km), Ninh Bình (36km), Hưng Yên (27km), TP Hải Phòng (63km), Bắc Ninh (49km), Thái Nguyên (36km) và Phú Thọ (78km). Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ kết nối Ninh Bình với Hà Nội và các địa phương công nghiệp trọng điểm của miền Bắc, mở rộng đáng kể không gian phát triển kinh tế liên vùng.

Xa hơn, theo quy hoạch đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, Ninh Bình sẽ là một trong những điểm dừng quan trọng trên hành lang giao thông mới của quốc gia.

Khi hạ tầng kết nối tạo ra nhu cầu thực cho bất động sản

Khi các tuyến giao thông chiến lược hội tụ tại Ninh Bình, ba dòng cầu đang xuất hiện đồng thời và tạo ra nhu cầu đối với các sản phẩm lưu trú chất lượng cao, không gian sống tích hợp chăm sóc sức khỏe, phân khúc hiện vẫn còn hạn chế nguồn cung tại khu vực.

Dòng cầu đầu tiên đến từ làn sóng công nghiệp công nghệ cao. Khi quỹ đất công nghiệp tại các trung tâm sản xuất lớn như Bắc Ninh và Hải Phòng ngày càng thu hẹp, dòng vốn FDI đang có xu hướng mở rộng sang các địa phương còn nhiều dư địa phát triển. Khu vực Ninh Bình nổi lên nhờ lợi thế hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện với 32 khu công nghiệp Đồng Văn, Châu Sơn, Thanh Liêm, Thái Hà,...Đáng chú ý, tháng 5 vừa qua, Khu Công nghệ cao Hà Nam quy mô 663,2 ha do VSIP phát triển được Ninh Bình phê duyệt đầu tư với định hướng thu hút các ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện tử và công nghệ số.

Dòng cầu thứ hai đến từ hệ sinh thái y tế quy mô lớn đang hình thành. Bộ Y tế đang thúc đẩy tiến độ đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trước ngày 30/6/2026, đồng thời đẩy nhanh đầu tư Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2. Ninh Bình được dự báo phát sinh nhu cầu từ 11.000 đến 13.000 chỗ ở dành cho nhân sự y tế, bệnh nhân và người nhà điều trị dài ngày. Đây là nguồn cầu ổn định quanh năm, ít chịu tác động bởi yếu tố mùa vụ hay biến động ngắn hạn của thị trường.

Dòng cầu thứ ba đến từ nhóm cư dân thu nhập cao tại Hà Nội đang dịch chuyển về các không gian sống xanh, mật độ thấp và chú trọng chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, hành lang du lịch kết nối Hà Nội với Tam Chúc, Tràng An, Bái Đính và các điểm đến nổi tiếng của Ninh Bình cũng tạo ra lượng khách trung chuyển lớn. Dòng người này không chỉ phát sinh nhu cầu lưu trú mà còn kéo theo nhu cầu trị liệu, phục hồi và chăm sóc sức khỏe.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội đón đầu ba dòng cầu mới

Trong bối cảnh đó, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội của Tập đoàn Onsen Fuji hưởng lợi trực tiếp từ 5 hạ tầng đang hội tụ tại Ninh Bình - cao tốc Cầu Giẽ đã vận hành, cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tuyến Ninh Bình - Hải Phòng đang triển khai, vành đai 5 vùng Thủ đô giai đoạn 2026–2030 và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong quy hoạch. Chỉ mất 5 phút đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và 7 phút đến Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, kết nối trực tiếp các khu công nghiệp Đồng Văn, Châu Sơn, Thanh Liêm, Thái Hà và VSIP khi thời gian di chuyển từ Thủ đô tới Ninh Bình chỉ còn dưới 1 giờ.

Trên quy mô 5,9 ha với phân khu Premier Villas gồm 130 căn biệt thự và shoptel cùng phân khu Thera Home hơn 1.000 căn hộ và 82 shop khối đế, dự án được định vị như một làng trị liệu tích hợp, nơi tổ hợp Sora Onsen Park với hơn 30 tiện ích vận hành theo tiêu chuẩn y học phục hồi đáp ứng đồng thời nhu cầu của chuyên gia khu công nghiệp, nhân sự y tế và dân cư ven đô.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được định vị tại giao điểm của cả ba dòng cầu

Khi hạ tầng kết nối mở rộng không gian phát triển kinh tế, công nghiệp tạo việc làm và hệ sinh thái y tế hình thành nguồn cầu lưu trú ổn định, bất động sản không còn tăng trưởng nhờ kỳ vọng mà được nâng đỡ bởi nhu cầu thực. Đây cũng là nền tảng quan trọng cho chu kỳ phát triển mới của thị trường Ninh Bình trong những năm tới.