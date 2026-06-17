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Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng: Phải thanh toán bằng quỹ đất theo Nghị quyết tháo gỡ của Thủ tướng

Hữu Huy

TPO - Sở Tư pháp TPHCM vừa đề nghị Sở Tài chính thành phố rà soát toàn diện các phương án thanh toán hợp đồng BT của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, bảo đảm thực hiện đúng Nghị quyết 212 của Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và nguyên tắc ngang giá khi sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư.

Trong văn bản gửi Sở Tài chính ngày 16/6, Sở Tư pháp TPHCM cho biết việc rà soát được thực hiện trên cơ sở các chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy TPHCM và kết luận của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (còn gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng).

Trước đó, tại Nghị quyết 212 ban hành tháng 7/2025, Chính phủ yêu cầu TPHCM khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm đưa dự án vào hoạt động, tránh lãng phí nguồn lực xã hội và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư.

Đối với phương án thanh toán cho nhà đầu tư, Chính phủ cho phép TPHCM thực hiện bằng quỹ đất theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 98 của Quốc hội, đồng thời giao UBND TPHCM chịu trách nhiệm toàn diện trong việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai.

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Một cống ngăn triều thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TPHCM.

Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước tại kết luận kiểm toán ban hành tháng 4/2026 xác định phương án thanh toán của dự án đã được điều chỉnh phù hợp với Nghị quyết 212. Tuy nhiên, quỹ đất dự kiến thanh toán vẫn chưa bảo đảm nguyên tắc ngang giá theo quy định.

Vì vậy, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND TPHCM khẩn trương xác định đầy đủ quỹ đất thanh toán, giá trị từng khu đất, tiến độ giao đất và phương án thanh toán để bảo đảm giá trị quỹ đất tương đương với giá trị công trình BT. Trường hợp các khu đất dự kiến thanh toán không đủ điều kiện pháp lý hoặc không bảo đảm nguyên tắc ngang giá, thành phố phải rà soát, bổ sung các khu đất khác thay thế.

Theo phương án đang được nghiên cứu, TPHCM dự kiến loại khỏi hợp đồng BT hai khu đất tại số 299 Đào Trí và khu đất 4,2 ha tại phường Phước Long do chưa đáp ứng điều kiện pháp lý. Thay vào đó, thành phố đề xuất sử dụng hai khu đất khác tại 79B Lý Thường Kiệt và 257 Trần Hưng Đạo để thanh toán cho nhà đầu tư.

Sở Tư pháp TPHCM nhận định, việc lựa chọn phương án thanh toán cần bám sát các kết luận của Kiểm toán Nhà nước, quy định của pháp luật hiện hành cũng như Nghị quyết 16/2026 của Chính phủ về cơ chế tháo gỡ vướng mắc cho các dự án BT.

Do không phải cơ quan quản lý chuyên ngành về đầu tư PPP và quỹ đất, Sở Tư pháp đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM nghiên cứu, tham mưu phương án thanh toán phù hợp thực tiễn, bảo đảm tiến độ xử lý các tồn đọng của dự án và hoàn thành các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Dự án chống ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, được xem là công trình chống ngập trọng điểm của TPHCM.

Tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành dự án trong năm 2026

Mới đây, tại buổi làm việc với Thành ủy TPHCM vào ngày 13/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu TPHCM tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành dự án trong năm 2026.

“Giải pháp cụ thể của thành phố là gì? Vướng mắc nào thuộc thẩm quyền của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy hay thuộc thẩm quyền của Thủ tướng? Các đồng chí báo cáo, chúng tôi sẵn sàng cùng các bộ, ngành có phương án xử lý dứt điểm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

“Bất luận vì lý do gì, đồng chí Chủ tịch UBND TPHCM phải chỉ đạo xử lý triệt để. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương hay về phía ngân hàng, Chính phủ sẽ có giải pháp phù hợp để tạo điều kiện cho thành phố. Nhưng những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương thì thành phố phải chủ động giải quyết, nhất là các kiến nghị của nhà đầu tư”, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu.

Hữu Huy
#Dự án chống ngập #quỹ đất #TPHCM #Nghị quyết 212 #Thủ tướng

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