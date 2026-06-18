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Thế giới

Tổng thống Trump cảm ơn Nga và Trung Quốc vì trung lập trong chiến sự Iran

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin là những bên “trung lập” đối với cuộc chiến giữa Mỹ/Israel với Iran, cảm ơn hai quốc gia này vì không cản trở những nỗ lực của ông nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo tại Pháp ,ngày 17/6. (Ảnh: AP)

“Tôi chỉ muốn cảm ơn họ vì đã khiến mọi việc trở nên tốt hơn rất nhiều”, Tổng thống Mỹ Trump phát biểu sau khi thỏa thuận kết thúc chiến tranh được thông qua.

Ngày 17/6, phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian-les-Bains, Pháp, Tổng thống Trump cho biết ông biết ơn việc hai nhà lãnh đạo đứng ngoài cuộc xung đột.

“Tôi muốn cảm ơn Trung Quốc, Chủ tịch Tập. Tôi đã làm việc với ông ấy và ông ấy giữ thái độ trung lập, hoàn toàn trung lập, và tôi rất trân trọng điều đó. Và tôi muốn cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin, ông ấy cũng rất trung lập. Họ hoàn toàn có thể khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với chúng tôi”, ông Trump nói.

Những phát biểu này trái ngược với cách ông Trump nói về các đồng minh của Mỹ, từ Nhật Bản đến châu Âu, những nước mà ông đã chỉ trích vì không hỗ trợ chiến dịch quân sự hoặc nỗ lực khai thông eo biển Hormuz.

Mátxcơva và Bắc Kinh đều có quan hệ gần gũi với Tehran. Nga từng cảnh báo rằng cuộc chiến có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở Trung Đông.

Trong khi đó, Bắc Kinh đã lên án các cuộc tấn công của Washington nhằm vào Tehran, cho rằng đây là hành động ngang nhiên vi phạm chủ quyền của Iran.

Các quan chức tình báo Mỹ cho rằng Trung Quốc đã cung cấp cho Tehran một số mặt hàng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc cũng là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran trong thời gian diễn ra cuộc chiến.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho rằng Chủ tịch Tập đã góp phần giúp giải quyết cuộc khủng hoảng, tránh cung cấp các loại “vũ khí hạng nặng” hoặc tên lửa phòng không vác vai cho Iran.

“Họ hoàn toàn có thể điều một tàu chở dầu cùng 6 tàu khu trục hộ tống, 3 chiếc mỗi bên. Họ đã không làm như vậy. Chủ tịch Tập đã giúp tôi. Ông ấy đã cố gắng hỗ trợ và tôi nghĩ ông ấy có lẽ đã góp phần giúp giải quyết cuộc khủng hoảng”, ông Trump nói.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết lập trường của Bắc Kinh luôn “nhất quán” và nước này đã “không ngừng nỗ lực để chấm dứt giao tranh và thúc đẩy hòa bình”.

Đại sứ quán Nga tại Washington chưa đưa ra phản hồi đề nghị bình luận về phát biểu của ông Trump.

Bình Giang
Theo Reuters
#Tổng thống Trump #Chiến tranh Iran #Nga #Trung Quốc #Trung lập

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