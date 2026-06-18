Double2T còn lại gì sau quán quân Rap Việt

TPO - Double2T có bệ phóng rất tốt để là rapper tỏa sáng trên đường đua nhạc Việt. Tuy nhiên, lựa chọn của quán quân Rap Việt mùa 3 là đi vào "ngách" khác biệt phần còn lại.

Double2T trước khi đổ bộ Concert Thanh xuân

Double2T là mảnh ghép đặc biệt của Concert Thanh xuân, sự kiện đặc biệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM do Báo Tiền Phong tổ chức. Ở nam rapper toát lên khí chất của một nghệ sĩ trẻ vạch ra con đường khác biệt cùng âm nhạc, dùng chất liệu rap để cống hiến những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Khi Double2T bước lên sân khấu Rap Việt mùa 3, rapper quê Tuyên Quang cho thấy cá tính đặc biệt của chàng trai "miền núi", sử dụng hiệu quả các chất liệu sẵn có ở quê hương (đặc trưng vùng miền, giọng nói) để tạo ra các bản rap mang màu sắc tươi mới và khác biệt số đông.

Nhạc rap trên thị trường nhạc Việt vẫn trên đà phát triển, với sự hỗn loạn của nhiều tầng lớp khác biệt về rapper. Những thí sinh từng cạnh tranh với Double2T ở Rap Việt mùa 3, đa phần đã có vị thế vững chắc trên thị trường. Họ tiếp tục tham gia game show như Anh trai say hi, hoặc ồ ạc tung MV, album để cạnh tranh khốc liệt ở đường đua nhạc Việt.

Double2T thì giảm tần suất phát hành nhạc, tập trung xây dựng tên tuổi ở phân khúc hàn lâm hơn. Đến nay, rapper quê Tuyên Quang gặt hái thành quả rõ ràng, được kết hợp cùng nhiều tên tuổi lớn. Tới đây, Double2T đứng vào hàng ngũ nghệ sĩ của Concert Thanh xuân - nơi mà nam rapper sẽ có màn kết hợp đặc biệt cùng những nghệ sĩ đình đám trên sân khấu.

Quán quân Rap Việt mùa 3 sẽ một lần nữa cho khán giả thấy màu sắc khác biệt của rapper đi ngược dòng chảy thị trường, để hướng đến âm nhạc có giá trị dành cho số đông. Tại Concert Thanh xuân, các phân đoạn rap của Double2T sẽ chắt lọc những câu chữ đẹp nhất, ý nghĩa nhất để hòa vào không khí của sự kiện âm nhạc đặc biệt cho thế hệ thanh niên vươn mình của đất nước.

Lựa chọn của Double2T có đúng?

Double2T có thể không là rapper có kỹ năng tốt nhất ở game show Rap Việt mùa 3. Nhưng Double2T chắc chắn là thí sinh có cá tính âm nhạc dễ tiếp cận số đông khán giả nhất. Chính vì sự khác biệt đó, Người miền núi chất vượt lên nhiều ứng viên sáng giá như 24k.Right, Huỳnh Công Hiếu và Liu Grace để giành ngôi quán quân cảm xúc.

Khi Double2T giành ngôi quán quân Rap Việt, tranh cãi xảy ra. Những ý kiến độc hại từ cộng đồng mạng nhận định anh giành chiến thắng của "tình thương", từ những cú bấm bình chọn vội vã, thay vì xem xét cả hành trình dài của dàn thí sinh. Nhìn ở góc độ nào đó, sự tranh cãi về nam rapper không phải ngẫu nhiên mà đến. Ở Rap Việt, Double2T mạnh ở khả năng đưa chất liệu truyền thống vào rap, tạo ra các sản phẩm gần gũi và dễ cảm nhận.

Điểm mạnh nhất của Double2T là việc đưa những chất liệu xung quanh cuộc sống của anh vào nhạc rap: Đó là ngôn ngữ đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, bản sắc văn hóa của vùng cao và nhiều giá trị truyền thống khác của nghệ thuật Việt Nam. Double2T sẽ làm ra một bài rap có flow (nhịp) đơn giản, dễ cảm nhận. Và phong cách của anh khi bước lên sân khấu, sẽ xoay quanh các bộ trang phục gắn với bản sắc văn hóa Việt Nam.

Double2T không lấy bước đệm của một quán quân để lao vào đường đua nhạc Việt, đó là tiếc nuối. Bởi lẽ, phần lớn thí sinh thi bước vào game show về rap, sau đó sẽ gác lại mọi thứ để dấn thân vào mainstream, vì sự nổi tiếng và vì "miếng cơm manh áo". Nhưng ở góc độ khác, lựa chọn của Double2T dễ hiểu, vì những gì anh mang ra sân khấu Rap Việt không cho thấy tham vọng của một rapper muốn làm ngôi sao.

Mà Double2T muốn xây dựng hình ảnh của một rapper "quốc dân", có thể tiếp cận tệp khán giả từ thiếu niên, thanh niên đến cả trung niên.

Và rồi, trong 2 năm gần đây, khán giả không thấy Double2T xuất hiện ở những sự kiện thuần giải trí của showbiz. Thay vào đó, nam rapper góp mặt ở loạt sự kiện nghệ thuật chính luận tầm cỡ quốc gia, nổi bật là sân khấu ở lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Trước đó, Double2T kết hợp với Phương Mỹ Chi ở Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Đó là vinh dự của một rapper trẻ, mang những câu rap kết hợp với các ca khúc truyền thống yêu nước, nhạc cách mạng. Double2T gần như là sự lựa chọn duy nhất để thể hiện các verse rap này, với giọng rap rõ chữ, lối viết ca từ phù hợp. Và đặc biệt, hình tượng của Double2T phù hợp để làm một rapper "yêu nước".

