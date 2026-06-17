Người Nhật phẫn nộ

TPO - Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trong tạo hình nhân vật Naruto trên mạng xã hội đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi tại Nhật Bản. Nhiều người hâm mộ, nhà sáng tạo nội dung nước này cho rằng các biểu tượng văn hóa đại chúng Nhật Bản đang bị lạm dụng cho mục đích chính trị.

Cuối tuần qua, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social video AI xuất hiện với trang phục và động tác đặc trưng của Naruto, nhân vật chính trong bộ manga và anime nổi tiếng cùng tên.

Video thu hút hàng triệu lượt xem nhưng vấp phản ứng dữ dội từ cộng đồng fan anime tại Nhật Bản. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh nhân vật nổi tiếng bị sử dụng trái phép, đồng thời kéo vào thông điệp chính trị không liên quan tinh thần nguyên bản tác phẩm.

Sự việc được xem là "giọt nước tràn ly" sau hàng loạt động thái gây tranh cãi của Nhà Trắng thời gian qua. Tài khoản chính thức của Nhà Trắng nhiều lần sử dụng hình ảnh từ các thương hiệu anime và manga nổi tiếng như Dragon Ball, Pokémon hay Yu-Gi-Oh! minh họa cho các nội dung chính trị, thậm chí liên quan hoạt động quân sự.

Hình ảnh ông Trump đăng trên Truth Social.

Tại Nhật Bản - nơi anime được xem là một trong những biểu tượng văn hóa quan trọng của quốc gia, động thái khiến nhiều người khó chấp nhận. Nana Suzuki - công dân sống tại Tokyo - phát động chiến dịch thu thập chữ ký trực tuyến nhằm kêu gọi chính phủ Nhật Bản có biện pháp bảo vệ các tác phẩm anime khỏi việc bị sử dụng cho mục đích chính trị hoặc quân sự.

"Tôi phẫn nộ khi các tác phẩm bị lợi dụng để phục vụ những tranh cãi chính trị và xung đột quân sự", cô viết trong lời kêu gọi. Chiến dịch hiện thu hút hàng chục nghìn chữ ký ủng hộ.

Ngoài sự phẫn nộ của cộng đồng người hâm mộ, các đơn vị sở hữu bản quyền cũng lên tiếng. Pokémon Company từng khẳng định Nhà Trắng sử dụng tài sản trí tuệ của hãng chưa được cấp phép. Đơn vị nắm giữ bản quyền Yu-Gi-Oh! tuyên bố đội ngũ sáng tạo của bộ truyện không liên quan thông điệp được đăng tải từ tài khoản chính thức của chính quyền Mỹ.

Trước áp lực dư luận, giới chức Nhật Bản nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Tại phiên điều trần trước Quốc hội hồi tháng 4, đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định ngay cả cơ quan công quyền cũng không nên sử dụng các tác phẩm được bảo hộ bản quyền khi chưa nhận được sự cho phép của chủ sở hữu.

Bộ trưởng An ninh Kinh tế Nhật Bản Kimi Onoda tiếp tục cảnh báo việc sử dụng hình ảnh anime không phù hợp có thể gây tổn hại đến hình ảnh của tác phẩm và ảnh hưởng đến quyền lợi của các tác giả.

Nhiều chuyên gia nhận định phản ứng mạnh mẽ của Nhật Bản không chỉ xuất phát từ vấn đề bản quyền. Nhiều năm qua, anime và manga được Tokyo xem là một phần quan trọng của "sức mạnh mềm" quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh Nhật Bản ra thế giới. Vì vậy, việc các biểu tượng văn hóa này bị gắn với những thông điệp chính trị gây tranh cãi dễ tạo ra phản ứng tiêu cực trong công chúng.

Dù vẫn có một số ý kiến cho rằng việc Tổng thống Mỹ biết đến Naruto là minh chứng cho sức ảnh hưởng toàn cầu của văn hóa Nhật Bản, phần lớn người hâm mộ cho rằng các tác phẩm anime nên được tôn trọng và sử dụng đúng với giá trị mà các tác giả đã xây dựng.