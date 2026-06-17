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Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 có vòng đấu loại

Nguyễn Hoàn

TPO - Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2026 được tổ chức 2 vòng gồm đấu loại và chung kết theo đúng truyền thống và hồ sơ di sản được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông qua.

Sáng 17/6, ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn - chủ trì hội nghị thông tin về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026.

Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, năm nay lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có nhiều điểm mới. Lễ hội diễn ra 2 vòng đấu gồm vòng đấu loại và vòng chung kết, theo đúng truyền thống và hồ sơ di sản được Bộ VHTT&DL thông qua.

Vòng đấu loại sẽ diễn ra sáng 21/7 (mùng 8/6 âm lịch) và ra vòng chung kết diễn ra vào sáng 19/9 (mùng 9/8 âm lịch) theo truyền thống. Tham gia lễ hội gồm 32 trâu, được phân bổ cho 4 đình, đền trên địa bàn.

Để đảm bảo công tác tổ chức lễ hội diễn ra an toàn, địa phương đã xây dựng phương án và dự kiến huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, cảnh sát để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

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Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn - chủ trì hội nghị cung cấp thông tin lễ hội.

Đồng thời, xây dựng thêm các trại trâu, sửa chữa một số hạng mục trong sân vận động Đồ Sơn, lối thoát trâu, cửa thoát hiểm, gia cố chắc chắn sân bãi bằng nhiều lớp rào cọc bê tông, lưới thép B40 để đảm bảo an toàn cho du khách.

Để đảm bảo chất lượng lễ hội, ban tổ chức kiểm tra chất lượng các trâu tham gia 2 lần trước khi diễn ra vòng đấu loại và vòng chung kết khoảng một tháng. Chỉ những trâu đảm bảo yêu cầu quy chế tổ chức mới được tham gia lễ hội. Trường hợp trâu không đáp ứng các điều kiện, đình đền địa phương phải có phương án thay thế đủ tiêu chuẩn, chất lượng.

Địa phương cũng cử các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, giám sát trâu tham gia lễ hội. Không để trâu có biểu hiện hung dữ, tấn công người tham gia. Khi phát hiện trâu có biểu hiện hung dữ, tấn công người sẽ loại ra khỏi danh sách và bổ sung thay thế trâu khác.

Cơ cấu giải thưởng, với chủ trâu đạt các giải nhất, nhì, ba lần lượt nhận tiền thưởng 100, 70, 30 triệu đồng.

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Trận chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2025.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương, vị thần của non nước Đồ Sơn được hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, lưu truyền từ đời này qua đời khác gắn với lịch sử phát triển vùng đất, con người Đồ Sơn.

Sau một thời gian tạm ngừng hoạt động, năm 1990 lễ hội được khôi phục và tổ chức liên tục từ đó đến nay. Sau 37 năm, công tác quản lý và tổ chức lễ hội không ngừng được hoàn thiện, nâng cao về quy mô, chất lượng và giữ nguyên những yếu tố dân gian, giá trị văn hóa truyền thống.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn #lễ hội chọi trâu #chọi trâu Đồ Sơn #du lịch Đồ Sơn

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