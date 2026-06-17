Gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 20/7. Ban tổ chức tiếp tục kiên định với giá trị truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của phụ nữ Việt Nam. Vì vậy, điều kiện dự thi cũng nêu rõ thí sinh có vẻ đẹp tự nhiên, chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng qua chuyển đổi giới tính.

Sau chuỗi sự kiện tuyển sinh ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tính đến hiện tại, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận được rất nhiều đơn đăng ký tham gia cũng như sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 20/7 để tiếp tục chào đón những thí sinh tiềm năng, với khát khao lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng thông qua cuộc thi.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức sự kiện tuyển sinh ở nhiều đại học lớn trên toàn quốc.

Theo thể lệ, đối tượng tham gia là nữ công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 18-27, đáp ứng các điều kiện như đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa lập gia đình, chưa sinh con. Về trình độ văn hóa, thí sinh cần tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Về ngoại hình, thí sinh có chiều cao từ 1,63 m đủ điều kiện đăng ký tham gia cuộc thi.

Ban tổ chức tiếp tục kiên định với giá trị truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của phụ nữ Việt Nam. Vì vậy, điều kiện dự thi cũng nêu rõ thí sinh có vẻ đẹp tự nhiên, chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng qua chuyển đổi giới tính.

Thí sinh đã đạt danh hiệu hoa, á hậu, hoa, á khôi, người đẹp nhất, nhì, ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành và khu vực diễn ra trong năm 2025 hoặc 2026 sẽ được đặc cách vào vòng thi chung khảo, nếu phù hợp các quy định nhân trắc cũng như quy định khác ở điều kiện dự thi và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định tại thể lệ.

Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, các phần thi bắt buộc nhằm đánh giá toàn diện thí sinh bao gồm trình diễn áo dài, áo tắm, dạ hội và trang phục dân tộc hoặc cổ phục.

Bên cạnh đó, thí sinh được đánh giá qua các thử thách thực tế, phần thi tài năng tự chọn và phần thi ứng xử dành cho Top 5.

Những nội dung thi không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn đề cao vai trò, tiếng nói của thí sinh trong các lĩnh vực xã hội.

Ngoài ra, cuộc thi còn tổ chức các nội dung thi Đại sứ Nhân Ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao, Người đẹp biển, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất… và sát hạch thông qua các hoạt động đồng hành, dã ngoại, thực hành thực tế và các hoạt động xã hội khác.

Những nội dung này không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn đề cao vai trò, tiếng nói của thí sinh trong các lĩnh vực xã hội.

Về cơ cấu giải thưởng, ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ nhận vương miện cùng phần thưởng 500 triệu đồng. Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt nhận 300 triệu đồng và 250 triệu đồng. Các đại sứ nhận giải thưởng có giá trị 50 triệu đồng mỗi giải.