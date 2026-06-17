Tận thấy ngai vua dát vàng ở khu di tích nổi tiếng Thanh Hóa

TPO - Bên trong chính điện Lam Kinh ở tỉnh Thanh Hóa có bộ long sàng và ngai vua, nhiều đồ thờ được dát vàng. Nơi đây không chỉ giữ được những công trình độc đáo mà còn lưu giữ cả những câu chuyện truyền thuyết mang đầy màu sắc huyền bí.
Những vật dụng bên trong chính điện hàng trăm năm vẫn được giữ nguyên vẹn cho đến tận ngày nay với những hình hoa văn cực kỳ bắt mắt, tinh xảo đến từng chi tiết. Bên trong Chính điện Lam Kinh đâu đâu du khách cũng có thể thấy vàng, với những hoa văn cực kỳ tinh xảo đến từng chi tiết.
Theo đại diện Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, hàng năm, Khu di tích đón khoảng 300.000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Năm 1962, Lam Kinh được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia, đến năm 2012, tiếp tục được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Hằng năm, vào ngày 21 và 22 tháng 8 Âm lịch (giỗ Lê Lai và Lê Lợi), lễ hội Lam Kinh được tổ chức trọng thể, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người dân xứ Thanh.
Theo sử sách ghi chép, Lam Kinh là quê hương đất tổ nhà Lê, nơi sinh ra anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thế kỷ 15. Sau khi cuộc chiến chống quân Minh ra khỏi bờ cõi thắng lợi, Lê Lợi lấy niên hiệu là Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ thịnh trị cho đất nước kéo dài gần 360 năm (1428-1789). Nhà vua đóng đô tại Thăng Long, đồng thời cho xây dựng tại quê hương Lam Sơn một kinh thành gọi là Lam Kinh, còn được biết đến với tên Tây Kinh để phân biệt với Đông Kinh (Thăng Long - Hà Nội).