Điểm nghẽn lớn nhất của quảng cáo sáng tạo Việt Nam

TPO - Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026 đặt ra yêu cầu mới với ngành quảng cáo. Đó là đòi hỏi cấp thiết không chỉ làm truyền thông cho thương hiệu, mà phải trở thành một ngành công nghiệp sáng tạo có khả năng tạo giá trị kinh tế, lan tỏa văn hóa Việt và chạm tới thị trường quốc tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TPHCM và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026. Giải thưởng nằm trong đề án Xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia - Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam giai đoạn 2020-2030.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức - cho biết giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những ý tưởng quảng cáo sáng tạo xuất sắc, giàu giá trị ứng dụng và mang đậm bản sắc Việt.

“Chúng tôi đã thay đổi số lượng giải thưởng, thay đổi tiêu chí của giải thưởng và mở rộng thêm những hạng mục mới để phù hợp hơn với đời sống sáng tạo hiện nay”, ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Trường Sơn cho rằng quảng cáo không thể chỉ dừng lại ở vai trò truyền thông thương hiệu.

Trả lời PV Tiền Phong, ông Sơn cho rằng trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang trở thành động lực phát triển mới, quảng cáo không thể chỉ dừng lại ở vai trò truyền thông thương hiệu. “Chúng tôi luôn hướng tới những giải thưởng có giá trị dài hơn, mang sức chứa lớn hơn và thúc đẩy sự phát triển tích cực của xã hội”, ông Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

Qua các mùa tổ chức, giải thưởng đã thu hút hơn 3.700 tác phẩm dự thi, quy tụ khoảng 400 thương hiệu, hơn 200 chuyên gia sáng tạo đồng hành cùng hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông. Những con số này cho thấy quảng cáo Việt Nam không còn đứng phía sau thị trường, mà đang dần trở thành ngành công nghiệp sáng tạo.

Năm 2026, Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam lựa chọn chủ đề Văn hóa khơi nguồn thịnh vượng, mở ra hành trình khám phá bản sắc dân tộc qua lăng kính sáng tạo hiện đại.

Tinh thần văn hóa không chỉ được nhìn như chất liệu truyền thống, mà còn trở thành nguồn cảm hứng kết nối cảm xúc công chúng và phản ánh nhịp sống đương đại.

Đại diện ban tổ chức nhìn nhận thước đo của một sản phẩm văn hóa - sáng tạo không chỉ nằm ở kỹ thuật thể hiện, mà còn ở sự đón nhận của công chúng.

“Một sản phẩm văn hóa được công nhận là hay, là chuẩn, là tốt phải được công chúng đánh giá. Khi nhiều người xem, nhiều người ủng hộ, đó chính là một thước đo quan trọng”, đại diện ban tổ chức nêu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TPHCM và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tham gia sâu hơn vào sản xuất nội dung, câu hỏi về vai trò của con người trong sáng tạo cũng được đặt ra rõ hơn. “AI chỉ là công cụ hỗ trợ trước mắt. Giá trị của sáng tạo vẫn nằm ở con người và bản sắc văn hóa”, ông Nghiêm Hà Hải, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện nêu quan điểm.

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam được kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 7% GDP cả nước. Quảng cáo được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng, góp phần thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh quốc gia và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam trong thời đại số.

Theo ông Trần Việt Tân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam - giải thưởng đang từng bước trở thành cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng sáng tạo, góp phần định hình diện mạo ngành quảng cáo Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo và bền vững.

“Chúng tôi muốn dùng văn hóa để thúc đẩy văn hóa, dùng văn hóa để thắp lên tình yêu quê hương, tình yêu dân tộc và đưa các giá trị ấy đi xa hơn trong công nghiệp văn hóa”, ông Tân nói.

Theo ông Tân, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là nhiều sản phẩm vẫn thiếu dấu ấn sáng tạo đủ khác biệt để có thể chia sẻ với quốc tế.

“Muốn quảng cáo Việt đi ra thế giới, chúng ta phải sử dụng bản sắc dân tộc Việt, chất liệu văn hóa Việt, tạo nên giá trị riêng mà thế giới không có”, ông Tân nhấn mạnh.