Điều gì ở người phụ nữ khiến Messi si mê suốt 30 năm

TPO - Lionel Messi trở thành tâm điểm trận Argentina thắng Algeria 3-0 ở World Cup 2026. Hình ảnh gây chú ý không kém là khoảnh khắc Antonella Roccuzzo ăn mừng trên khán đài cùng ba con trai. Sau hơn 30 năm đồng hành, người phụ nữ từng quen Messi từ thuở nhỏ vẫn hiện diện trong những cột mốc lớn nhất của sự nghiệp huyền thoại bóng đá Argentina.

Khi Lionel Messi hoàn tất cú hat-trick vào lưới Algeria trong chiến thắng 3-0 của Argentina ở trận ra quân World Cup 2026, hàng chục nghìn khán giả trên sân Arrowhead (Mỹ) đồng loạt đứng dậy ăn mừng.

Ở tuổi 38, đội trưởng Argentina chứng minh anh vẫn là trung tâm trong lối chơi của nhà đương kim vô địch thế giới, đồng thời trở thành một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử lập hat-trick tại World Cup.

Sau trận đấu, mạng xã hội ngập tràn video ghi lại ba bàn thắng của Messi. Hình ảnh khác thu hút sự chú ý không kém là Antonella Roccuzzo - người vợ đã gắn bó với Messi từ thời thơ ấu - cùng ba con trai xuất hiện để cổ vũ anh.

Sau tiếng còi mãn cuộc, cô đăng tải bức ảnh gia đình cùng dòng chia sẻ ngắn gọn: "Cố lên Argentina. Luôn ở bên anh, Messi, anh thật tuyệt vời".

Khoảnh khắc Antonella ăn mừng chiến thắng lan truyền trên các nền tảng. Với nhiều người hâm mộ, đó không chỉ là hình ảnh người vợ tự hào về thành tích của chồng. Màn ăn mừng gợi nhớ đến chuyện tình kéo dài hơn 3 thập kỷ giữa Messi và Antonella.

Chuyện tình 30 năm của vợ chồng Messi

Hơn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Messi giành được mọi danh hiệu cao quý nhất của bóng đá. Trải qua thời đỉnh cao sự nghiệp, công chúng không chỉ quan tâm đến bàn thắng, mà còn là cuộc sống sau sân cỏ của đội trưởng tuyển Argentina.

Messi và Antonella Roccuzzo quen nhau từ ngày bé tại Rosario, thành phố lớn thứ ba của Argentina. Antonella là em họ của Lucas Scaglia, người bạn thân thời thơ ấu của Messi.

Cả hai quen nhau từ nhỏ, yêu nhau khi trưởng thành, kết hôn năm 2017 và có ba người con trai. Tưởng chừng đơn giản, mối quan hệ được nhiều người ngưỡng mộ do cách cả hai nói về nhau sau nhiều năm.

Messi vốn kín tiếng, anh hiếm khi chia sẻ sâu đời sống cá nhân. Mỗi lần nhắc đến Antonella, siêu sao người Argentina luôn dành cho cô sự trân trọng đặc biệt.

Trong một cuộc phỏng vấn với Marca, Messi tự hào nói về vợ: "Tôi ngưỡng mộ mọi thứ ở cô ấy. Antonella có nhiều phẩm chất tốt, nhất là cách cô ấy xử lý mọi vấn đề, luôn giữ tinh thần tích cực và có khả năng đối mặt thời điểm khó khăn".

Khi được hỏi điều gì khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất sau tất cả thành công trong sự nghiệp, anh trả lời: "Sự thật là tôi có tất cả. Tôi có ba đứa con và người vợ tuyệt vời, được làm điều mình yêu thích mỗi ngày".

Những chia sẻ như vậy xuất hiện nhiều hơn trong giai đoạn cuối sự nghiệp của Messi. Khi đã giành mọi danh hiệu lớn, từ Champions League, Copa America đến World Cup, anh thường nhắc về gia đình như thành tựu quan trọng nhất.

Điều đó càng có ý nghĩa nếu nhìn lại những giai đoạn khó khăn nhất của anh cùng đội tuyển Argentina.

Trước khi vô địch Copa America 2021 và World Cup 2022, Messi trải qua hàng loạt thất bại đau đớn. Argentina thua Đức ở chung kết World Cup 2014, tiếp tục thất bại trong hai trận chung kết Copa America liên tiếp vào các năm 2015 và 2016. Áp lực lớn đến mức Messi từng tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia.

Suốt giai đoạn lận đận, Antonella luôn ở bên chồng. Cô thường xuyên có mặt tại các giải đấu lớn, đồng hành cùng Messi trong những thời điểm thành công lẫn thất bại.

Sau chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar, Antonella bày tỏ: "Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Chúng tôi tự hào về anh. Cảm ơn anh đã dạy tôi không bao giờ được từ bỏ".

Đối với nhiều người hâm mộ Argentina, đó là một trong những lời nhắn ý nghĩa nhất dành cho Messi sau khi anh hoàn tất cúp vàng, danh hiệu còn thiếu trong sự nghiệp.

Điều đặc biệt là Antonella gần như không xây dựng hình ảnh dựa trên việc kể những câu chuyện tình cảm lãng mạn. Cô chọn cách xuất hiện trong những cột mốc quan trọng nhất của chồng. Người hâm mộ từng chứng kiến cô bật khóc khi Argentina vô địch Copa America, chạy xuống sân cùng các con sau World Cup 2022 hay vỡ òa cảm xúc trên khán đài khi Messi tiếp tục tỏa sáng ở World Cup 2026.

Chính sự đồng hành bền bỉ ấy khiến nhiều người xem Antonella là nhân chứng cho gần như toàn bộ hành trình đưa anh trở thành huyền thoại bóng đá.

Hình ảnh của cặp vợ chồng khiến ai cũng muốn làm fan Messi

Nếu xét về thành công và mức độ giàu có, Messi từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một ngôi sao thể thao thông thường.

Theo Forbes, anh nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới. Riêng năm 2025, tổng thu nhập của Messi ước tính khoảng 135 triệu USD, trong đó có 75 triệu USD đến từ các hợp đồng quảng cáo và tài trợ thương mại.

Ngoài thu nhập từ sân cỏ, Messi còn sở hữu danh mục đầu tư đa dạng lĩnh vực bất động sản, khách sạn, truyền thông và đồ uống. Một số tổ chức tài chính quốc tế hiện ước tính tài sản ròng của anh đã vượt mốc một tỷ USD, đưa Messi trở thành một trong số ít vận động viên đạt vị thế tỷ phú khi vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp.

Từ đòn bẩy "vợ của Messi", Antonella cũng xây dựng được sự nghiệp và sức ảnh hưởng riêng.

Cô có khoảng 40 triệu người theo dõi trên Instagram, hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực thời trang, thể thao và làm đẹp. Không ít chuyên gia truyền thông nhận định Antonella là một trong những WAGs có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay. Một số nguồn tin tài chính ước tính khối tài sản riêng của cô vào khoảng 20 triệu USD.

Tổng giá trị tài sản của Messi và Antonella được nhiều tờ báo quốc tế ước tính vượt mốc 1,2 tỷ USD. Điều đó giúp họ trở thành một trong những cặp đôi quyền lực nhất của làng thể thao toàn cầu.

Điều khiến công chúng quan tâm không phải họ giàu đến đâu. Trong thế giới bóng đá hiện đại, không thiếu cầu thủ sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD. Điều khiến Messi khác biệt là hình ảnh gia đình luôn xuất hiện song hành với thành công của anh.

Mỗi khi giành một danh hiệu lớn, người hâm mộ gần như đều nhìn thấy Antonella và các con bên cạnh Messi. Từ Copa America 2021, World Cup 2022 cho tới trận ra quân tại World Cup 2026, gia đình luôn là một phần trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của siêu sao người Argentina.

Đó cũng là điểm khác biệt lớn trong cách công chúng nhìn nhận Messi.

Messi không xây dựng hình ảnh dựa trên sự hào nhoáng hay những câu chuyện gây tranh cãi. Phần lớn nội dung được Messi chia sẻ xoay quanh bóng đá, các con và gia đình. Antonella cũng theo đuổi hướng tương tự. Hình ảnh về các bữa ăn gia đình, kỳ nghỉ, sinh nhật hay hoạt động thể thao xuất hiện nhiều hơn các nội dung phô trương cuộc sống xa hoa.

Điều này tạo nên thương hiệu cá nhân đặc biệt. Messi không chỉ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Anh còn được xem là hình mẫu của ngôi sao duy trì được sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.

Nhiều chuyên gia truyền thông thể thao cho rằng đây là một trong những lý do giúp Messi duy trì mức độ yêu mến rất cao trên phạm vi toàn cầu. Công chúng không chỉ ngưỡng mộ tài năng của anh mà còn có cảm giác gần gũi với hình ảnh người chồng, người cha luôn đặt gia đình ở vị trí quan trọng.

Ở tuổi 38, Messi vẫn đang tiếp tục chinh phục những cột mốc mới cùng Argentina. Dù anh có ghi thêm bao nhiêu bàn thắng hay giành thêm bao nhiêu danh hiệu, hình ảnh khiến nhiều người nhớ nhất sau trận đấu với Algeria có lẽ vẫn là Antonella cùng ba người con trên khán đài.

Sau những kỷ lục, danh hiệu và khối tài sản trị giá hàng tỷ USD, điều khiến Messi trở thành một trong những nhân vật được yêu mến nhất thế giới không chỉ là bóng đá. Đó là câu chuyện về một gia đình đã đồng hành cùng anh từ trước khi cả thế giới biết đến cái tên Lionel Messi.